Sở Văn hóa TPHCM sẽ thẩm định các nội dung của buổi fan meeting Ninh Dương story

Gần đây, cặp đôi nổi tiếng Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) thông báo tổ chức fan meeting tại TPHCM vào ngày 27/9.

Cặp đôi Ninh Dương Story.

Sự kiện diễn ra tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, TPHCM, có sức chứa tới hàng nghìn người, được tổ chức bán vé với nhiều hạng vé từ 595.000 đồng đến 2.800.000 đồng.

Điều này thu hút nhiều người quan tâm và bàn luận với không ít ý kiến tranh cãi trái chiều.

Chiều 18/9, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM phản hồi cụ thể về nội dung của sự kiện trên.

Theo đó, Sở cho biết hôm 3/9 có nhận được văn bản số 030925/TB-CV của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam về đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi.

Căn cứ hồ sơ xin chấp thuận trình diễn nghệ thuật và các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa TP đã có văn bản về việc chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật đối với chương trình nêu trên.

"Nội dung chương trình gồm các ca khúc đã được thẩm định và phổ biến trong nhiều chương trình trước đây.

Đối với buổi trình diễn, giao lưu trên, Sở đã phối hợp với cơ quan liên quan làm việc với Công ty cổ phần The Bros Việt Nam đề nghị cung cấp phương án an ninh, kịch bản giao lưu với khán giả và các nội dung hoạt động khác để đảm bảo điều kiện cho chương trình được diễn ra", phía Sở cho biết.

Hiện các cơ quan đang phối hợp với đơn vị tổ chức thẩm định nội dung theo đề nghị; đồng thời phúc khảo chương trình, kiểm tra 1 số phương án đảm bảo do đơn vị tổ chức chuẩn bị.

Sở Văn hóa cho biết thêm chương trình Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi không thực hiện thủ tục hành chính về hoạt động quảng cáo. Nội dung có yếu tố thương mại khác không thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở.

Sự kiện fan meeting của cặp đôi Ninh Dương Story vướng hàng loạt bình luận chỉ trích vài ngày qua.

Nhiều ý kiến cho rằng giá vé quá cao so với tầm ảnh hưởng thực tế của cặp đôi này. Mức giá này thậm chí cao hơn 1 số concert hay sự kiện của những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu trong showbiz từng tổ chức.

Ngoài ra, cặp đôi Ninh Dương Story chỉ dừng ở vai trò người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng câu chuyện tình yêu của mình, chưa chứng minh được tài năng nghệ thuật hay yếu tố gì nổi trội.

Điều này khiến nhiều người thắc mắc chương trình sẽ được diễn ra thế nào để tương xứng với giá vé khán giả bỏ ra.