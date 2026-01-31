Park Shin Hye nhập viện cấp cứu do kiệt sức

Dấu hiệu sức khỏe chuyển biến xấu tại hậu trường

Theo thông tin độc quyền từ tờ Xportsnews, sự việc xảy ra khi Park Shin Hye đang thực hiện lịch trình quay chụp kết hợp buổi họp mặt cuối năm cùng công ty quản lý. Ngay khi bắt đầu ngày làm việc, nữ diễn viên sinh năm 1990 đã cảm nhận những bất ổn rõ rệt trong cơ thể. Cô chia sẻ bản thân bị cảm nặng kèm theo những cơn đau họng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, vì không muốn làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc chung, Park Shin Hye đã lựa chọn phương án cầm cự thay vì tới cơ sở y tế. Cô nhờ nhân viên mua thuốc về uống tạm thời để tiếp tục lịch trình. Sau khi hoàn tất khâu thay trang phục, tình trạng của người đẹp họ Park không những không thuyên giảm mà còn trở nên tồi tệ hơn.

Tình trạng sức khỏe của Park Shin Hye khiến công chúng không khỏi xót xa. Naver

Cơn sốt cao khiến cô phải vội vã uống thêm thuốc do nhân viên mang tới. Lúc này, Park Shin Hye mới thú nhận rằng bản thân đã phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội cùng cảm giác ớn lạnh ngay trước khi bấm máy. Nữ diễn viên nhấn mạnh sự bất lực của mình trước cơn đau: "Ngay khi cơn đau ập đến, tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được biểu cảm khuôn mặt của mình nữa. Tôi nhận ra tình hình đã trở nên thực sự nghiêm trọng".

Mặc dù cơ thể đang phát đi những tín hiệu báo động đỏ, Park Shin Hye vẫn kiên quyết bám trụ tại trường quay. Cô cố gắng điều tiết không khí vui vẻ, nỗ lực chứng minh cho mọi người thấy mình vẫn ổn. Thế nhưng, mỗi khi trở về phòng chờ, nữ diễn viên lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, ho liên tục và thân nhiệt tăng cao đáng ngại.

Sự cố ngất xỉu khiến đồng nghiệp hoảng hốt

Chứng kiến sự cố gắng quá sức của đàn em, nam tài tử Lee Seo Jin không giấu được sự lo lắng. Anh liên tục thúc giục Park Shin Hye phải đến bệnh viện ngay lập tức, thậm chí còn trách móc cô vì sự chủ quan: "Cứ thế bảo sao không bị bệnh nặng".

Diễn viên Park Shin Hye. IG

Dù vậy, Park Shin Hye chỉ chấp nhận sự chăm sóc sơ cứu từ nhân viên y tế tại chỗ sau khi kết thúc phần chụp hình. Cô vẫn giữ ý định hoàn thành nốt các cảnh quay theo kế hoạch đã định. Tuy nhiên, giới hạn chịu đựng của cơ thể đã cạn kiệt. Lúc này, người đẹp bắt đầu gặp khó khăn ngay cả trong việc mở mắt, cơ thể rệu rã hoàn toàn. Cô thú thực với ê-kíp rằng khi thức dậy buổi sáng chỉ nghĩ bị viêm amidan, nhưng cơn sốt tăng quá nhanh khiến thị lực của cô bị ảnh hưởng, gần như không thể nhìn thấy gì phía trước.

Đỉnh điểm của sự việc là khi sắc mặt Park Shin Hye chuyển sang tím tái. Cô ngã khuỵu ngay giữa buổi ghi hình khiến toàn bộ trường quay chấn động. Ê-kíp đã lập tức đưa nữ diễn viên đi cấp cứu khẩn cấp.

May mắn thay, nhờ được can thiệp y tế kịp thời, sức khỏe của Park Shin Hye đã dần ổn định trở lại. Nhìn lại khoảnh khắc nguy hiểm đó, nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng nghiệp. Cô chia sẻ bản thân từng sợ việc đi bệnh viện sẽ gây rắc rối cho đoàn phim, nhưng chính sự quyết liệt của mọi người đã cứu cô khỏi tình huống tồi tệ hơn.