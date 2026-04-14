Nỗi buồn muộn con của Thư Kỳ - Phùng Đức Luân

Thư Kỳ kết hôn gần 10 năm, công chúng luôn tin cô và chồng - đạo diễn Phùng Đức Luân quyết tâm sống không con. Sau tất cả, họ đã trải qua 20 năm thăng trầm trước khi thành vợ chồng, tuy nhiên không có đám cưới xa hoa, không tiệc tùng linh đình. Nhiều khán giả thậm chí còn bày tỏ ghen tị, nói đó mới là một cặp đôi hoàn hảo vì không bị ràng buộc bởi con cái, tự do tận hưởng cuộc sống vợ chồng.

Tuy nhiên, trong một phỏng vấn cuối 2025, Thư Kỳ không giấu giếm, tiết lộ sự thật: Hành trình 9 năm tìm con của cô bao gồm châm cứu, thuốc men và thụ tinh trong ống nghiệm. Cô nói: "Chúng tôi không chọn không có con; chúng tôi luôn mong muốn có con nhưng chưa thể".

Cuối năm 2025, trong một cuộc phỏng vấn với Carol Cheng, Thư Kỳ cho biết từ năm 41 tuổi, cô đã liều cả tính mạng để có con. Cô nghỉ việc một năm, từ chối mọi lời mời và dành toàn bộ thời gian để chăm sóc sức khỏe tại nhà. Để cơ thể đạt được trạng thái tốt nhất, cô từ bỏ món lẩu và xoài yêu thích, tránh cả đồ sống, đồ lạnh và đồ cay, đi ngủ sớm và dậy sớm mỗi ngày, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức 22%.

Thư Kỳ tại sự kiện hồi tháng ba. Ảnh: HK01

Ba lần một tuần, cô đi châm cứu. Kim đâm vào lưng dưới và bụng, cảm giác tê buốt kéo dài cả ngày. Cô uống một bát thuốc Đông y vào buổi sáng và buổi tối, đắng đến nỗi chỉ có mận muối mới che được vị đắng ấy. Tuy nhiên, cô kiên trì làm như vậy trong hơn nửa năm. Cô cũng điều trị bằng y học phương Tây, tiêm thuốc kích thích rụng trứng và lặp lại các liệu trình thụ tinh trong ống nghiệm.

Tuy nhiên, số phận chưa mỉm cười. Nhiều lần kinh nguyệt của cô bị chậm đến hàng chục ngày. Hai vợ chồng vô cùng vui mừng, nghĩ rằng cô đã có thai, nhưng rồi kết quả xét nghiệm âm tính. Cô trải qua nỗi thất vọng như vậy hết lần này đến lần khác.

Thư Kỳ thừa nhận, do tuổi tác và tình trạng sức khỏe, khả năng thụ thai tự nhiên của cô là thấp. Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cũng không khả quan hơn. Cô ấy nói rằng quá trình lấy trứng để thụ tinh trong ống nghiệm giống như "bị vắt kiệt rồi lại được làm đầy lại". Thuốc kích thích rụng trứng khiến cô bị sưng phù đến mức không dám soi gương, mặt nổi mụn, dễ cáu gắt, thậm chí còn có xu hướng trầm cảm nhẹ.

Một nguồn tin cho hay, mẹ Thư Kỳ đã đến một ngôi chùa để cầu nguyện cho con gái mang thai, thậm chí mang bùa cầu may về nhà. Đàn anh Lưu Đức Hoa cũng giúp giới thiệu cô với chuyên gia sinh sản hàng đầu Hong Kong. Tuy nhiên, cô vẫn chẳng có tin vui.

Thực tế, ngay từ năm 2009, Thư Kỳ - khi đó 33 tuổi - từng cân nhắc việc trữ đông trứng. Thời điểm đó, cô xuất hiện trên một chương trình truyền hình và nói cô chưa muốn làm mẹ vào lúc này nhưng sợ rằng sau này sẽ thay đổi ý định. Vì vậy, cô dự định trữ đông trứng trước khi bước sang tuổi 35. Cô nói thêm: "Nếu không tìm được bạn đời, tôi sẽ quyết định làm mẹ một mình". Tuy nhiên, vì một số lý do, kế hoạch đó bị tạm hoãn và không bao giờ thành hiện thực. Đến năm 40 tuổi, Thư Kỳ kết hôn và muốn có con nhưng cơ thể cô không đáp ứng. Bác sĩ nói, buồng trứng của cô bị suy.

Thư Kỳ giai đoạn bị dị ứng năm 2017. Ảnh: Weibo

Lần đó, sau khi rời khỏi phòng khám, Thư Kỳ và chồng đến một nhà hàng ăn tối, gọi một bàn đầy ắp các món bình thường cô không dám ăn. Vừa ăn, cô vừa cười nói: "Cuối cùng thì mình không cần phải kiêng khem ăn uống nữa". Chồng cô cùng vợ uống một ly với tâm trạng nhẹ nhõm.

Theo Phùng Đức Luân, suốt những năm qua, anh chưa bao giờ gây áp lực lên cô. Năm Thư Kỳ nghỉ việc để cố gắng có con, anh cũng từ chối rất nhiều công việc để giúp cô bỏ thuốc lá, rượu bia và điều chỉnh giờ giấc ngủ. Mỗi khi cô buồn vì không thể thụ thai, anh đều lặng lẽ ôm cô và an ủi: "Ngay cả khi không có con, cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ trọn vẹn". Anh cũng nói với báo chí: "Việc chúng tôi có con hay không, không quan trọng".

Năm 2024, họ đưa ra một quyết định: ngừng điều trị và thay vào đó xem xét việc nhận con nuôi. Thư Kỳ cũng dần chấp nhận sự thật. Trong một bài viết trên mạng xã hội, cô nói mình "chấp nhận tất cả những món quà mà thời gian ban tặng".

Thư Kỳ xinh đẹp tuổi trẻ. Ảnh: Weibo

Thư Kỳ tên thật Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976, người Đài Loan. Do gia cảnh khó khăn, cô bỏ dở trung học. 16 tuổi, cô đầu quân cho một công ty người mẫu, nhận các hợp đồng chụp ảnh thời trang và đóng quảng cáo.

Năm 1995, Thư Kỳ sang Hong Kong phát triển, nhanh chóng nổi tiếng nhờ đóng phim cấp ba. Người đẹp gây ấn tượng với thân hình bốc lửa, đôi môi gợi cảm. Từ phim Sắc tình nam nữ, cô thành công chuyển hướng sang dòng phim chính thống, được ghi nhận tài năng khi đóng chính các phim Người trong giang hồ, Thành phố thủy tinh, Millenium Mambo, Gác kiếm, Three Times, Nhiếp Ẩn Nương... Cô từng làm giám khảo tại LHP Cannes lần thứ 62 và LHP Quốc tế Berlin lần thứ 58.

Tháng 9 năm 2024, Thư Kỳ hoàn tất ghi hình phim đầu tay do cô đạo diễn, Girl. Tác phẩm giúp cô đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30. Đài cũng được lựa chọn tham gia phần chính (Competition) tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82, cạnh tranh giải Golden Lion, đồng thời xuất hiện trong mục Centrepiece của Liên hoan phim Toronto (TIFF)...