Ninh Dương Lan Ngọc rời Sao nhập ngũ

Trong tập 3 phát sóng tối 20/8, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết bản thân cảm thấy có lỗi vì trở thành gánh nặng khi thường xuyên được Diệu Nhi, Minh Tú và các thành viên khác thay nhau cõng trong quá trình ghi hình.

“Tôi ngại lắm, không còn lòng dạ để chơi. Đi cùng mọi người mà lúc nào cũng được cõng, tôi thấy áp lực vô cùng. Vì vậy, tôi xin phép ê-kíp dừng lại”, Lan Ngọc chia sẻ.

Trước khi rời chương trình, cô vẫn nỗ lực đăng ký tham gia thử thách công phá ba viên ngói, nhận được sự khích lệ từ đồng đội. “Dù chỉ hoàn thành một nội dung nhỏ, tôi vẫn thấy tự hào vì đã cố gắng hết sức”, cô nói.

Lan Ngọc tiếc nuối, xin dừng cuộc chơi Sao nhập ngũ vì chấn thương.

Các nghệ sĩ tham gia cùng bày tỏ sự tiếc nuối. Chi Pu mong có dịp được thi đấu chung đội với đàn chị trong một lần khác. Diệu Nhi cho biết trước ngày ghi hình, cô và Lan Ngọc từng hẹn nhau “dù khó khăn cũng sẽ cùng tham gia”. “Ai cũng biết sức khỏe là quan trọng, nhưng chị Ngọc vẫn muốn cống hiến và trải nghiệm. Điều đó rất đáng trân trọng”, Diệu Nhi nói.

Lan Ngọc cũng dành lời động viên cho Minh Tú, người đang gặp chấn thương và ca sĩ LyLy, từng suýt ngất khi thực hiện nhiệm vụ. Cô gọi khoảng thời gian được khoác trên mình bộ quân phục và tham gia môi trường quân đội là hành trình rất đẹp. Trước lúc chia tay, các đồng đội và chiến sĩ đã tổ chức bữa tiệc nhỏ để động viên nữ diễn viên.

Hồi tháng 5, Lan Ngọc gây chú ý khi phải di chuyển bằng xe lăn tại sân bay sau tai nạn ghi hình Running Man Vietnam mùa 3 ở Phú Quốc.

Sinh năm 1990, Ninh Dương Lan Ngọc là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt với các tác phẩm Cánh đồng bất tận, Cua lại vợ bầu, Gái già lắm chiêu, Cô Ba Sài Gòn, Tấm Cám - Chuyện chưa kể... Ngoài diễn xuất, cô còn thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình thực tế và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn.