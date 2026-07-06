Hàng triệu người khóc cùng 'Như chưa hề có cuộc chia ly'

Chương trình buộc phải thay đổi

Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly ra mắt số đầu tiên vào ngày 1/12/2007 và liên tục phát sóng đến 10/6/2018 trên kênh VTV1. Sau quãng thời gian ngắn tạm nghỉ vì thiếu hụt kinh tế, chương trình trở lại nhờ nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, nghệ sĩ, doanh nghiệp và tiếp tục giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh đoàn tụ với gia đình.

Sau gần 20 năm, chương trình đã có gần 200 buổi phát sóng trực tiếp từ TP Hồ Chí Minh, và một số buổi phát sóng ở Đà Nẵng, Hà Nội. Mỗi số có thời lượng 60 phút, các chương trình đặc biệt có thể lên tới 120 phút.

Như chưa hề có cuộc chia ly đã tìm ra khoảng 3.000 trường hợp thất lạc, đây là hoạt động thiện nguyện hoàn toàn miễn phí.

Là cầu nối của rất nhiều cuộc đoàn tụ, Như chưa hề có cuộc chia ly đã mang lại niềm hạnh phúc vỡ òa cho biết bao gia đình.

Tối 4/7, chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly không phát sóng trên VTV1 như thường lệ. Từ nay, chương trình chỉ phát trên các kênh fanpage, YouTube và TikTok vào tối thứ bảy đầu tiên của tháng.

Lý do dừng sóng được đưa ra là hạn chế về nhân lực. Trong khi đó, việc biên tập phiên bản 60 phút như định dạng kể chuyện của chương trình thành phiên bản 30 phút cho khung giờ truyền hình trên VTV1 mất từ một đến hai ngày.

Khi chuyển sang nền tảng mạng xã hội, chương trình có thể giữ nguyên phiên bản đầy đủ thay vì phải cắt gọn để phù hợp với khung phát sóng truyền hình.

Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều chi tiết về quá trình điều tra, xác minh thông tin, hành trình lần theo từng đầu mối và cả những diễn biến cảm xúc của nhân vật sẽ được đăng tải đầy đủ, giữ nguyên mạch kể chuyện và mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khán giả.

Bên cạnh đó, quyết định này cũng giúp giảm đáng kể áp lực sản xuất. Trước đây, mỗi số phát sóng không chỉ phải hoàn thiện phiên bản gốc mà còn mất thêm từ một đến hai ngày để dựng lại bản rút gọn dành cho VTV.

Với nguồn nhân lực không quá dồi dào, việc phải sản xuất song song hai phiên bản khiến ê-kíp rơi vào tình trạng quá tải. Khi chỉ còn tập trung vào một phiên bản duy nhất, đội ngũ có thể dành nhiều thời gian hơn cho khâu điều tra hồ sơ, xác minh thông tin và kết nối các gia đình thay vì tốn nguồn lực cho công việc hậu kỳ.

Những tín hiệu ban đầu cho thấy sự chuyển dịch về kênh phát sóng chưa ảnh hưởng đáng kể đến sức hút của chương trình.

Một lợi thế khác là khả năng tiếp cận khán giả trẻ. Nếu truyền hình vẫn là phương tiện quen thuộc với nhóm khán giả trung niên và lớn tuổi thì YouTube, Facebook hay TikTok lại là không gian của thế hệ trẻ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với một chương trình mang tính cộng đồng như Như chưa hề có cuộc chia ly.

Chỉ một đoạn video ngắn trên TikTok hoặc Facebook cũng có thể được chia sẻ hàng nghìn lần, giúp thông tin lan tỏa nhanh hơn nhiều so với hình thức phát sóng truyền thống.

Những tín hiệu ban đầu cho thấy sự chuyển dịch này chưa ảnh hưởng đáng kể đến sức hút của chương trình.

Tập 202 phát trên YouTube tối 4/7 thu hút gần 30.000 lượt xem chỉ sau chưa đầy một ngày - con số không hề nhỏ với một chương trình không có yếu tố giải trí - nghệ thuật. Tối thứ 7 cũng là thời điểm phải cạnh tranh với rất nhiều gameshow đình đám.

