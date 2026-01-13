Hoen ố hình ảnh nghệ sĩ văng tục với khán giả

Hậu quả của những lần sao “đốp chát” với khán giả

Đối mặt những hàng hà sa số bình luận trên mạng xã hội, nhiều ngôi sao không kiểm soát được cảm xúc, dễ sa vào những phát ngôn khiến dư luận “dậy sóng”. Việc “xù lông” đáp trả anti-fan không phải là cách hay để họ bảo vệ chính mình, thậm chí có trường hợp còn bị phản ứng ngược.

Triệu Lệ Dĩnh hồi tháng 5/2025 bức xúc vì đời tư của cô bị đào bới, các thông tin xếp hàng trên hot search Weibo. Nữ diễn viên phẫn nộ, biết dòng trạng thái có từ ngữ chửi thề, kéo hơn 500 triệu lượt đọc. Phản ứng này của Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi dữ dội thời điểm đó. Dư luận nói cô là người của công chúng, cần biết cư xử chừng mực, không làm ảnh hưởng đến người hâm mộ vị thành niên. Có người kêu gọi nền tảng Weibo áp dụng biện pháp xử lý đối với nữ diễn viên.

Triệu Lệ Dĩnh bị cảnh cáo khi nổi điên, chửi thề trên mạng xã hội.

Tưởng chừng chỉ là ồn ào nhỏ, Triệu Lệ Dĩnh sau đó bị Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) nhắc nhở dù không chỉ mặt điểm tên. “Hãy học cách thể hiện cảm xúc một cách lý trí, thay vì hành động theo cảm tính”.

Không lâu sau, ba bài đăng của nữ diễn viên liên quan vụ việc lần lượt biến mất khỏi mạng xã hội. Bài đăng trước đó của studio Triệu Lệ Dĩnh cũng không còn xuất hiện. Điều này làm dấy lên nghi vấn Weibo đã can thiệp và có động thái xử lý.

Một số ý kiến khác cho rằng nữ diễn viên chủ động xóa bài sau khi đạt được thỏa thuận với nền tảng, nhằm hạ nhiệt tranh cãi và tập trung quảng bá cho dự án mới. Bộ phim Tại nhân gian có Lệ Dĩnh đóng khi đó đối mặt với làn sóng kêu gọi tẩy chay. Họ cho rằng đây là bước đi "truyền thông bẩn" để câu kéo sự chú ý.

Nữ thần tượng Kpop Shuhua thuộc nhóm (G)I-DLE cũng từng là tâm điểm tranh luận vì thiếu tinh tế và “đốp chát” với fan. Dù rằng người đẹp chính vì tính cách này từng được khen thẳng thắn, tự tin bảo vệ quan điểm sống, nhưng chính sự ủng hộ này đẩy cô đi xa hơn khi liên tục có những phát ngôn quá đà, bị chê EQ thấp.

Trong các buổi livestream, Shuhua nhiều lần đáp trả fan một cách gay gắt. Ví dụ khi được nhắc nhở rằng việc vuốt tóc nhiều có thể làm hại da đầu, nữ idol phản ứng: "Không cần lo cho tôi, tóc tôi tôi thích vuốt thế nào kệ tôi chứ. Bạn nên lo cho thân mình trước đi. Quản nhiều vậy, nhà bạn ở biển hay gì?".

Một thời gian dài, hình ảnh của Shuhua xuống cấp. Ngoại hình nổi bật cũng không thể cứu vãn cô khỏi bị chê trách là “bình hoa di động”, “chân dài não ngắn”… Những năm gần đây, nữ thần tượng đã hạn chế phát ngôn nhưng vẫn không ít lần bị cư dân mạng “đào” lại loạt sự vụ năm xưa.

Cách đối phó văn minh

Nhiều sao từng coi những lời công kích là một phần của sự nổi tiếng và bỏ qua chúng. Khi xã hội ngày càng nhận thức được tác hại nghiêm trọng của những bình luận ác ý đến sức khỏe tinh thần của nghệ sĩ, các công ty quản lý bắt đầu có hành động pháp lý chống lại những kẻ gây hấn trên mạng.

Ở Trung Quốc, không ít nghệ sĩ như Dương Mịch, Tiêu Chiến, Trương Dư Hi, Dương Tử… thành công kiện thắng anti-fan, được bồi thường tiền. Tại Hàn Quốc, chủ kênh YouTube Sojang phải bồi thường tổng cộng 76 triệu won (khoảng 1,3 tỷ đồng) vì hành vi phỉ báng hai thành viên BTS là V và JungKook.

