NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu

NSND Trần Lực cho biết sau khi dự khai mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 và cùng Lucteam mang vở Ngày mai trời lại sáng dự thi tại liên hoan vào ngày 21/11 tại Ninh Bình anh đã bị ốm. Ban đầu, nam nghệ sĩ chỉ bị sốt, đau đầu, nhức mỏi… nhưng sốt mỗi lúc một cao khiến anh phải nhập viện cấp cứu.

"Tôi bị sốt, chủ quan chỉ test tại nhà, nhưng bệnh ngày một nặng khiến tôi phải nhập viện. Sau đó, tôi được xét nghiệm và mắc cúm A. Tôi nằm viện gần một tuần và phải truyền thuốc 3 buổi mới cắt được cơn sốt. Tôi vừa xuất viện hôm qua", NSND Trần Lực chia sẻ với Tiền Phong.

Anh cho biết thêm đây là lần đầu bản thân mắc cúm A và đây là trải nghiệm đặc biệt "mệt mỏi". Trải qua 3 ngày điều trị, sức khỏe của NSND Trần Lực ổn định hơn nhưng anh vẫn khá mệt và ho nhiều.

NSND Trần Lực trong ngày khai mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6.

"Sau lần ốm này, tôi phải để ý tới sức khỏe hơn. Tôi nên tìm hiểu về tiêm vắc-xin cúm, duy trì tập thể dục thể thao thường xuyên và sớm bỏ thói quen bia rượu, thuốc lá. Rượu bia và thuốc lá khiến sức đề kháng cơ thể giảm đi. Sau khi xuất viện, khi thấy sức khỏe ổn hơn tôi đã đi bộ gần khu nhà", NSND Trần Lực chia sẻ.

Theo đó, anh cố gắng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để tham dự lễ bế mạc và trao giải Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 vào tối 30/11.

Trong thời gian gần đây, NSND Trần Lực cùng LucTeam thực hiện và biểu diễn thành công vở Ngày mai trời lại sáng từ kịch bản của cố tác giả Đinh Xuân Hòa. Tác phẩm ra đời từ năm 1957 và từng gây tiếng vang lớn trên sân khấu miền Nam trước năm 1975.

Vở Ngày mai trời lại sáng được NSND Trần Lực làm lại từ kịch bản của cố tác giả Đinh Xuân Hòa.

NSND Trần Lực quyết định “tìm lại” Ngày mai trời lại sáng xuất phát từ niềm tin mãnh liệt vào giá trị nội tại và tính thời sự vĩnh cửu của kịch bản. Ở bản dựng mới, Trần Lực thực hiện một cuộc thử nghiệm táo bạo khi đưa phong cách ước lệ - biểu hiện, vốn là sở trường của LucTeam, vào một kịch bản mang đậm chất hiện thực tâm lý.

Câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân đầy kịch tính của đôi vợ chồng trẻ - Lộc, người chồng trí thức, và Vân, người vợ mạnh mẽ, thích hưởng thụ. Họ yêu nhau nhưng đối lập hoàn toàn trong cách nhìn nhận và tiêu xài cuộc đời. Khi mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm, Lộc rơi vào cơn khủng hoảng tinh thần. Cảnh cao trào khi anh lật tung từng tấm ván của chiếc bục gỗ - biến sân khấu thành đống đổ nát - là khoảnh khắc biểu hiện cực điểm cho sự sụp đổ không chỉ của một gia đình, mà còn của cả thế giới tinh thần con người.

Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 diễn ra từ ngày 15-30/11, thu hút hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ gần 30 đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, mang đến 28 vở diễn sân khấu mang tính thử nghiệm tiêu biểu. Trong đó, có tới 9 tác phẩm của 9 đơn vị quốc tế đến từ các quốc gia như Ba Lan, Trung Quốc (2 đơn vị), Hàn Quốc, Israel, Nhật Bản, Mông Cổ, Uzbekistan, Hà Lan. Lễ khai mạc liên hoan được tổ chức tối 20/11. Lễ bế mạc và trao giải liên hoan được tổ chức vào tối 30/11.