Đội hình tham dự duyệt binh tại Quảng trường Đỏ luyện tập cho concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim"

Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ ngày 10-8 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội).

Đây là sự kiện văn hóa - chính trị chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025). Chương trình dự kiến thu hút hàng chục ngàn khán giả trực tiếp tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) cùng hàng triệu người theo dõi qua sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại chương trình là sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên Bang Nga. Mang trong mình những phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các chiến sĩ sẽ góp phần thắp sáng tinh thần yêu nước trong đêm nhạc nghệ thuật chưa từng có.

Chương trình sẽ có sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga)

Sáng 8-8, 68 quân nhân đang tích cực luyện tập

