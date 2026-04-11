Nữ ca sĩ công khai đăng ký kết hôn với bạn trai kém 18 tuổi, nghi vấn mang thai

Trong loạt ảnh mới công bố, Kim Sa diện áo sơ mi trắng dáng rộng, cổ búp bê, buộc tóc đuôi ngựa cao và điểm nơ xanh, tạo hình trẻ trung như thiếu nữ. Bên cạnh cô, Tôn Thừa Tiêu xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, trẻ trung. Cả hai cầm chữ “song hỷ” đỏ rực, nở nụ cười rạng rỡ, toát lên không khí hạnh phúc. Tuy nhiên, chi tiết vòng hai của nữ nghệ sĩ lộ dấu hiệu nhô nhẹ dưới lớp áo rộng lại khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý, làm dấy lên nghi vấn mang thai.

Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, Tôn Thừa Tiêu nhẹ nhàng ôm eo, cẩn thận đắp khăn cho vợ. Cách lựa chọn nhẫn cưới của hai người cũng được nhận xét là hài hòa. Kim Sa chọn kiểu cầu kỳ, tinh xảo, còn Tôn Thừa Tiêu đeo nhẫn kim cương nhỏ, thiết kế tối giản.

Thực tế, đây không phải lần đầu Kim Sa bị nghi có dấu hiệu “bầu bí”. Trước đó, khi xuất hiện trên phố Bắc Kinh, cô mặc áo khoác rộng, thường xuyên có động tác che chắn vùng bụng. Trong một sự kiện, khi diện váy ôm màu trắng, vòng eo của cô cũng bị nhận xét kém thon gọn, gương mặt hơi phù nề. Những chi tiết này khi đặt cạnh loạt ảnh đăng ký kết hôn càng khiến nghi vấn mang thai lan rộng. Thậm chí, một số ý kiến cho rằng thời điểm thay đổi vóc dáng trùng với lúc Tôn Thừa Tiêu cầu hôn vào tháng 12 năm ngoái, suy đoán cô đã mang thai 4–5 tháng, làm dấy lên tin đồn “song hỷ lâm môn”.

Mối tình chị em của Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu gây tranh cãi. Ảnh: Sohu

Chuyện tình “chị – em” cách biệt 18 tuổi của hai người vốn đã gây tranh cãi từ khi công khai. Kim Sa có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, quen thuộc với khán giả, trong khi đó, Tôn Thừa Tiêu chỉ mới bước chân vào ngành giải trí, danh tiếng còn hạn chế. Sự chênh lệch về tuổi tác và vị thế từng khiến dư luận hoài nghi về độ bền của mối quan hệ.

Trước đó, Tôn Thừa Tiêu từng vướng tin đồn thân mật với người khác giới tại quán bar. Anh nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khẳng định tình trạng độc thân vào thời điểm đó, trong khi Kim Sa cũng công khai ủng hộ, làm rõ tin đồn. Sau biến cố, mối quan hệ của họ được cho là càng bền chặt.

Theo chia sẻ, cả hai quen nhau từ một buổi ăn tối năm 2022. Tôn Thừa Tiêu “trúng tiếng sét ái tình” và kiên trì theo đuổi khi liên tục chuẩn bị bữa ăn trong 53 ngày. Sự chân thành này dần chinh phục Kim Sa. Sau nửa năm, họ chính thức hẹn hò và cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế về tình yêu, nơi Tôn Thừa Tiêu ghi điểm nhờ khả năng nấu ăn và tinh thần trách nhiệm.

Đến tháng 12/2025, anh cầu hôn lãng mạn tại bãi biển ở Iceland. Đáng chú ý, nam diễn viên chủ động thực hiện công chứng tài sản trước hôn nhân, đồng thời để Kim Sa quản lý tài sản sau cưới, hành động được xem là thể hiện sự nghiêm túc, giúp anh ghi điểm trong mắt công chúng.

Trong bối cảnh hiện nay, các mối quan hệ “chị – em” không còn quá xa lạ. Từ Hollywood đến làng giải trí Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, khoảng cách tuổi tác dần không còn là rào cản lớn. Câu chuyện của Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu được xem là một ví dụ điển hình.

Dẫu vậy, dư luận vẫn chia thành hai luồng ý kiến. Một bên ủng hộ, cho rằng Kim Sa dũng cảm theo đuổi hạnh phúc ở tuổi 43 và đánh giá cao sự chu đáo của Tôn Thừa Tiêu. Trong khi đó, bên còn lại lo ngại khoảng cách tuổi tác lớn có thể ảnh hưởng đến hôn nhân lâu dài.

Trước những đồn đoán về việc mang thai, hiện chưa có xác nhận chính thức từ người trong cuộc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, dù có hay không “song hỷ lâm môn”, điều quan trọng nhất vẫn là sự lựa chọn và hạnh phúc của hai người trong cuộc.