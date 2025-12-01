Liên Bỉnh Phát và hành trình tạo dấu ấn trong Quán Kỳ Nam

Trong thời điểm điện ảnh Việt Nam đang mở rộng nhịp hội nhập với khu vực và thế giới. Việc TP.HCM được UNESCO ghi danh vào mạng lưới thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh đã tạo thêm động lực mới cho những người làm nghề. Danh hiệu này không chỉ ghi nhận tiềm lực sáng tạo của thành phố, mà còn đặt ra yêu cầu rằng điện ảnh Việt phải kể được những câu chuyện vừa đậm bản sắc vừa đủ tinh tế để đối thoại cùng công chúng quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Quán Kỳ Nam biên kịch và đạo diễn Leon Quang Lê (đồng biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc) gây chú ý khi đưa người xem trở về Sài Gòn - TP.HCM thập niên 1980, qua những chi tiết đời sống giàu sức gợi. Bộ phim không chỉ tái hiện một bối cảnh cũ, mà còn khơi dậy nhịp sống của một thành phố đang chuyển mình sau nhiều biến động, nơi mỗi khu cư xá, mỗi ánh đèn vàng đều lưu giữ một tầng ký ức thầm lặng.

Gương mặt điện ảnh của Liên Bỉnh Phát toát lên sự mộc mạc, nhưng giàu nội lực, như thể mỗi khoảng lặng trước ống kính đều chất chứa một câu chuyện chưa kể

Trong thế giới ấy, nhân vật Khang do Liên Bỉnh Phát đảm nhiệm dẫn dắt cảm xúc của khán giả. Khang là người trẻ thiên về cảm nhận hơn là lời nói, để nội tâm biểu lộ qua ánh nhìn, qua những ngập ngừng rất nhỏ và qua sự tinh tế trong cách lắng nghe đời sống chung quanh.

Nếu nhân vật Kỳ Nam do Đỗ Hải Yến đóng mang đến chiều sâu từng trải của một người phụ nữ đi qua nhiều thăng trầm, thì Khang của Liên Bỉnh Phát mở ra một phương diện khác của đô thị: trong trẻo, chiêm nghiệm và chứa đựng lòng trắc ẩn. Hai nhân vật đứng chung một bối cảnh nhưng mở ra hai miền soi chiếu bổ sung cho nhau.

Một khung hình đẹp và nhiều cảm xúc phong Quán Kỳ Nam

Với những chuyển động tiết chế và ánh mắt mang nhiều tầng ý niệm, Liên Bỉnh Phát đã tìm được cách để Khang cất lên tiếng nói riêng mà không cần nhiều lời. Từ sự tinh tế ấy, cuộc trò chuyện của anh với phóng viên hé mở thêm nhiều góc nhìn về hành trình hóa thân vào một người trẻ của Sài Gòn - TP.HCM thời kỳ còn nhiều khó khăn nhưng cũng ăm ắp hy vọng.

- Phóng viên: Lần đầu đọc kịch bản Quán Kỳ Nam, điều gì ở nhân vật Khang khiến anh suy nghĩ nhiều nhất?

- Diễn viên Liên Bỉnh Phát: Điều khiến tôi dừng lại lâu nhất chính là sự tinh khôi nơi Khang. Cậu là người trẻ có tri thức, biết mở lòng và có khả năng thấu cảm sâu sắc. Khang trầm lặng nhưng không bi quan, có lòng nhân hậu nhưng không bộc lộ ồn ào. Chính vẻ trong trẻo ấy khiến tôi muốn đi sâu hơn vào thế giới nội tâm của cậu.

- Để hóa thân vào một người trẻ sống giữa những đổi thay hậu chiến trong thập niên 1980, anh tìm chất liệu cảm xúc từ đâu?

