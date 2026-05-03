Nhan sắc sao nhí Thái Lan đang khuấy đảo phòng vé Việt Nam

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đang dẫn đầu phòng vé dịp lễ 30/4-1/5 với sức hút vượt trội so với các đối thủ. Riêng ngày 2/5, phim thu thêm 6,87 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên 171,4 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam. Thành tích giúp tác phẩm xác lập kỷ lục phim kinh dị Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Hiệu ứng truyền miệng tích cực cùng chiến dịch cinetour phủ rộng Bắc - Nam được xem là yếu tố giúp phim duy trì đà tăng trưởng ấn tượng.

Sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan đảm nhận vai Phí Phông trở thành tâm điểm tại các buổi cinetour miền Bắc. Nhân vật của cô là cô bé bị quỷ nhập, đóng vai trò then chốt trong mạch truyện với nhiều phân đoạn tâm lý và kinh dị. Dù còn nhỏ tuổi, Nina được khen khả năng biểu cảm đa dạng, chuyển đổi linh hoạt giữa nét ngây thơ và trạng thái ám ảnh. Ngoài đời, cô ghi điểm nhờ sự thân thiện, năng động khi liên tục giao lưu, tương tác với khán giả Việt.

Tại rạp, Nina diện áo dài truyền thống và trình diễn vũ đạo trên nền ca khúc See tình (Hoàng Thùy Linh). Màn biểu diễn kết hợp yếu tố văn hóa Việt với âm nhạc hiện đại khuấy động không khí khán phòng. Khán giả thích thú khi thấy sao nhí nước ngoài bắt nhịp vũ đạo nhạc Việt. Tiết mục này cũng góp phần giúp các clip cinetour của phim lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Tại buổi cinetour ở TPHCM, Nina trực tiếp tái hiện phân cảnh quỷ nhập của nhân vật Phí Phông ngay tại rạp. Những biểu cảm lạnh, ánh mắt vô hồn hay chuyển động cơ thể bất thường của Nina gây ấn tượng với khán giả.

Khán giả dành nhiều tình cảm cho Nina khi liên tục xin chụp ảnh, giao lưu sau buổi chiếu. Nhiều người nhận xét diễn viên nhí vừa diễn tốt vừa khuấy động không khí. Sự gần gũi và năng lượng tích cực giúp Nina chiếm trọn cảm tình của khán giả. Đây cũng là yếu tố giúp các suất cinetour có mặt Nina luôn kín chỗ.

Ngoài tiết mục nhảy trên nền nhạc See tình, Có công mài sắt có ngày nên kim (Ngô Lan Hương), Đừng về trễ (Sơn Tùng M-TP), Nina còn trình bày ca khúc Hello Vietnam bằng tiếng Anh với chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc, nhận được tràng pháo tay lớn. Các tiết mục được dàn dựng như một mini show, giúp buổi cinetour trở nên sôi động hơn.

Ê-kíp và khán giả tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Nina ngay tại rạp trong dịp cinetour. Nữ diễn viên nhí xúc động khi nhận bánh kem và những lời chúc từ người hâm mộ Việt Nam. Khoảnh khắc này tạo nên sự kết nối gần gũi giữa nghệ sĩ và khán giả.

Nina gây ấn tượng mạnh với những màn hóa thân ngẫu hứng, tái hiện khoảnh khắc hóa Phí Phông.

Kiều Minh Tuấn thể hiện sự lăn xả khi hóa thân vào nhiều concept khác nhau trong chuỗi cinetour. Nam diễn viên xuất hiện với hình ảnh công nhân, lao động hay các ngành nghề quen thuộc để tạo sự gần gũi. Những màn nhập vai ngẫu hứng của anh mang lại tiếng cười và giúp khuấy động không khí rạp chiếu. Sự nhiệt tình tương tác của Kiều Minh Tuấn được khán giả đánh giá cao.

Trong khoảnh khắc đáng chú ý, Kiều Minh Tuấn cầm cờ Tổ quốc, hòa vào không khí lễ 30/4-1/5 đầy ý nghĩa. Hình ảnh này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả, góp phần tạo nên bầu không khí tự hào và sôi động. Nam diễn viên cũng tích cực tham gia các màn dance battle và hoạt động tương tác cùng người xem.

Diệp Bảo Ngọc cũng xuất hiện nổi bật, đa dạng phong cách thu hút sự chú ý tại sự kiện. Nữ diễn viên tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, chia sẻ về quá trình quay phim và hậu trường. Cô cho biết cinetour là dịp để ê-kíp trực tiếp lắng nghe phản hồi từ khán giả.

Trong phim, Lan Phương vào vai người phụ nữ chết oan, sau đó nhập vào xác của Nina để trả thù. Tại buổi cinetour, Lan Phương mang đến hình ảnh dịu dàng nhưng không kém phần năng động. Nữ diễn viên nhiệt tình giao lưu, chụp ảnh cùng khán giả sau mỗi suất chiếu.

Hình ảnh trẻ trung của Minh Anh tại cinetour của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Đây là bộ phim điện ảnh thứ 3 của cô gái 19 tuổi vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng, mang về cho cô danh hiệu "nữ diễn viên chưa từng nếm mùi thất bại".