Dẫu vậy, việc rời sóng VTV cũng khiến chương trình đánh mất không ít lợi thế. Đó cũng là trăn trở của ê-kíp, và quyết định dừng sóng được đưa ra không dễ dàng.

Nhóm khán giả lớn tuổi hoặc những người ít sử dụng Internet - những khán giả trung thành của chương trình suốt nhiều năm qua - chắc chắn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Trong gần hai thập kỷ, khán giả truyền hình đã quen chờ tới tối thứ 7 đầu tiên của tháng để cùng người thân theo dõi những câu chuyện ly tán nhiều thương cảm, những phút đoàn viên trào nước mắt.

Khán giả trung thành suốt gần 20 năm

Dưới bài đăng thông báo dừng phát sóng trên VTV, Như chưa hề có cuộc chia ly nhận được hàng trăm bình luận động viên từ khán giả.

Tài khoản Facebook Thành Phan đồng tình khi chương trình chuyển hẳn sang phát trên nền tảng mạng xã hội.

"Giới hạn 30 phút của truyền hình cảm giác vẫn chưa đủ, chưa biết nhiều về nhân vật, chỉ bật cảm xúc khi nhân vật đoàn tụ. Nên được xem lại chương trình dài là một điều vui. Mỗi cuộc tìm kiếm là cả quá trình xây dựng nên cắt bỏ cũng uổng công ê-kíp thực hiện hành trình".

Hành trình của Như chưa hề có cuộc chia ly chạm sâu đến từng ngõ ngách về lòng trắc ẩn trong khán giả.

Nhiều khán giả cũng cho rằng không dễ tìm được một chương trình giữ trọn được sự tử tế và trao truyền những giá trị nhân văn tới cộng đồng. "Một chương trình nhân văn, đem lại cho mỗi người đang vội vã trong cuộc sống, có khoảng thời gian lắng lại để thấm sâu hơn tình cảm gia đình ruột thịt, sự mất mát, chia xa, thất lạc của người đời để cảm nhận và trân trọng cuộc sống của mình nhiều hơn", khán giả khen ngợi.

Nhờ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, cha mẹ được gặp lại đứa con thất lạc của mình, anh chị em bị ly tán được gặp lại nhau, người tha hương lưu lạc được trở về quê hương, người lạc mất gốc tích tìm được nguồn cội ngay trên sân khấu của chương trình trực tiếp.

Hàng triệu người khóc cùng phút đoàn tụ của nhân vật

Nhà báo Thu Uyên - người sáng lập chương trình - từng chia sẻ điều đáng tự hào nhất là đội ngũ giữ gìn tinh thần thiện nguyện Như chưa hề có cuộc chia ly. Tất cả luôn hết lòng, say mê việc tìm kiếm và giúp đỡ.

Với sự say mê đó, ê-kíp với vỏn vẹn chưa tới 20 người luôn cố gắng làm việc, nỗ lực để nhân lên những điều tử tế trong cuộc sống.

Giữa dịch COVID-19, cả nhóm vẫn không ngừng thực hiện các cuộc tìm kiếm bằng nhiều hình thức online. Thời điểm đó, dù chỉ còn 9 người làm việc nhưng trong 6 tháng, chương trình đã tìm ra được 14 trường hợp thất lạc. Có trường hợp vừa đoàn tụ online, nhìn nhau qua màn hình, cha con gặp nhau rất xúc động, sau đó một tuần thì người cha qua đời.

Trong gần 200 số phát sóng, nhiều câu chuyện khác cũng nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận

Trường hợp thất lạc của người phụ nữ được mệnh danh "tiểu thư phố cổ" gây nhiều xúc động.

Năm 2009, Như chưa hề có cuộc chia ly ghi dấu một trong những cuộc đoàn tụ xúc động nhất khi giúp chị Triệu Lệ Cần - người sinh ra trong gia đình khá giả ở phố cổ Hà Nội - tìm lại gia đình sau 46 năm thất lạc. Số phát sóng này hiện ghi nhận hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube.

Ngày 18/12/1963, khi mới 3 tuổi, chị Cần đi lạc tại phố Hàng Buồm (Hà Nội) trong lúc cả gia đình chuẩn bị chụp ảnh. Nỗi đau mất con khiến ông Triệu Đạt Quang và vợ suy sụp nhiều năm.

