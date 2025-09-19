Ninh Dương Story hủy fan meeting

22h ngày 18/9, trên fanpage hơn 260.000 lượt theo dõi, Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) đăng tải thông báo hủy chương trình fan meeting. Bộ đôi cho biết quyết định được đưa ra sau nhiều ngày cân nhắc, nhằm tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

"Toàn bộ 1.338 khán giả đã mua vé qua Flip.vn sẽ được hoàn tiền. Ngoài ra, mỗi người sẽ nhận một bộ merchandise gồm thẻ, dây, bao đựng theo hạng vé, poster, sticker và vòng tay phát sáng", thông báo nêu. Với những khán giả từ xa đã phát sinh chi phí đi lại, Ninh Dương Story cho biết sẽ mở form ghi nhận để hỗ trợ một phần.

Cả hai cũng khẳng định sẽ chi trả toàn bộ chi phí các hạng mục được ban tổ chức chuẩn bị cho sự kiện. Thông tin chi tiết về hoàn vé, nhận quà và hỗ trợ chi phí sẽ do đơn vị đồng tổ chức The Bros Việt Nam công bố.

Trong thông báo, Ninh Dương Story gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã chờ đợi và mong muốn fan meeting như một kỷ niệm đáng nhớ. "Quyết định này cực kỳ khó khăn, nhưng chúng tôi tin rằng dừng lại thời điểm này thể hiện trách nhiệm với xã hội", Ninh Dương Story bày tỏ.

Họ cũng cho biết đã tham khảo ý kiến luật sư, phối hợp cơ quan chức năng để xử lý những thông tin sai lệch, xuyên tạc xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua.

Ninh Anh Bùi (trái) và Nguyễn Tùng Dương.

Trước đó, thông tin Ninh Dương Story tổ chức fan meeting tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, TP HCM với giá vé từ 595.000 đến 2,8 triệu đồng gây tranh luận. Nhiều người cho rằng giá vé cao so với sức ảnh hưởng thực tế của bộ đôi, vốn nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng chưa từng tổ chức biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn.

Ninh Dương Story là tên gọi chung của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương - một cặp đồng giới nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những video chia sẻ về tình yêu và đời sống. Ninh Anh Bùi có 1,4 triệu người theo dõi và Nguyễn Tùng Dương có 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok, họ gọi cộng đồng fan trung thành là "nhân viên công ty". Trước fan meeting này, cả hai chưa tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật.