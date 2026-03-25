Nữ diễn viên bị yêu cầu loại khỏi Running Man gây phẫn nộ

Trong tập phát sóng hôm 22/3, dàn cast hóa thân thành thám tử thực hiện nhiệm vụ tại bảo tàng nghệ thuật, với sự tham gia của khách mời Park Shin Yang.

Nội dung chương trình được xây dựng công phu với khoảng 150 tác phẩm và nhiều tình tiết suy luận, Song Ji Hyo lại gần như “mất hút”. Cô chỉ bắt đầu lên tiếng sau gần 10 phút phát sóng và ngoài vài khoảnh khắc ngắn ở phần ăn uống, gần như không có điểm nhấn nào đáng chú ý.

Tình trạng này đã kéo dài trong hai tuần gần đây. Khi đó Song Ji Hyo bị chỉ trích dữ dội, nhiều fan nói cô thiếu chuyên nghiệp, mờ nhạt trong suốt chương trình. Ê-kíp sản xuất nỗ lực tăng thời lượng xuất hiện của nữ diễn viên, song trong tập mới nhất, khán giả nhận xét không có gì tiến triển.

Diễn viên Song Ji Hyo.

Ở trò chơi vẽ tiếp sức, khi Song Ji Hyo yêu cầu hiển thị lại câu hỏi, các thành viên như Kim Jong Kook, Ji Suk Jin và Haha lần lượt phản ứng, cho rằng thông tin vừa được hiển thị trước đó. Tình huống này không tạo được hiệu ứng giải trí như kỳ vọng.

Sau phần xuất hiện của Park Shin Yang, chương trình tiếp tục có sự góp mặt của Sung Si Kyung và Lee Chang Sub, kéo dài sang tập phát sóng ngày 29/3. Đến đây, Song Ji Hyo vẫn không có nhiều đất diễn, trong khi các thành viên khác chiếm sóng nhờ tương tác và câu chuyện riêng.

Gắn bó với chương trình suốt 16 năm, Song Ji Hyo gần đây liên tục bị bàn luận về vai trò mờ nhạt. Một số ý kiến cho biết trong các tập kéo dài hơn 90 phút, thời lượng lên hình của cô thậm chí chưa tới một phút. Điều này khiến khán giả tranh cãi về cách phân bổ nội dung của chương trình.

Từng chia sẻ về lý do gắn bó với Running Man, Ji Hyo cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ lâu đến như vậy. Ban đầu, tôi ở lại vì mối quan hệ thân thiết với đội ngũ sản xuất nhưng họ rời đi và lại có thêm người mới xuất hiện. Nhiều lúc tôi cảm thấy như duyên nợ, chắc mình sẽ theo chương trình này đến khi ngừng sản xuất".

Song Ji Hyo sinh năm 1981, bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2003, gây tiếng vang lớn khi tham gia Truyền thuyết Jumong, Sương Hoa điếm... Tên tuổi cô vang danh hơn khi trở thành thành viên chính thức của show Running Man. Đến nay, Song Ji Hyo vẫn là thành viên duy nhất của show chưa lập gia đình. Cô tập trung cho sự nghiệp và kinh doanh.