Nam diễn viên đóng 17 phim vẫn thất bại

Theo QQ, bộ phim Ngự đình dao do Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn thất bại cả về mặt danh tiếng, lẫn lượt xem. Dù được kỳ vọng trở thành hiện tượng, thậm chí được sắp xếp thời gian lên sóng thuận lợi nhất, hiệu quả chiếu của tác phẩm vẫn không khả quan.

Trần Triết Viễn tiếp tục bị chê cười vì là ngôi sao được nền tảng đầu tư lớn nhưng không thể thành công. Anh nhận được nhiều tài nguyên phim ảnh, đóng cặp với các bạn diễn đều có thực lực và danh tiếng cao, nhưng mỗi tác phẩm ra mắt của nam diễn viên đều thất bại.

Trần Triết Viễn tiếp tục thất bại trong phim mới, dù được hợp tác với đàn chị Ngô Cẩn Ngôn - nữ hoàng dòng phim báo thù.

Trong khoảng một năm qua, Trần Triết Viễn lên sóng 3 phim là Cây ô liu màu trắng, Nhất tiếu tùy ca, Ngự đình dao, kết hợp với những ngôi sao thực lực như Lương Khiết, Lý Thấm, Ngô Cẩn Ngôn, song không giúp ích được nhiều cho danh tiếng nam diễn viên.

Hiện tại, Trần Triết Viễn nắm trong tay nhiều dự án kinh phí cao nhưng chưa lên sóng là Mộng hoa đình, Phù sinh, Thắp sáng đêm đen, Sát phá lang, đóng cặp với các tiểu hoa đán xinh đẹp nổi danh như Vương Sở Nhiên, Trương Tịnh Nghi nhưng QQ vẫn nhận định khán giả đã không còn hứng thú với Trần Triết Viễn cũng như phim của nam diễn viên.

QQ cho biết thêm Trần Triết Viễn (1996) có công ty lớn iQiYi - chuyên sản xuất và phát hành các công ty giải trí - đứng phía sau hậu thuẫn, có biệt danh là "Thái tử iQiYi". Trong sự kiện Đêm hội Gào Thét do chính iQiYi tổ chức, ông Cung Vũ - Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập nền tảng - đã dẫn Trần Triết Viễn giới thiệu với đạo diễn Phùng Tiểu Cương và các nhân vật lớn khác của giới giải trí.

Các dự án anh tham gia chủ yếu do iQiYi sản xuất như Bí quả, Phượng lệ cửu thiên, Bí mật nơi góc tối, Bạn trai phản diện của tôi, Cây ô liu màu trắng. Ngay khi còn là ngôi sao chưa có nhiều tiếng tăm, Trần Triết Viễn đã được nền tảng giao cho vai nam chính để lăng xê.

Trần Triết Viễn tham gia hơn hơn 17 tác phẩm, nhưng chỉ có hai bộ phim Bí mật nơi góc tối và Vụng trộm không thể giấu (đóng cùng Triệu Lộ Tư lên sóng năm 2023) là có chút danh tiếng. Từ đó đến nay đã là 3 năm, Triệu Lộ Tư vươn lên thành ngôi sao hot nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995, còn Trần Triết Viễn vẫn nằm trong danh sách "ngôi sao chờ bùng nổ".

Nền tảng iQiYi đặt niềm tin ở Trần Triết Viễn, lăng xê anh mãi nhưng chưa thành công.

Không những vậy, Trần Triết Viễn còn thường xuyên vướng tin sử dụng quyền lực ngầm và các mối quan hệ phía sau để chèn ép bạn diễn nữ. Khi đóng chung với Cúc Tịnh Y trong Tiên kiếm 4, đến ngày phát sóng dự án vẫn không công bố danh sách diễn viên, do Trần Triết Viễn không chịu đứng sau tên Cúc Tịnh Y.

Phía Cúc Tịnh Y khẳng định khi ký hợp đồng đóng phim, cô đứng ở vị trí đầu tiên trong dàn diễn viên. So với nam chính Trần Triết Viễn, thành tích phim ảnh của Cúc Tịnh Y cao hơn, danh tiếng lớn và lượng fan đông đảo hơn, nên việc cô đứng thứ nhất là điều dễ hiểu. Trần Triết Viễn dám "chống" lại hợp đồng và chèn ép bạn diễn bởi nền tảng iQiYi đang nâng đỡ nam diễn viên.

Sau tranh cãi, bộ phim cũng thất bại thảm hại, lượt xem cực thấp vì khán giả ác cảm với nam chính. Hai diễn viên chính tranh cãi ngoài đời cũng ảnh hưởng tới cảm nhận khi thưởng thức phim.

Trước đó, Trần Triết Viễn cũng tranh giành vị trí giới thiệu tên với Trương Tịnh Nghi - học trò của Châu Tấn - đóng chung trong phim cổ trang Mộng hoa đình. Đến khi đóng Ngự đình dao cùng đàn chị Ngô Cẩn Ngôn, những thông tin tiêu cực như vậy cũng tiếp tục dù xét về thành tích phim ảnh và danh tiếng Trần Triết Viễn đều kém Ngô Cẩn Ngôn.

Trần Triết Viễn mang vẻ điển trai thư sinh. Gương mặt nhỏ, đường nét mềm mại khiến anh bị hạn chế trong việc chọn nhân vật. Nhiều khán giả cho rằng anh thiếu đi sự nam tính, quyết đoán, vẻ trẻ con cũng làm cho nhân vật của Trần Triết Viễn thiếu sự chín chắn. Có lẽ vì vậy nam diễn viên khó thu hút khán giả.

Trần Triết Viễn điển trai nhưng nhìn non nớt, bị hạn chế khi nhận vai.