- Tôi xem lại nhiều phim tài liệu, hình ảnh xưa của Sài Gòn và trò chuyện với ba mẹ mình cùng những cô chú lớn tuổi trong đoàn phim. Đạo diễn Leon Quang Lê cũng chia sẻ nhiều ký ức của ông. Từ những câu chuyện ấy, tôi cảm nhận rõ hơi thở của giai đoạn hậu chiến, một bầu không khí vừa lặng lẽ vừa không ngừng chuyển động.

- Phim tiết chế thoại và ưu tiên diễn xuất bằng ánh mắt và nhịp cảm xúc. Anh và đạo diễn Leon Quang Lê đã hợp tác như thế nào để giữ được tinh thần đó?

- Anh Leon rất kỹ trong việc tìm trạng thái cảm xúc. Chúng tôi không tập thoại nhiều mà chủ yếu xác định đời sống nội tâm của nhân vật. Có những cảnh chỉ cần một hơi thở hoặc một khoảnh khắc nhìn ra cửa sổ cũng đủ để kể câu chuyện. Khi tìm được nhịp chung, mọi chuyển động nhỏ đều trở nên có ý nghĩa.

- Có cảnh nào khiến anh áp lực vì đòi hỏi cảm xúc phải chính xác ngay từ những lần quay đầu tiên?

- Cảnh tôi ôm cô Kỳ Nam trong bếp là cảnh khó nhất. Đây là phân đoạn tâm lý nặng với chị Hải Yến nên tôi phải giữ tập trung tuyệt đối để nâng đỡ cảm xúc của chị. Chúng tôi không thể quay nhiều lần vì cảm xúc sẽ không còn giữ được chất nguyên sơ của nó.

- Các phân đoạn giữa Khang và Kỳ Nam dựa vào khoảng lặng nhiều hơn lời thoại. Anh và diễn viên Đỗ Hải Yến đã xây dựng sự hòa hợp ấy ra sao?

- Chị Yến là diễn viên rất tinh tế. Chúng tôi trao đổi liên tục về cảm xúc và nhịp tâm lý. Có những cảnh hoàn toàn không thoại, nhưng chỉ bằng ánh mắt, cảm xúc đã được truyền tải đủ đầy. Sự đồng điệu này là điều rất may mắn.

Kỳ Nam và Khang trong Quán Kỳ Nam

- Vào vai một nhân vật nhiều suy tư nhưng ít thể hiện ra ngoài, với anh, thử thách lớn nhất là gì?

- Thử thách lớn nhất là tin vào sự im lặng. Ít lời không hề đồng nghĩa với dễ diễn. Tôi phải giữ cảm xúc nằm phía sau ánh nhìn, trong những khoảng dừng rất nhỏ. Nhiều ngày quay xong, tôi có cảm giác mình đã nói rất nhiều dù không thốt ra câu nào.

- Với anh, Quán Kỳ Nam là câu chuyện tình hay là câu chuyện về một thành phố đang dần trôi xa trong ký ức?

- Tôi nghĩ đó là cả hai. Mối quan hệ trong phim phản chiếu vẻ mong manh và đẹp đẽ của thành phố thời ấy. Sài Gòn thập niên 1980 có thể đã xa, nhưng cảm xúc mà nó để lại thì vẫn còn nguyên.

- Sau bộ phim, điều đọng lại sâu nhất là Khang hay dư âm của một thành phố cũ?

- Tôi nhớ Khang, nhưng tôi nhớ Sài Gòn thời ấy nhiều hơn. Có những khoảnh khắc khi quay khiến tôi như chạm vào quá khứ thật sự. Khi đóng máy, tôi mất vài ngày để trở về với hiện tại.

- Những trải nghiệm mưu sinh thời sinh viên giúp gì cho anh khi hóa thân vào Khang?

- Tôi từng được anh trai hỗ trợ nhiều. Khi đó tôi ngại khi người khác biết. Nhờ trải nghiệm ấy, tôi hiểu rõ cảm giác của một người muốn tự đứng vững bằng nỗ lực của chính mình, điều rất gần với tâm lý của Khang.

