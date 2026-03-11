Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ảnh sao 11/3: Thúy Hiền được khen 'đẹp rực rỡ' khi đi ăn cưới

Sự kiện: Sao Việt

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền khoe nhan sắc mặn mà tuổi 47; Thanh Thủy và Lương Thùy Linh cùng làm gỏi cuốn; Quốc Trường than 'chân dài cũng khổ'.

Ảnh sao 11/3: Thúy Hiền được khen &#39;đẹp rực rỡ&#39; khi đi ăn cưới - 1

Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết vợ đi vắng chục ngày, anh ở nhà tập nhạc và trông các con.

Ảnh sao 11/3: Thúy Hiền được khen &#39;đẹp rực rỡ&#39; khi đi ăn cưới - 2

"Nữ hoàng wushu" Thúy Hiền (bên phải) mặc đầm cổ yếm khoe lưng trần và xương quai xanh khi dự đám cưới. Cô được nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc rực rỡ ở độ tuổi U50.

Ảnh sao 11/3: Thúy Hiền được khen &#39;đẹp rực rỡ&#39; khi đi ăn cưới - 3

Hoa hậu Giáng My lên đồ chỉn chu, trang điểm sắc sảo đi ăn cùng bạn bè.

Ảnh sao 11/3: Thúy Hiền được khen &#39;đẹp rực rỡ&#39; khi đi ăn cưới - 4

Khoảnh khắc hai con của người mẫu Hà Anh âu yếm nhau được nhiều khán giả yêu thích.

Ảnh sao 11/3: Thúy Hiền được khen &#39;đẹp rực rỡ&#39; khi đi ăn cưới - 5

Ca sĩ Văn Mai Hương lên đồ sành điệu dạo phố San Francisco, Mỹ.

Ảnh sao 11/3: Thúy Hiền được khen &#39;đẹp rực rỡ&#39; khi đi ăn cưới - 6

Hoa hậu Thanh Thủy (trái) và Lương Thùy Linh vào bếp làm gỏi cuốn.

Ảnh sao 11/3: Thúy Hiền được khen &#39;đẹp rực rỡ&#39; khi đi ăn cưới - 7

Ca sĩ Đoan Trang hào hứng dậy sớm đạp xe ven biển Vũng Tàu.

Ảnh sao 11/3: Thúy Hiền được khen &#39;đẹp rực rỡ&#39; khi đi ăn cưới - 8

Diễn viên Quốc Trường hài hước than thở: "Chân dài cũng khổ, bị chê chân như con gái".

Ảnh sao 11/3: Thúy Hiền được khen &#39;đẹp rực rỡ&#39; khi đi ăn cưới - 9

Người đẹp Joyce Phạm - ái nữ đại gia Minh "Nhựa" - hạnh phúc vì "mãi là em bé của anh nhà".

Ảnh sao 11/3: Thúy Hiền được khen &#39;đẹp rực rỡ&#39; khi đi ăn cưới - 10

Vợ chồng Diễm My 9X "lấy vía cô giáo Ánh Viên để bơi như cá".

Thúy Hiền tiết lộ sống với bệnh trầm cảm 20 năm
Thúy Hiền tiết lộ sống với bệnh trầm cảm 20 năm

Công bố góp mặt trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2 tối 16/9, vận động viên Thúy Hiền tiết lộ từng mắc trầm cảm nặng, tham gia chương trình thực tế vì muốn kể hành trình chiến thắng căn bệnh.

-10/03/2026 23:13 PM (GMT+7)
