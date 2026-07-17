Khán giả dậy sóng lý do Anh thua đau trước Messi và Argentina

Rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam), tuyển Anh để Argentina ngược dòng thắng 2-1 ở bán kết World Cup 2026 dù Anthony Gordon là người mở tỷ số. Sau tiếng còi mãn cuộc, Elliot Anderson ôm đầu đầy tiếc nuối. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng bước ngoặt của trận đấu đến khi HLV Thomas Tuchel kéo đội hình lùi sâu quá sớm, khiến tuyến giữa mất quyền kiểm soát và để Argentina áp đặt thế trận trong khoảng 30 phút cuối.

Nico O'Reilly ngồi lặng trên sân sau khi tuyển Anh khép lại giấc mơ vào chung kết World Cup 2026 bằng thất bại 2-1 trước Argentina. Dẫn trước nhờ Anthony Gordon nhưng "Tam sư" lần lượt để Enzo Fernández và Lautaro Martínez ghi bàn, trước khi Lionel Messi góp dấu giày trong màn ngược dòng của nhà đương kim vô địch. Khán giả tranh luận tuyển Anh quá thận trọng khi chủ động nhường bóng sau bàn mở tỷ số.

Jude Bellingham đứng thất thần, còn Elliot Anderson cúi đầu sau khi tuyển Anh khép lại giấc mơ chạm cúp vàng. Theo thống kê, Argentina kiểm soát gần 70% thời lượng bóng trong khoảng 30 phút cuối. Nhiều CĐV nhận định việc "Tam sư" lùi thấp đội hình khiến tuyến giữa gần như chỉ còn nhiệm vụ chống đỡ, đánh mất khả năng phản công.

Morgan Rogers (17) cùng Nico O'Reilly lặng lẽ rời sân. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel chuyển sang sơ đồ thiên về phòng ngự sau bàn thắng của Anthony Gordon, nhưng vẫn không thể ngăn các pha tấn công liên tục từ cánh phải của đối thủ. Đây cũng là điểm bị nhiều CĐV nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu.

Khán giả để lại nhiều bình luận đồng cảm trước khoảnh khắc thất thần của Djed Spence sau thất bại 2-1 của tuyển Anh trước Argentina ở bán kết World Cup 2026. Trong hiệp hai, hàng thủ "Tam sư" liên tục phải chống đỡ những tình huống khoét biên và tạt bóng của đối thủ. Trên các diễn đàn, nhiều người hâm mộ cho rằng Anh thiếu những điều chỉnh cần thiết để hạn chế hướng tấn công mà Argentina khai thác nhiều lần.

Đội trưởng Harry Kane cúi đầu rời sân sau khi tuyển Anh đánh mất tấm vé vào chung kết World Cup 2026. Dù tham gia phản công dẫn đến bàn mở tỷ số của Anthony Gordon, Kane phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự ở giai đoạn cuối trận. Theo nhiều CĐV, việc tiền đạo số 9 thường xuyên xuất hiện gần vòng cấm đội nhà phản ánh thế trận bị động mà tuyển Anh lựa chọn sau khi dẫn bàn.

Anthony Gordon bần thần khi kết thúc trận đấu. Nhiều người hâm mộ cho rằng sau khi Anthony Gordon ghi bàn ở phút 55, tuyển Anh không còn duy trì sức ép như trước mà dần nhường thế trận cho Argentina, tạo điều kiện để đối thủ lật ngược tình thế.

Jordan Pickford được đồng đội an ủi vì không kiềm được nước mắt trên sân. Thủ thành tuyển Anh phải đối mặt với sức ép lớn khi Argentina liên tục dồn bóng sang cánh phải để tổ chức tấn công, trước khi hoàn tất màn ngược dòng. Pickford đã phải làm việc vất vả khi hàng thủ phía trên chịu áp lực trong thời gian dài.

Jude Bellingham đứng lặng nhìn các cầu thủ Argentina ăn mừng tấm vé vào chung kết sau chiến thắng 2-1.

Thomas Tuchel trầm ngâm trên băng ghế chỉ đạo sau khi tuyển Anh để Argentina ngược dòng thắng 2-1 ở bán kết World Cup 2026. Sau khi Anthony Gordon mở tỷ số, HLV người Đức liên tiếp điều chỉnh theo hướng tăng cường phòng ngự, kéo đội hình lùi sâu để bảo toàn lợi thế. Quyết định này trở thành chủ đề tranh luận trên các diễn đàn bóng đá. Trong bài đăng nhận 62.000 lượt tương tác, nhiều CĐV cho rằng việc nhường thế trận đã tạo điều kiện để Argentina kiểm soát bóng và có màn lội ngược dòng. Ông Tuchel bị dồn vào chân tường, trở thành tâm điểm chỉ trích khắp các diễn đàn.