- Từ Song Lang đến Quán Kỳ Nam, anh thay đổi thế nào trong tư duy diễn xuất?

- Tôi đi từ bản năng đến sự kiểm soát tinh tế hơn. Tôi vẫn giữ trực giác nhưng thêm kỹ thuật và sự tĩnh lặng để cảm xúc đi đúng hướng. Diễn xuất không chỉ là mình cảm thế nào, mà là khán giả có cảm được cùng mình hay không.

Liên Bỉnh Phát với vẻ tự tin trầm tĩnh, đúng chất một gương mặt điện ảnh biết tạo điểm nhấn bằng sự tối giản

- Sau những ghi nhận quốc tế, anh chọn vai thận trọng hơn?

- Tôi không sợ áp lực. Tôi chỉ sợ làm việc hời hợt. Danh hiệu không phải để tô điểm, mà để nhắc mình phải nghiêm túc hơn trong từng lựa chọn.

- Lối sống kín đáo ảnh hưởng thế nào đến cách anh chọn nhân vật?

- Tôi thích môi trường làm việc tôn trọng sáng tạo. Tôi ít chia sẻ đời sống riêng tư, nhưng với nhân vật tôi lại mở lòng rất nhiều. Có lẽ phần riêng tư nhất của tôi nằm trong các vai diễn tôi chọn.

- Việc được nhận xét có nét đẹp cổ điển từng khiến anh bị hiểu sai năng lực nghề?

- Ngoại hình dễ tạo nên định kiến. Nhưng tôi tin sự nghiêm túc với nghề sẽ giúp khán giả nhìn thấy nhiều hơn vẻ ngoài.

- Ngoại hình từng đặt anh vào khuôn vai cố định chưa?

- Có, nhưng thay vì né tránh, tôi chọn bước vào khuôn đó rồi mở rộng nó bằng cách tìm góc nhìn riêng cho nhân vật.

Liên Bỉnh Phát với gương mặt điện ảnh như thể chỉ một thoáng im lặng cũng đủ kể trọn một câu chuyện

- Anh nghĩ ngoại hình có đem đến lợi thế?

- Ngoại hình có thể là một cánh cửa. Nhưng đi xa hay không là nhờ nội lực và sự chuẩn bị của mỗi người.

- Khi khán giả thể hiện tình cảm hơi vượt mức, anh xử lý thế nào để vẫn giữ sự tôn trọng dành cho họ?

- Tôi luôn trân trọng tình cảm của khán giả. Nếu có lúc cảm xúc đi hơi xa, tôi chọn cách điều chỉnh nhẹ nhàng để mọi người đều thoải mái.

- Nếu khán giả mang theo một điều sau khi xem Quán Kỳ Nam, anh mong đó là gì?

- Tôi mong họ muốn nhìn lại quá khứ của chính mình. Có khi chỉ là một mối tình, một ký ức nhỏ, hay một góc phố họ từng đi qua.

- Trong giao lưu, anh từng gặp tình huống fan nữ quá nhiệt chưa?

- Cũng có. Nhưng nếu mình xử lý tinh tế, mọi khoảnh khắc đều trở nên vui vẻ.

Với Liên Bỉnh Phát thì "ngoại hình có thể là một cánh cửa"

- Ngoại hình từng khiến anh bị hiểu lầm tính cách?

- Đúng là có lúc như vậy. Nhưng tôi tin cách sống và sự nghiêm túc với công việc sẽ trả lời thay mình.

- Khi nhận những tin nhắn quá dễ thương, anh phản hồi ra sao?

- Tôi luôn cảm ơn trước, rồi hướng câu chuyện sang vai diễn hoặc dự án mới. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình qua công việc.

- Nếu phải “xin lỗi một cách dễ thương” vì… điển trai, anh sẽ nói gì?

- Có lẽ tôi sẽ chọn cách nói thật nhẹ nhàng. Nhưng điều tôi mong nhất là khán giả nhớ tôi qua vai diễn chứ không phải chỉ vì vẻ ngoài.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!