Ngày 10/3 ê-kíp phim Quỷ nhập tràng 2 tổ chức buổi công chiếu tại TPHCM. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Pom Nguyễn sau thành công của phần một, đạt kỷ lục Phim kinh dị có doanh thu cao nhất mọi thời (hơn 150 tỷ đồng).

Sau buổi chiếu, dàn diễn viên gồm Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Doãn Quốc Đam, Phương Bình và Ngọc Hương có buổi giao lưu trực tiếp. Nghệ sĩ chia sẻ chuyện hậu trường, từ những đêm thức trắng trên phim trường, hầu như chỉ làm việc từ khuya đến rạng sáng, cho đến áp lực khi trở lại với phần phim được khán giả kỳ vọng cao.

Nghệ sĩ Vân Dung bật khóc tại buổi premiere Quỷ nhập tràng 2.

Diễn viên Quang Tuấn cho biết phần phim mới đặt ra nhiều thử thách hơn về diễn xuất khi câu chuyện được mở rộng và đi sâu vào tâm lý nhân vật. “Ở phần 2, câu chuyện có chiều sâu hơn về gia đình và quá khứ của các nhân vật. Vì vậy diễn viên phải đào sâu tâm lý nhiều hơn để khán giả cảm nhận được hành trình của họ”, anh chia sẻ.

Đảm nhận vai trò nữ chính "cân phim", Khả Như cho biết áp lực lớn nhất của cô là làm sao để nhân vật Minh Như vừa giữ được màu sắc quen thuộc từ phần trước, vừa mang đến nhiều cảm xúc mới.

“Phần này giúp khán giả hiểu thêm về quá khứ của Minh Như và những biến cố trong gia đình cô. Hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy một góc khác của nhân vật”, nữ diễn viên nói.

Trong phần chia sẻ, nghệ sĩ Vân Dung xúc động bật khóc. Nữ nghệ sĩ nói đây là lần hiếm hoi cô rơi nước mắt trước khán giả ở buổi công chiếu phim. Sau khi được Khả Như động viên, cô chia sẻ vai diễn ở phần hai có nhiều chuyển biến cảm xúc mạnh mẽ hơn so với phần một ra mắt năm 2025. Vai diễn đòi hỏi diễn viên phải thể hiện nhiều lớp tâm lý phức tạp trong quá trình ghi hình.

Theo ê-kíp sản xuất, Quỷ nhập tràng 2 được phát triển với quy mô lớn hơn về kịch bản, bối cảnh và trải nghiệm điện ảnh. Bộ phim tiếp tục khai thác sâu yếu tố văn hóa tâm linh Việt Nam, yếu tố câu khách thành công ở phần một. Đạo diễn Pom Nguyễn tiếp tục khai thác bối cảnh miền Tây Nam Bộ với nhiều yếu tố văn hóa bản địa như làng nghề truyền thống, kiến trúc nhà cổ và các nghi thức tâm linh dân gian.

Dù mang màu sắc kinh dị đặc trưng, đạo diễn cho rằng Quỷ nhập tràng 2 không lựa chọn hù dọa đơn thuần. Ẩn sau những hiện tượng siêu nhiên, những nghi thức rùng rợn và bầu không khí căng thẳng, ê-kíp muốn kể câu chuyện về nhân quả, lựa chọn và giá trị của tình thân, nơi nỗi sợ không chỉ đến từ thế lực vô hình, mà còn bắt nguồn từ chính những sai lầm của con người trong quá khứ.

Dàn diễn viên chính gồm Khả Như, Quang Tuấn, Ngọc Hương, Đào Anh Tuấn, Thanh Hiền... giao lưu với khán giả sau buổi chiếu sớm.

Đạo diễn Pom Nguyễn nhấn mạnh tác phẩm điện ảnh đều mang theo một thông điệp riêng. Theo anh, yếu tố tâm linh trong phim không chỉ nhằm tạo cảm giác rùng rợn, mà còn là cách để soi chiếu nội tâm, đặt con người trước những câu hỏi về đúng sai, thiện ác và hậu quả của từng lựa chọn.

Trở lại với phần hai, phim gắn nhãn 18+ do có nhiều cảnh máu me nặng đô. Đại diện ê-kíp cho biết phần hậu kỳ của dự án được chăm chút kỹ, tạo ra những màn jumpscare hù dọa dồn dập.

Trước ngày ra rạp, nhà sản xuất công bố Quỷ nhập tràng 2 ghi nhận hơn 40.000 vé đặt trước toàn quốc, tín hiệu tích cực giữa lúc phòng vé đang chứng kiến sự thống trị của Tài (nhà sản xuất Mỹ Tâm, đạo diễn Mai Tài Phến).