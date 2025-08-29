Nhận vé miễn phí tại Nhà hát Lớn xong bán với giá 1-2 triệu đồng

Vé xem concert quốc gia đặc biệt với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc dự kiến được phát miễn phí tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ 9h sáng 29/8. Tuy nhiên, do lượng người đổ về quá đông, ban tổ chức đã mở cổng phát vé từ 8h sáng. Mỗi người dân chỉ được nhận duy nhất một vé.

Ban tổ chức tiếp tục bố trí 5 cổng trả vé cho khán giả. Theo đó, để nhận vé, khán giả phải đủ 14 tuổi trở lên, mang Căn cước công dân (CCCD) bản gốc để ban tổ chức đối chiếu thông tin, tránh trùng lặp. Khán giả cần xếp hàng theo sự hướng dẫn của ban tổ chức tại cửa Nhà hát Lớn. Sau khi xuất trình CCCD bản gốc để nhân viên kiểm tra thông tin, khán giả nhận vé, kiểm tra thông tin vé trước khi rời quầy.

Ban tổ chức nhấn mạnh vé không được mua bán hoặc chuyển nhượng dưới mọi hình thức. Ban tổ chức có quyền từ chối cấp vé nếu phát hiện vi phạm quy định và không cấp lại vé trong trường hợp mất hoặc hư hỏng.

Ngay sát giờ phát vé, trời bất ngờ đổ mưa lớn, khiến nhiều người không kịp xoay xở.

Một số người không kịp lấy ô, áo mưa phải đội mưa để nhận vé xem concert.

Ngay khi có vé trong tay, khán giả nhanh chóng check-in, khoe thành tích săn vé với bạn bè.

Niềm hân hoan của những người có vé được thể hiện khá rõ ràng. Ai nấy cũng vui vẻ nhận thành quả sau nhiều giờ chờ đợi mòn mỏi từ khuya đến sáng.

Tình trạng phe vé tại những concert lớn không thuyên giảm. Ngay khi cầm được vé ra khỏi cổng Nhà hát Lớn Hà Nội, nhiều khán giả đã bị những người phe vé lôi kéo để thu mua vé với số lượng lớn nhằm trục lợi. Theo đó, giá vé được nhiều người đặt ra là 1-2 triệu đồng/cặp.

Concert “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” quy tụ hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc, trong đó có nhiều người nổi tiếng như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, Double2T, Anh Tú, Đông Hùng, nhóm Oplus... Dàn nghệ sĩ nổi tiếng cũng là lý do khiến chương trình được đông đảo khán giả quan tâm.

Tên tuổi của dàn nghệ sĩ khiến nhiều người phe vé bằng mọi cách thu mua vé concert để bán lại với giá cao hơn trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều người không ngần ngại bỏ ra hàng triệu đồng để mua lại những tấm vé "miễn phí" này.