Mỹ nhân khiến Bạch Lộc, Vương Sở Nhiên dè chừng

Trang QQ đưa tin nữ diễn viên Khương Bội Dao gây ấn tượng mạnh khi đóng nữ chính Trương Hải Kỳ trong phim truyền hình Hồ sơ Nam Bộ. Nữ diễn viên không chỉ thu hút khán giả bằng ngoại hình nổi bật và những bộ trang phục lộng lẫy, cô còn được đánh giá có diễn xuất tốt nhất cả phim, góp phần nâng cao chất lượng cả tác phẩm.

Trong Hồ sơ Nam Bộ, Khương Dao đảm nhận vai diễn Trương Hải Kỳ - người quản lý cốt cán đứng sau mạng lưới tình báo huyền thoại của Trương gia. Nàng còn là người thầy định hình vận mệnh cho những quái kiệt như Trương Hải Diêm và Trương Hải Hà.

Mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân sinh năm 1994 lại khiến khán giả ấn tượng với loạt trang phục được thêu thùa tinh xảo, thiết kế khéo léo tôn lên vóc dáng cân đối của nữ diễn viên. Những tạo hình này càng làm nổi bật vẻ quyến rũ, vừa thần bí lại thanh lịch của nhân vật Trương Hải Kỳ.

Với diễn xuất tự nhiên, khả năng xây dựng nhân vật nhuần nhuyễn, Khương Bội Dao chinh phục khán giả với thần thái ung dung, thông tuệ sắc sảo trong vai diễn Trương Hải Kỳ. Người xem đánh giá vai diễn như được "đo ni đóng giày" riêng cho cô, đồng thời cũng đánh giá cao khả năng diễn xuất của Khương Bội Dao.

Khương Bội Dao từng nhiều lần đảm nhận vai diễn bạn thân nữ chính và được nhận xét nổi bật hơn các nữ diễn viên như Nhậm Mẫn, Bạch Lộc và thậm chí Vương Sở Nhiên cả về sắc vóc lẫn diễn xuất.

Trong Dĩ ái vi doanh, danh tiếng của Bạch Lộc giảm sút vì diễn xuất khoa trương, biểu cảm quá lố và nhan sắc không phù hợp với những lời tâng bốc như "khuynh quốc khuynh thành". Trong khi đó, Khương Bội Dao với chiều cao 1,69 m, vóc dáng thon gọn, đôi mắt to tròn, phong cách thời thượng luôn lấn át Bạch Lộc mỗi khi cả hai xuất hiện chung khung hình.

Khương Bội Dao lựa chọn vai diễn rất đa dạng, thường xuyên thử thách diễn xuất với nhân vật mới mẻ, từ phim ngôn tình như Em là thành trì doanh lũy của anh, Cá mực hầm mật, đến vai hoa khôi Trì Liễu Liễu phong tình vạn chủng trong Mật mã thanh minh thượng hà đồ, mỹ nhân điên loạn Điền Bảo Trân ở Mệnh huyền nhất sinh, đả nữ Hạ Hòa gợi cảm trong Dị nhân chi hạ... Dù chỉ là nữ phụ ít đất diễn, cô vẫn xây dựng nhân vật có nét đặc sắc riêng, có chiều sâu và lấn át cả nữ chính.

Khương Bội Dao từng được tuyển thẳng vào hệ Thạc sĩ khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nhờ thành tích học tập xuất sắc. Cô có các vai diễn đa dạng, diễn xuất tốt, cùng nền tảng học vấn ấn tượng. Nhưng vì thiếu độ hot, Khương Bội Dao chủ yếu đảm nhận vai phụ. Khán giả bình luận họ thấy khó chịu khi nữ diễn viên phải làm nền cho những ngôi sao có ngoại hình và diễn xuất gây tranh cãi, nhưng được các công ty nâng đỡ.

Đây cũng là một thực trạng gây tranh cãi trong giới giải trí Hoa ngữ hiện tại. Các vai diễn được xây dựng dựa theo tiểu thuyết ngôn tình thường lựa chọn các nữ diễn viên có danh tiếng đảm nhận. Tuy nhiên, những cái tên như Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc... đều gây tranh cãi về diễn xuất và ngoại hình.

Họ sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, được truyền thông quan tâm, có thể thu hút sự chú ý của công chúng. Vì vậy, nhà sản xuất muốn giao vai diễn cho các diễn viên kể trên để dự án được chú ý ngay từ khi khai máy. Bên cạnh đó, không ít ngôi sao là nghệ sĩ được nhà sản xuất lựa chọn nâng đỡ, giao vai diễn không cần trải qua cạnh tranh. Thực trạng chọn ngôi sao lưu lượng thay vì diễn viên có thực lực đang tạo nên những bộ phim gây tranh cãi về chất lượng, diễn xuất.

Những nghệ sĩ như Khương Bội Dao không dựa vào scandal để thu hút sự chú ý, cũng không được o bế nâng đỡ khó tìm được các dự lớn, những bộ phim tập trung vào nữ chính.

Theo QQ, năm 2026, Khương Bội Dao liên tiếp xuất hiện trong các tác phẩm Hắc Dạ Cáo Bạch, Hồ sơ Nam Bộ, Tình yêu có pháo hoa, mỗi tác phẩm cô lại thể hiện một vai diễn có những nét tính cách hình tượng khác biệt. Khán giả dành lời khen ngợi người đẹp có gương mặt và khí chất thay đổi theo từng nhân vật và vai diễn. Sự biến hóa đa dạng giúp Khương Bội Dao nhận được sự công nhận của công chúng. Người xem kỳ vọng nữ diễn viên sẽ ngày càng thành công và được giao nhiều vai nữ chính hơn.