Nicole Kidman 'cô đơn tột cùng' khi thắng Oscar sau ly hôn Tom Cruise

"Tôi cô đơn tột cùng", Kidman thừa nhận trong tập phát sóng ngày 10/9 của podcast Therapuss. "Tôi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, nhưng rồi trở về nhà và cảm thấy vô cùng đơn độc".

Nữ diễn viên 59 tuổi giành Oscar lần đầu năm 2003 với vai nữ chính Virginia Woolf trong phim The Hours. Hơn một năm trước đó, cô và Tom Cruise ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài gần 11 năm. Hai con nuôi của cặp sao, Isabella và Connor, sau đó sống cùng bố.

Nicole Kidman tại lễ trao giải Oscar 2003, nơi cô nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Ảnh: AFP

Nicole kể khi đó cô có bố mẹ ở bên nhưng vẫn mong có một người bạn đời để chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này. "Trong tay tôi khi ấy là tượng vàng, thứ mà tôi nghĩ: 'Đây rồi, đây là giải thưởng cao quý nhất mà một người có thể nhận được trong ngành này'. Tôi vô cùng biết ơn nhưng đồng thời cũng thấy cô đơn biết bao", cô nhớ lại.

Kidman miêu tả những cảm xúc trái ngược ấy bằng một từ: "Kỳ lạ". Cô cho biết khi đó chỉ khao khát ở trong vòng tay của ai đó, cùng nhau chia sẻ niềm vui.

Đêm nhận Oscar cũng trở thành thời điểm Kidman nhận ra cô cần bước tiếp. "Đó là một trong những khoảnh khắc sâu sắc nhất khiến tôi nghĩ: 'Mình phải sống cho cuộc đời của mình'", nữ diễn viên kể.

Nicole Kidman từng kết hôn với Tom Cruise từ năm 1990 đến 2001. Ảnh: FilmMagic

Năm 2024, Kidman từng chia sẻ những cảm xúc tương tự về chiến thắng Oscar trong cuốn 50 Oscar Nights của tác giả Dave Karger. "Tôi đã chật vật với những chuyện cá nhân, trong khi sự nghiệp lại diễn ra vô cùng thuận lợi. Chuyện là như vậy, phải không?", cô nói.

Sau khi nhận giải, ngôi sao Australia cho biết cô không có tâm trạng dự tiệc ăn mừng. Dù vậy, mọi người thuyết phục cô đến bữa tiệc của Vanity Fair, cầm theo tượng Oscar để chúc mừng chiến thắng. Cuối cùng, Kidman vẫn tham dự dù còn nhiều do dự, nhưng cô không thể có một đêm trọn vẹn.

"Tôi thực sự bước vào đó, cầm theo tượng Oscar, hoàn toàn choáng ngợp, xúc động và run rẩy, và tôi không tận hưởng được khoảnh khắc ấy", cô nói. "Tôi gần như còn cảm thấy có lỗi, điều đó thật ngớ ngẩn. Tôi ước mình có thể tận hưởng nó nhiều hơn".

Sau cuộc hôn nhân với Tom Cruise, Kidman gặp và kết hôn với ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban vào năm 2006. Hai người có hai con gái là Sunday Rose, 18 tuổi và Faith Margaret, 15 tuổi. Họ chia tay năm 2025 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 1/2026, sau 19 năm chung sống.

Sau ly hôn Keith Urban, Nicole dành thời gian bên hai con, đi du lịch cùng gia đình, bạn bè, đồng thời tập trung vào những dự án mới, bao gồm phim Practical Magic 2. Hiện cô vướng tin đồn hẹn hò doanh nhân Michael Reinstein sau khi hai người được bắt gặp thân mật trong kỳ nghỉ ở Italy.