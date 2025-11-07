Dàn sao dự tiệc cưới Đình Tú - Ngọc Huyền

Tiệc cưới của Đình Tú - Ngọc Huyền diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm khách mời gồm người thân và bạn bè hai bên.

Hàng chục người nổi tiếng, chủ yếu là các diễn viên truyền hình của VFC, cũng có mặt để chúc mừng Ngọc Huyền - Đình Tú. Vợ chồng diễn viên Bình An - á hậu Phương Nga là hai trong số những người xuất hiện sớm nhất.

Diễn viên Việt Anh sánh đôi diễn viên Quỳnh Nga dự cưới. Hai người vướng tin đồn yêu nhau nhiều năm nay nhưng chưa xác nhận chuyện tình cảm.

Nhóm đạo diễn, diễn viên của VFC rủ nhau đến cùng lúc, trong đó có Phanh Lee, Huyền Lizzie, Thái Sơn, Ngọc Anh, Quang Anh...

Diễn viên Lương Thu Trang từng đóng chung với Đình Tú trong phim "Hướng dương ngược nắng".

Diễn viên Phan Minh Huyền từng đóng cặp với Đình Tú trong phim "Thương ngày nắng về".

Diễn viên Thanh Hương chọn trang phục khỏe khoắn, năng động dự tiệc.

MC Thái Dũng đi cùng diễn viên Quỳnh Kool. Họ cùng Đình Tú từng chơi chung trong một nhóm bạn thân toàn các diễn viên truyền hình phía Bắc.

Quỳnh Kool cũng từng đóng chung với Đình Tú trong phim "Hướng dương ngược nắng".

NSND Trọng Trinh.

Diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền sánh đôi ông xã đến dự cưới.

NSƯT Kim Oanh đến chúc mừng hai đàn em. Cô hiện thuộc biên chế của Đài truyền hình Việt Nam, từng cộng tác với các diễn viên trong nhiều dự án.