Nữ diễn viên bị bắt

Ngày 9/12, The Independent đưa tin Bonnie Blue bị bắt trong cuộc đột kích của cảnh sát vào studio cho thuê ở Kuta, Bali, Indonesia, vào ngày 4/12.

Cuộc đột kích diễn ra sau khi cảnh sát nhận được khiếu nại từ người dân. Theo báo cáo, Blue thuê một chiếc xe buýt để di chuyển quanh hòn đảo du lịch nổi tiếng này, nhằm quay phim.

Theo cảnh sát, nhóm của Blue có ít nhất 17 nam du khách, độ tuổi từ 19 đến 40, mang quốc tịch Anh và Australia.

Nhà chức trách cho biết Blue cùng nhóm đàn ông bị tình nghi tạo ra nội dung có yếu tố phi đạo đức.

Bonnie Blue bị bắt vì vi phạm luật chống nội dung khiêu dâm của Indonesia.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ số lượng lớn tang vật, bao gồm máy quay chuyên nghiệp, thuốc tránh thai, bao cao su, vòng cổ màu hồng và trang phục in chữ “School Bonnie Blue” (được cho là đạo cụ sử dụng trong lúc quay phim).

“Có cơ sở nghi ngờ địa điểm này được đối tượng sử dụng để sản xuất video khiêu dâm”, Trưởng công an khu vực Badung, ông M Arif Batubara, nói với báo giới.

Cảnh sát đã thả 14 đàn ông, toàn bộ là người Australia, mà không truy tố. Tuy nhiên, một người đến từ Australia và hai công dân Anh bị tạm giữ thêm một thời gian để phục vụ công tác điều tra.

Blue cũng được thả, nhưng hộ chiếu bị tạm giữ và được chuyển giao cho cơ quan nhập cư để tiếp tục thẩm vấn trong 48 giờ tiếp theo.

Hãng truyền thông địa phương DetikBali dẫn lời ông Raja Ulul Azmi, Cục trưởng Cục Tình báo và Thực thi nhập cư Indonesia, cho biết đây là lần đầu Blue đến Indonesia. Ngôi sao OnlyFans và nhóm đàn ông nhập cảnh vào Indonesia bằng thị thực cấp tại cửa khẩu, hình thức áp dụng cho người nước ngoài đến quốc gia Đông Nam Á này với mục đích du lịch.

Ông Azmi thông tin thêm Blue và ba “đối tác” dự kiến tiếp tục bị thẩm vấn vào ngày 10/12. Theo vị quan chức, vụ việc hiện do cơ quan nhập cư phối hợp với cảnh sát Bali thụ lý, hướng xử lý đang được cân nhắc.

Là quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, Indonesia có luật đặc biệt nghiêm ngặt về việc cấm việc sản xuất, phân phối và trưng bày công khai tài liệu khiêu dâm. Mức phạt càng nặng hơn đối với các hành vi liên quan đến trẻ vị thành niên.

Nếu bị kết tội, Blue phải đối mặt với mức án tối đa lên tới 15 năm tù và khoản tiền phạt khoảng 360.000 USD.

Bonnie tiệc tùng với nhiều đàn ông ở Bali trước khi bị bắt.

Bonnie Blue (26 tuổi), tên thật là Tia Bilinger. Cô là nhà sáng tạo nội dung kiêm diễn viên đến từ Anh.

Bonnie Blue công khai về chuyến đi Bali trên mạng xã hội, còn đặt tên cho nó là Bali Schoolies 2025. Trong văn hóa Australia, Schoolies hay Tuần lễ rời trường là dịp để những học sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học (THPT) cùng nhau đi nghỉ, tiệc tùng, ăn mừng việc học kết thúc và chuyển sang giai đoạn trưởng thành.

“Chào các chàng trai, những ai sắp tham gia Schoolies và những người vừa đủ tuổi hợp pháp, không thể chờ để gặp các bạn. Tôi đang ở Bali. Các bạn biết chính xác điều đó có nghĩa là gì rồi”, Blue mời gọi.

Vào tháng 4, Bonnie Blue bị từ chối cho nhập cảnh vào Australia khi có ý định tổ chức "sự kiện Schoolies" tại quốc gia này.