Thực hư thông tin sao võ thuật Thành Long sàm sỡ Dung Tổ Nhi

Theo Sohu, mới đây một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tại bữa tiệc tối "Bay Area Moon Rising" vào ngày 28/9/2025 đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội và truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), sau khi một số tờ báo mô tả hành động của siêu sao hành động Thành Long là "lợi dụng người khác" đối với ca sĩ Dung Tổ Nhi.

Sự việc xảy ra khi Dung Tổ Nhi và Thành Long cùng ngồi tại bàn chính. Đoạn video gây tranh cãi cho thấy bàn tay của Thành Long, ban đầu đặt trên lưng ghế, đã trượt xuống lưng Dung Tổ Nhi, khi cô đang mặc chiếc váy hở lưng và vỗ nhẹ hai lần. Ngay sau đó, ông Dương Thụ Thành, Chủ tịch tập đoàn giải trí Anh Hoàng kéo Dung Tổ Nhi ra để đổi chỗ.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Thành Long với Dung Tổ Nhi.

Hành động này khiến nhiều cư dân mạng và truyền thông cho rằng Thành Long "có hành vi vượt giới hạn", làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến.

Dung Tổ Nhi phủ nhận bị sàm sỡ

Trước làn sóng chỉ trích hướng về Thành Long, Dung Tổ Nhi đã liên tục lên tiếng bảo vệ tiền bối của mình. Cô thẳng thắn nhấn mạnh rằng: "Không hề có hiểu lầm nào giữa tôi và Thành Long, tất cả chỉ là do truyền thông suy diễn". Dung Tổ Nhi đồng thời cho biết thêm: "Tôi không cảm thấy gì cả, chỉ phát hiện ra sự việc khi mọi người bắt đầu bàn tán".

Dung Tổ Nhi khẳng định cô đã quen biết Thành Long hơn 20 năm và anh là một tiền bối luôn tôn trọng hậu bối. Cô cũng cho biết sự hợp tác giữa hai người không bị ảnh hưởng.

Thành Long và Dung Tổ Nhi. (Ảnh: Sohu)

Lời giải thích từ người trong cuộc

Sự thật về khoảnh khắc đổi chỗ đã được Florence Hui, một nhân vật có mặt tại sự kiện lên tiếng. Theo bà, ông Dương Thủ Thành khi đó cần chụp ảnh cùng Tiêu Chiến và Vương Lực Hoành nên tạm thời đổi chỗ với Dung Tổ Nhi. Khi buổi chụp kết thúc, Thành Long chỉ vỗ nhẹ lên lưng để ra hiệu ông Dương trở về vị trí, chứ không có hành động thiếu tôn trọng nào.

Florence Hui nhấn mạnh: "Anh Thành Long luôn xem Dung Tổ Nhi như một hậu bối, cư xử rất lịch thiệp. Mọi hành động đều là sự tương tác tự nhiên giữa những người quen biết lâu năm".

Sự việc lần này cho thấy cách mạng xã hội có thể dễ dàng "phóng đại" và diễn giải sai các tình huống tương tác giữa người nổi tiếng trong giới giải trí. Và câu trả lời thẳng thắn của Dung Tổ Nhi không chỉ thể hiện sự điềm tĩnh và tôn trọng đồng nghiệp, mà còn gửi đi một thông điệp sâu sắc, đó là trong thời đại mạng xã hội đầy rẫy thông tin bị cắt xén. "không phải mọi thứ bạn nhìn thấy đều là sự thật".

Thành Long sinh năm 1954 tại Hong Kong. Ông được mệnh danh là tượng đài võ thuật Trung Hoa. Ngôi sao võ thuật gây chú ý qua các bộ phim Kẻ ngoại tộc, Giờ cao điểm, Rồng bất tử, Túy quyền, Câu chuyện cảnh sát…

Dung Tổ Nhi sinh năm 1980, là Diva quyền lực bậc nhất tại Hong Kong. Cô là người góp phần đưa nền âm nhạc xứ Cảng Thơm vươn ra tầm châu Á với hàng trăm album, đĩa đơn và thu về thành tích tiêu thụ hàng chục triệu bản. Tổ Nhi cũng là nữ nghệ sĩ Hong Kong hiếm hoi thực hiện tour lưu diễn thành công ở nhiều khu vực Trung Quốc, châu Á, châu Âu...