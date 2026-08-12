Nguy cơ thương mại hóa hình ảnh nghệ sĩ

Sina đưa tin nữ diễn viên Thích Vy tuyên bố ra mắt hình ảnh đại diện kỹ thuật số AI cá nhân trên nền tảng Hongguo (Hồng Quả). Cô là nghệ sĩ đầu tiên trong ngành giải trí Trung Quốc chủ động cấp phép AI tiêu chuẩn cho hình ảnh cá nhân.

Nhân vật AI của Thích Vy mang tên Hàn Thanh Hạ, nữ chính trong phim ngắn mang tên Mùa hè tận thế. Tuy nhiên, video giới thiệu phim và nhân vật gây tranh cãi gay gắt vì góc quay kỳ lạ từ dưới lên. Trang phục của nhân vật là váy ngắn, hở eo, bị cho là không phù hợp với bối cảnh tận thế khắc nghiệt.

Trên Weibo, khán giả phản ứng tiêu cực. Nhiều người cho rằng Thích Vy đang tự hạ thấp giá trị của bản thân và chặt đứt con đường diễn xuất. Video có cảnh quay từ dưới lên, bị đánh giá là cố tình thêm yếu tố gợi dục, chiều theo thẩm mỹ không lành mạnh của một bộ phận người xem.

Cảnh phim gây tranh cãi trong video giới thiệu nhân dạng AI của Thích Vy.

"Ngoài kẻ biến thái thích nhìn lén ra thì tôi không nghĩ ra góc quay này có 'ngôn ngữ điện ảnh' gì", "Cô ấy tự động từ bỏ cơ hội đóng phim rồi", "Góc quay đó nhìn không dễ chịu chút nào", "Phản đối các tác phẩm điện ảnh, truyền hình AI mô phỏng người thật"... khán giả không hài lòng với việc sử dụng định dạng người thật để quay phim AI.

Sự việc gây tranh cãi của Thích Vy đặt ra câu hỏi về nguy cơ của nữ diễn viên khi chấp nhận bán bản quyền hình ảnh để khai thác nhân vật AI. Các diễn viên khó kiểm soát nội dung, hình ảnh của bản thân.

Vấn đề trang phục trong phim ngắn AI cũng là tâm điểm thảo luận của khán giả. Chủ đề "Ai kiểm soát tạo hình nữ chính trong các phim AI" đã thu về tới 50 triệu lượt đọc. Trong đó, khán giả phàn nàn rằng tạo hình của các nhân vật nam thường kín đáo. Nhưng nhân vật nữ chính thường bị gợi cảm quá mức, khoe đùi chân, ngực, vòng eo nhỏ, trang phục bằng vải voan mỏng trong suốt. Ở tạo hình hiện đại, các nhân vật đều mặc áo bó sát, váy ngắn xẻ cao và đi giày cao gót bất chấp hoàn cảnh.

Trang phục của các nhân vật nữ trong phim AI gây tranh cãi vì hở hang, không được kiểm soát kỹ lưỡng.

Theo Sina, trong các phim hoạt hình và tranh vẽ trước kia, nhà sản xuất muốn tìm lối tắt để hút view, nên trang phục hở hang càng làm tăng tỷ lệ xem phim. Vì vậy, nhà thiết kế dựa theo thẩm mỹ của nam giới để tạo nên các nhân vật nữ có vóc dáng gợi cảm, quyến rũ, xem nhẹ tính cách nhân vật.

Sau này, trong quá trình thu thập dữ liệu để thực hiện phim ngắn AI, những nhân vật có sự gợi cảm cao là hình ảnh phổ biến và nhận được nhiều lượt xem, vì vậy tạo nên các nhân vật AI có trang phục hở hang quá mức.

Những lời chỉ trích về ngoại hình của nữ chính trong các bộ phim truyền hình AI cũng chứng tỏ rằng thị trường phim AI đã ổn định, người xem từ đó cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng và giá trị giải trí của các bộ phim này.

Góc quay gợi dục, nhân vật chiều theo thẩm mỹ trọng nam đang là vấn đề nhức nhối trong phim AI.