Nhiều sao Hoa ngữ không lên tiếng, ủy quyền cho công ty can thiệp bằng luật pháp.

Một số nghệ sĩ chủ động đối mặt với vấn nạn này ngoài các biện pháp pháp lý của công ty, thẳng thắn chia sẻ văn minh về cảm xúc và tổn thương họ phải chịu.

Công ty quản lý Abyss Company của ca sĩ Sunmi thông báo tiến hành hành động pháp lý đối với những bình luận ác ý trực tuyến. Thông thường, công ty xử lý những vấn đề này mà nghệ sĩ không cần can thiệp trực tiếp, nhưng Sunmi đã lên tiếng trước và lưu lại các hình chụp bình luận ác ý: “Làm sao để khử người phụ nữ này,” “Sunmi, đừng ra album nữa. Tao sẽ chửi trong phần đánh giá ngay. Điên mất rồi”…

Sunmi nhờ pháp luật can thiệp xử lý khi bị anti-fan xúc phạm, song vẫn chủ động giải quyết bằng cách cư xử văn minh.

Những bình luận này xuất phát từ một diễn đàn trực tuyến về chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ Girls Planet 999 của Mnet, Sunmi đảm nhận vai trò giám khảo. Một số fan quá khích không đồng tình với lời khuyên của Sunmi dành cho thí sinh và bày tỏ sự phản đối bằng ngôn từ cực đoan.

Kèm theo các ảnh chụp bình luận ác ý, Sunmi viết: “Tôi đã làm gì sai? Tôi nên làm gì? Phần nào khiến các bạn ghét tôi đến mức muốn giết tôi?”.

Cô cho biết những bình luận này gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Ngay sau đó công ty thông báo sẽ tiến hành biện pháp pháp lý.

Nữ ca sĩ còn tiết lộ cô mắc rối loạn nhân cách ranh giới (BPD) - căn bệnh tâm lý ảnh hưởng đến sự ổn định cảm xúc - trong 5 năm. Cô cho biết liệu pháp và thuốc men đã giúp cô vượt qua phần nào. Đây được coi là chia sẻ táo bạo bởi xã hội Hàn Quốc còn tồn tại định kiến về bệnh tâm lý và việc trị liệu.

“Chúng ta nên ghi nhận cách Sunmi chủ động xử lý tình huống trước bình luận ác ý. Việc cô ấy chia sẻ nỗi đau tâm lý, đặc biệt là bệnh tâm lý, là đáng khen ngợi và có thể truyền cảm hứng cho những người sợ rằng bệnh tâm lý là điều cấm kỵ”, giáo sư tâm lý và trị liệu Lim Myung Ho (Đại học Dankook) nhận định.

Taeyeon (SNSD) đăng story Instagram nhắc đến bình luận ác ý: “Nặng cân thì béo, gầy thì bệnh, mặc rộng thì giống đàn ông, mặc chật thì gợi cảm, ăn nhiều bị nói giống heo, ăn ít thì kén, thích hàng hiệu thì hợm hĩnh, thích đồ thường thì quê mùa. Người muốn chỉ trích bạn sẽ luôn tìm lý do, cứ sống theo cách mình muốn”.

Một số bình luận đánh giá cao cách Taeyeon bình tĩnh và quyết liệt loại bỏ những kẻ ghét bỏ.

“Phản ứng của nghệ sĩ trước bình luận ác ý đã thay đổi, nhưng đáng chú ý là nhận thức của công chúng về mức độ nghiêm trọng của nó cũng đã thay đổi,” nhà phê bình văn hóa pop Jeong Deok-hyun nhận xét.

Nhiều khán giả nhận định việc nghệ sĩ phản hồi trực tiếp với kẻ bình luận ác ý bằng sự văn minh là cởi mở, mang lại ý nghĩa. Nó nhắc nhở mọi người rằng nghệ sĩ cũng là con người với cảm xúc. Khi họ lên tiếng, công chúng sẽ đồng cảm hơn so với khi công ty chỉ đưa ra thông báo pháp lý khô khan. Không ít người hy vọng nhiều nghệ sĩ có thể thẳng thắn nói mình đang tổn thương và nhận được sự hỗ trợ cần thiết, dĩ nhiên điều này nên đặt trong môi trường văn minh, không phải là nhưng câu từ chợ búa, thô tục.