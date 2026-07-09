Con gái Dương Mịch gây xôn xao

Vào ngày 7/6 vừa qua, thông tin về Tiểu Gạo Nếp leo thẳng lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng tìm kiếm của mạng xã hội Weibo. Theo trang QQ, nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi nhận ra cô bé ngày nào còn được ẵm bồng nay đã lớn ngang ngửa các thực tập sinh thế hệ mới nhà TF Family.

Sinh năm 2014, Lưu Dĩ Hân là kết tinh tình yêu duy nhất giữa Dương Mịch cùng Lưu Khải Uy. Ở thời điểm hiện tại, cô bé gây ấn tượng mạnh bởi chiều cao nổi trội, vóc dáng mảnh khảnh tựa như phiên bản nhí của nữ chính bộ phim "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa". Các phụ huynh cùng trường cũng phải công nhận Lưu Dĩ Hân có khí chất cực kỳ cuốn hút, hứa hẹn trở thành một mỹ nhân rực rỡ trong tương lai.

Dù sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là những ngôi sao hàng đầu, Tiểu Gạo Nếp lại có một tuổi thơ vô cùng kín tiếng. Dương Mịch từng bày tỏ quan điểm kiên quyết bảo vệ con khỏi ống kính truyền thông, tránh để cô bé bị cuốn vào những thị phi không đáng có. Nhờ vậy, khán giả hiếm khi thấy được gương mặt chính diện của cô bé, ngoại trừ vài bức ảnh mờ nhạt do người qua đường vô tình chụp lại.

Con gái Dương Mịch năm nay đã 12 tuổi. IG.

Hiện tại, Lưu Dĩ Hân đang sinh sống cùng nhà nội tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô bé theo học một ngôi trường quốc tế đắt đỏ, được tạo điều kiện phát triển toàn diện. Theo lời chia sẻ đầy tự hào từ nghệ sĩ Lưu Đan, cháu nội ông luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc của trường. Không chỉ vậy, cô bé còn chứng minh tài năng nghệ thuật bẩm sinh qua các bộ môn múa ballet, hội họa, thậm chí từng giành ngôi Á quân một cuộc thi piano.

Để con gái có được sự trưởng thành trọn vẹn sau khi tổ ấm tan vỡ, Lưu Khải Uy đã chủ động giảm thiểu khối lượng công việc. Nam tài tử dành phần lớn thời gian ở Hong Kong (Trung Quốc) để tự tay đưa đón con đi học, tham gia các buổi họp phụ huynh cũng như chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho Tiểu Gạo Nếp mỗi ngày.

Trái ngược với chồng cũ, Dương Mịch vẫn duy trì lịch trình làm việc bận rộn tại Trung Quốc đại lục. Việc ít xuất hiện bên con khiến cô nhiều lần hứng chịu sự chỉ trích từ dư luận về trách nhiệm làm mẹ. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin thân cận tiết lộ nữ diễn viên vẫn âm thầm bay sang thăm con gái mỗi tháng. Hơn thế nữa, chính Dương Mịch là người chủ động định hướng nghệ thuật, trực tiếp chi trả toàn bộ học phí đắt đỏ cho các lớp kỹ năng của Lưu Dĩ Hân.

Chuyện tình của Lưu Khải Uy - Dương Mịch từng được truyền thông ca ngợi đẹp như bộ phim ngôn tình. Ifeng.

Nhìn lại quá khứ, cuộc hôn nhân của cặp đôi từng tiêu tốn nhiều giấy mực báo chí. Họ đăng ký kết hôn cuối năm 2013, sau đó tổ chức lễ cưới lãng mạn tại đảo Bali, Indonesia vào đầu năm 2014. Tuy nhiên, những rạn nứt nhanh chóng xuất hiện do bất đồng với gia đình chồng cùng sự chênh lệch vị thế. Trong khi sự nghiệp Dương Mịch lên như diều gặp gió, nam chính "Thiên Sơn Mộ Tuyệt" lại có phần mờ nhạt hơn hẳn khiến cả hai thường xuyên lục đục.

Đỉnh điểm của sự đổ vỡ xảy ra vào năm 2016 khi Lưu Khải Uy vướng scandal ngoại tình. Cánh săn ảnh bắt gặp nam diễn viên nhiều lần ra vào phòng khách sạn của bạn diễn Vương Âu trong nhiều ngày liền giữa tháng 10 năm 2016. Lời giải thích mập mờ về việc thức đêm khớp kịch bản hoàn toàn không thể thuyết phục dư luận cũng như đồng nghiệp trong giới.

Sự việc này trực tiếp trở thành giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định ly hôn vào năm 2018. Lưu Khải Uy giành quyền nuôi con gái, đồng thời đánh mất hoàn toàn hình tượng quý ông trong mắt khán giả. Bị giới làm phim quay lưng, anh từng nỗ lực tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2022 để cứu vãn danh tiếng nhưng cũng nhanh chóng ngậm ngùi bị loại.

Theo: t/h