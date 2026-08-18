Ngôi sao AI liệu có 'cướp chén cơm' của Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi?

Trang 163 đưa tin chỉ trong quý 1/2026, tổng lượt xem phim ngắn AI và phim hoạt hình AI trên toàn mạng đạt 130 tỷ lượt, trong đó phim AI người thật chiếm 75 tỷ lượt. Thị trường phim ngắn AI ngày càng thu hút người xem, thậm chí các diễn viên trí tuệ nhân tạo còn được khen có biểu cảm chi tiết hơn nghệ sĩ thật.

Nhiều khán giả đặt câu hỏi, liệu các ngôi sao bước ra từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể thay thế các diễn viên thật như Bạch Lộc, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi...

Ngôi sao AI thời gian nổi danh chỉ có một tuần

Đầu tháng 8, Phương Đào Tử trở thành ngôi sao AI đầu tiên được công chúng nhớ tên. Phương Đào Tử nổi lên từ bộ phim ngắn Cô gái bị sa thải. Phần một của phim phát hành vào tháng 6 đã mang đến những danh tiếng đầu tiên cho ngôi sao AI này. Đến ngày 1/8, phần 2 của phim vừa ra mắt đã thu hút 200 triệu lượt xem, trung bình hơn 300.000 lượt thích mỗi tập. Chỉ một poster quảng cáo của phim đã nhận về hàng nghìn lượt bình luận kêu gọi nhà sản xuất thêm những tập mới.

Sau đó, Phương Đào Tử thu hút 400.000 fan, nhận hợp đồng quảng cáo kính áp tròng trị giá 258.000 NDT (khoảng gần một tỷ đồng), tạo nên cơn địa chấn trong giới giải trí Hoa ngữ.

Phương Đào Tử (phải) nổi tiếng nhờ biểu cảm tự nhiên như người thật. Khán giả từng đặt câu hỏi về việc ngôi sao AI thay thế các diễn viên không giỏi diễn xuất.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau quảng cáo của Phương Đào Tử bị gỡ bỏ vì sản phẩm có chất lượng không tốt, còn đạo nhái thương hiệu khác. Vận may của Phương Đào Tử đến nhanh và đi cũng nhanh, quảng cáo đầu tiên đến và bị gỡ bỏ chỉ trong một tuần.

Bên cạnh đó, Phương Đào Tử còn bị chê "nhan sắc xuống dốc, trông kém thông minh" hơn so với phần một. Trước đó, kiểu tóc của Phương Đào Tử trong mùa đầu được cho là giống ngôi sao Minji (thành viên nhóm nhạc New Jeans ) và nữ diễn viên Nhật Bản Komatsu Nana, có cá tính riêng, rất dễ nhận biết. Nhưng sang đến phần 2, kiểu tóc của cô thay đổi, khán giả không nhận ra Phương Đào Tử. Điều này cho thấy tính riêng biệt của một ngôi sao AI thấp.

Tương tự, diễn viên AI nam Nhan Quý Minh sự khác biệt rõ khi đóng phim hiện đại và cổ trang. Khán giả có thể yêu thích anh vì vai diễn trong phim cổ trang, nhưng sang tác phẩm khác lại không nhận ra nhân vật này.

Theo 163, sự hiện diện của nhân vật AI gắn liền mật thiết với bối cảnh, cốt truyện, thậm chí cả mái tóc trang phục, hiệu chỉnh màu sắc. Nhưng rời xa khung cảnh quen thuộc, khán giả không còn nhận ra nhân vật đó.

Điểm thu hút lớn nhất

Những vấn đề này cho thấy, người nổi tiếng "AI" gặp rào cản không có danh tính và độ chân thực.

Đằng sau các ngôi sao nổi danh như Bạch Lộc, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi... là sự nghiệp kéo dài, danh tiếng và hình ảnh khắc sâu công chúng.

Những nhân vật AI thì ngược lại, dù biểu cảm ngày càng giống con người, đó chỉ là thuật toán. Mặt khác, các chuyên gia trong ngành nhận định biểu cảm của nhân vật AI ngày càng rập khuôn, thiếu đi tính cá nhân.

Ngoài ra, khi vướng scandal hoặc phát sinh các vấn đề liên quan tới pháp lý như Phương Đào Tử, ngôi sao AI không có khả năng chịu trách nhiệm, không tạo nên sự bàn tán đánh giá so với các diễn viên thật.

Trong khi đó, các diễn viên thật khi vướng scandal, mỗi hành động hay phát ngôn của họ thể hiện cá tính riêng biệt, bị khán giả soi xét trong mọi lúc. Ví dụ như Triệu Lệ Dĩnh bị chê về học vấn, Dương Tử gây tranh cãi khi ngoại hình có nhiều khác biệt, Địch Lệ Nhiệt Ba mang danh "Thủy Hậu",... Những tranh cãi này tạo nên sự thu hút với truyền thông và khán giả.

Các ngôi sao người thật dù còn nhiều khuyết điểm nhưng vẫn thu hút khán giả nhờ sự khác biệt, nét riêng không bị trộn lẫn.

Ngày 8/8, nữ diễn viên Thích Vy ra mắt hình ảnh đại diện kỹ thuật số AI cá nhân trên nền tảng Hongguo (Hồng Quả) mang tên Hàn Thanh Hạ. Cô là nghệ sĩ đầu tiên trong ngành giải trí Trung Quốc chủ động cấp phép AI tiêu chuẩn cho hình ảnh cá nhân.

Khi được hỏi liệu cô có lo lắng chính hình ảnh AI cướp đi "miếng cơm" của mình không, Thích Vy tỏ ra rất thoải mái. Theo 163, trải qua hơn 10 năm, khán giả đã theo dõi các bộ phim truyền hình, chương trình giải trí, những lần gây ấn tượng khi xuất hiện trên thảm đỏ, bài phỏng vấn của Thích Vy. Từ đó, các thông tin cá nhân, biểu cảm, giọng nói, gu thời trang của nữ diễn viên đã in dấu trong tâm trí khán giả thông qua hàng nghìn bài viết.

Ngay cả khi diễn viên AI Hàn Thanh Hạ nổi tiếng, nó vẫn phải gắn liền với tên tuổi của Thích Vy, chỉ là một giao diện khác của nữ diễn viên.

Theo 163, các diễn viên thật dù còn có khuyết điểm về ngoại hình và diễn xuất, thậm chí danh tiếng gây tranh cãi. Nhưng chính những tranh luận đó lại tạo nên một con người sống động, không phải là sản phẩm AI hoàn mỹ nhưng vô hồn. Vì vậy, dù phim ngắn AI hay ngôi sao AI thu hút người xem nhất thời, nhưng khó đi đường dài hay thay thế được diễn viên thực sự.