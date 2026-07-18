Người tình cũ lần đầu nói về tin 'Thành Long đòi xét nghiệm ADN con rơi'

Ngày 15/7, trong livestream mới nhất trên Douyin, Ngô Ỷ Lợi được khán giả hỏi về chuyện cá nhân, trong đó nhắc lại việc cô có con ngoài giá thú Ngô Trác Lâm với tài tử Thành Long.

Phản hồi tin đồn "Thành Long yêu cầu xét nghiệm ADN rồi mới nhận con", cô phủ nhận: "Tôi chưa bao giờ được yêu cầu xét nghiệm ADN. Chưa từng có ai yêu cầu điều đó. Tôi sẽ giao những kẻ tung tin đồn cho luật sư".

Diễn viên giải thích, sau khi hai người chia tay, việc sinh con là quyết định của người phụ nữ, vì vậy đứa trẻ không còn liên quan gì đến người bố.

Ngô Ỷ Lợi trong livestream mới đây. Ảnh: Weibo

Quay trở lại 1999, khi Thành Long lần đầu tiên biết tin Ỷ Lợi có thai, anh được cho đã "thẳng thừng yêu cầu cô phá thai" và nói rõ, ngay cả khi cô nhất quyết sinh con, anh cũng sẽ không thừa nhận hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Sau đó, Thành Long tổ chức họp báo, nói anh "đã phạm phải sai lầm mà tất cả đàn ông đều mắc phải" và từ chối thừa nhận đứa con. Hai người cũng ngay lập tức cắt đứt mọi liên lạc.

Sau khi sinh con một mình, Ngô Ỷ Lợi đặt tên cho con gái là Ngô Trác Lâm. Theo một số nguồn tin, chữ "Trác" được lấy từ tên thật của Thành Long, còn chữ "Lâm" tương ứng với họ của người vợ chính thức của Thành Long là Lâm Phụng Kiều. Thành Long cho rằng cái tên này là sự khiêu khích có chủ ý nhằm vào vợ mình, chạm đến giới hạn anh không thể chấp nhận, từ đó càng quyết tâm cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ.

Hơn 20 năm qua, Thành Long không thừa nhận, không một lần đoái hoài đến con gái, không chu cấp tiền nuôi dưỡng cũng như không cho một đồng thừa kế. Về phía Ngô Ỷ Lợi, cô cũng không yêu cầu tiền cấp dưỡng. Trong một phỏng vấn đầu 2026, cô cho ký giả xem nhật ký giao dịch điện thoại, ghi chép rõ ràng mọi thứ từ học phí đến chi phí điều trị bệnh... của con. Cô cho biết trong những thời điểm khó khăn nhất, cô đã dựa vào tiền thừa kế của mẹ để sống sót. Hiện con gái cô trưởng thành, sống ở Canada, quan hệ mẹ con cũng không còn gay gắt như trước.

Trác Lâm và người bố không bao giờ thừa nhận cô, Thành Long. Ảnh: Weibo

Diễn viên Hong Kong Ngô Ỷ Lợi sinh năm 1973, trong một gia đình không đầy đủ. Được mẹ yêu chiều nên cô từ nhỏ đã điệu đà, chịu chơi. Năm 17 tuổi, cô trở thành Hoa hậu châu Á. Sau khi thành danh, cô đóng một số phim như Kẻ thắng làm vua, Hai phòng một vợ, Triệu tập nữ lang, Thần thám Lý Kỳ, Cá mè một lứa, Phi thường bảo tiêu...

Thành Long sinh năm 1954, là ngôi sao dòng phim võ thuật và hành động của Hong Kong từ cuối thập niên 1970 đến nay. Ông không được đánh giá cao về diễn xuất cảm xúc, không diễn đa dạng loại vai nhưng được tôn vinh về tinh thần liều lĩnh cùng khả năng võ thuật bậc thầy.

Trái với sự nghiệp thành công, đời tư của Thành Long gây tranh cãi. Ông bị chỉ trích vì ruồng bỏ Ngô Trác Lâm - con gái ngoài giá thú với hoa hậu Ngô Ỷ Lợi, trong khi nuông chiều con trai Phùng Tổ Danh ăn chơi trác táng.

Ông hiện sống với vợ - bà Lâm Phụng Kiều - ở nước ngoài. Con trai ông - Phùng Tổ Danh, người thừa kế duy nhất - được cho đang ở Singapore, đã có vợ.

Gần đây, ông ra mắt phim Bổ Phong Truy Ảnh (The Shadows Edge (2025), được khán giả đánh giá cao.