Trong khi đó, chị Cần được bà Trần Thị Oong phát hiện đang khóc một mình gần khu vực chợ Đồng Xuân. Chờ mãi không thấy người thân đến đón, bà OOng về Thường Tín nuôi dưỡng và đặt tên là Nguyễn Thị Thủy. Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, chị Thủy trở thành mẹ đơn thân, mưu sinh bằng nghề làm thuê.

Nhờ sự động viên của hàng xóm, bạn bè và sự vào cuộc của Như chưa hề có cuộc chia ly, những manh mối dần được nối lại. Vết sẹo, ký ức tuổi thơ cùng quá trình xác minh đã giúp khẳng định chị Thủy chính là Triệu Lệ Cần - cô bé mất tích năm nào.

Sau 46 năm xa cách, gia đình chị Cần từ Canada trở về Việt Nam đoàn tụ. Khoảnh khắc cha mẹ ôm chầm lấy con gái trong nước mắt hạnh phúc đã trở thành một trong những hình ảnh khó quên của chương trình.

Nhiều số phát sóng khác cũng ghi nhận lượng người xem từ 100.000 đến hơn 2 triệu.

Hà Anh Tuấn và nhiều mạnh thường quân giúp sức

Kinh phí là bài toán khó đối với chương trình trong suốt nhiều năm qua. Nhưng cũng chính bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Như chưa hề có cuộc chia ly nhận được sự ủng hộ lớn từ các mạnh thường quân.

Năm 2018, chương trình từng tạm ngưng nửa năm vì không tìm được nhà tài trợ. Đến tháng 7/2020, chương trình dự định dừng hẳn do hết kinh phí. Biết được tình hình, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã hỗ trợ 3 tỷ đồng cho chương trình.

Năm 2023, trong đêm nhạc Chân trời rực rỡ, Hà Anh Tuấn tuyên bố cùng rapper Đen ủng hộ chương trình 500 triệu đồng để duy trì hoạt động xã hội ý nghĩa. Sự chung tay của hai nghệ sĩ khiến nhóm sản xuất vô cùng cảm kích, bởi họ chưa từng trực tiếp đề cập đến chuyện cạn kiệt chi phí với các nghệ sĩ.

Nhờ sự chung tay của các mạnh thường quân, chương trình được duy trì và có thêm nhiều cuộc đoàn tụ ý nghĩa.

Nhà báo Thu Uyên cho biết có người tặng chương trình 300 triệu đồng trong ba tháng liền. Họ cũng sẵn sàng tặng nữa nếu ê-kíp sản xuất đề nghị. Số lượng bài hát được sáng tác riêng tặng cho chương trình cũng lên tới trên 100 bài. Trong đó có 20 bài cùng mang tên Như chưa hề có cuộc chia ly , cho thấy sự quan tâm rất lớn của cộng đồng với chương trình.

Cuối năm 2025, nhà sản xuất phim tài liệu của Hà Anh Tuấn cho biết toàn bộ doanh thu bán vé phim tài liệu Chân trời rực rỡ thuộc sẽ dành tặng chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

Trong suốt hành trình của live concert Chân trời rực rỡ và bộ phim tài liệu cùng tên, dấu ấn của chương trình luôn hiện diện như một mạch cảm xúc quan trọng, góp phần hoàn thiện bức tranh về quê hương - nguồn cội.

Những người muốn tìm kiếm người thân bị thất lạc có thể đăng ký bằng cách gọi điện thoại về tổng đài, đăng ký trên trang web hoặc gửi thư về chương trình. Chương trình sẽ xác minh thông tin, lập một đội tìm kiếm lần theo dấu vết những gì mà người tìm kiếm cung cấp để tìm ra người thất lạc. Cùng thời điểm, thông tin của người thất lạc sẽ được đưa lên các kênh mạng xã hội để tìm kiếm thêm sự phát hiện của quần chúng về cho chương trình. Khi đã tìm được người thất lạc, họ sẽ được mời đến hội ngộ với người thân tại trường quay. Cuộc gặp này sẽ diễn ra bất ngờ và không hề thông báo trước cho nhân vật.