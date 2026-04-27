Nữ diễn viên là mẹ đơn thân ở tuổi 33: Kinh doanh 3 công ty, nhà 100m2 quận 7 và 4 phim trăm tỷ

Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993, quê TP.HCM ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình như: Nỗi đau của hạnh phúc, Lúa trổ bông, Giông tố cuộc đời, Giọt lệ bên sông… và các dự án điện ảnh doanh thu trăm tỷ như: Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Làm giàu với ma, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.

Mới đây, Diệp Bảo Ngọc trở lại màn ảnh rộng trong "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" do Đỗ Quốc Trung đạo diễn. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Mon - một Phí Phông (quỷ hút máu trong truyền thuyết vùng Tây Bắc). Để chuẩn bị cho nhân vật, nữ diễn viên dành thời gian tìm hiểu truyền thuyết dân gian, nghiên cứu tư liệu và trực tiếp gặp gỡ người dân địa phương ở vùng núi Tây Bắc. Cô tiết lộ cô mất gần 2 năm nuôi dưỡng cảm xúc, xây dựng tâm lý nhân vật kể từ khi nhận đề cương kịch bản.

Nhiều khán giả đánh giá cao sự thể hiện tâm lý của Diệp Bảo Ngọc trong vai diễn mới. Ngoài ra, cô còn được khen "đánh đâu thắng đó", "biết chọn kịch bản" khi liên tục góp mặt trong những phim ăn khách. Bởi hiện tại, "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" đã vượt mốc 100 tỷ đồng.

Thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm của Diệp Bảo Ngọc lại trắc trở. Ở tuổi 19, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Thành Đạt song lại sớm đổ vỡ chỉ sau 3 năm. Từ đó đến giờ, Diệp Bảo Ngọc làm mẹ đơn thân và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ để cùng nhau nuôi dưỡng con trai.

Ở tuổi 33, Diệp Bảo Ngọc nói con trai (bé Kid, 13 tuổi) và gia đình là động lực để cô phấn đấu. Nữ diễn viên cũng khẳng định con cái là sự nghiệp lớn nhất của cô. Hàng ngày, Diệp Bảo Ngọc dành nhiều thời gian đồng hành cùng con trai. Mỗi sáng, nữ diễn viên tự đưa con đến trường, còn buổi chiều cô tranh thủ đón con nếu không vướng lịch làm việc. Hai mẹ con duy trì thói quen trò chuyện, chia sẻ cùng nhau mỗi ngày.

Bên cạnh việc chăm sóc con, Diệp Bảo Ngọc chú trọng rèn cho bé Kid tính tự lập và các kỹ năng mềm, xem đó là hành trang cần thiết nếu con lựa chọn du học trong tương lai.

Nữ diễn viên cho biết thêm, con trai đang bước vào tuổi dậy thì nên có nhiều thay đổi tâm lý, thích không gian riêng. Theo cô, điều quan trọng nhất của cha mẹ là định hướng, đồng hành và tôn trọng lựa chọn của con. "Con có thể tự quyết định nhiều điều. Làm cha mẹ, ai cũng muốn những điều tốt nhất cho con. Tôi luôn tôn trọng lựa chọn của con trai, miễn con cảm thấy hạnh phúc", Diệp Bảo Ngọc chia sẻ.

Không chia sẻ quá nhiều về đời tư nhưng được biết, hiện tại, Diệp Bảo Ngọc đã có bạn trai và gắn bó gần 10 năm nhưng chưa từng công khai danh tính. Nói về lý do không cưới, Ngọc cho rằng đám cưới chỉ là hình thức, còn mối quan hệ giữa hai người đủ sâu sắc để không cần ràng buộc giấy tờ. Bạn trai cô là người ấm áp, chín chắn, cũng chính là người đồng hành, hướng dẫn cô bước vào kinh doanh và trở thành tri kỷ trong cuộc sống.

Ngoài ra, ở tuổi 33, Diệp Bảo Ngọc còn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ: Các bộ phim trăm tỷ, "mát tay" kinh doanh khi làm chủ 3 công ty, một căn nhà rộng 100m² ở quận 7 (TP.HCM).

Bận rộn với nhiều vai trò từ nghệ thuật, công việc cho đến gia đình, Diệp Bảo Ngọc cũng luôn dành thời gian để giữ tinh thần cân bằng. Khi cần "xả hơi", cô thường chăm sóc cây cối, tìm về thiên nhiên. Trên sân thượng căn nhà rộng 100m2, cô tạo một khu vườn nhỏ với nhiều loại cây ăn trái, rau xanh, hoa... Với cô, khu vườn không chỉ là nơi tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng mà còn là không gian để gắn kết với con, giúp con hiểu hơn về thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.

