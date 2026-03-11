Ảnh sao 11/3: Thúy Hiền được khen 'đẹp rực rỡ' khi đi ăn cưới

Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết vợ đi vắng chục ngày, anh ở nhà tập nhạc và trông các con.

"Nữ hoàng wushu" Thúy Hiền (bên phải) mặc đầm cổ yếm khoe lưng trần và xương quai xanh khi dự đám cưới. Cô được nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc rực rỡ ở độ tuổi U50.

Hoa hậu Giáng My lên đồ chỉn chu, trang điểm sắc sảo đi ăn cùng bạn bè.

Khoảnh khắc hai con của người mẫu Hà Anh âu yếm nhau được nhiều khán giả yêu thích.

Ca sĩ Văn Mai Hương lên đồ sành điệu dạo phố San Francisco, Mỹ.

Hoa hậu Thanh Thủy (trái) và Lương Thùy Linh vào bếp làm gỏi cuốn.

Ca sĩ Đoan Trang hào hứng dậy sớm đạp xe ven biển Vũng Tàu.

Diễn viên Quốc Trường hài hước than thở: "Chân dài cũng khổ, bị chê chân như con gái".

Người đẹp Joyce Phạm - ái nữ đại gia Minh "Nhựa" - hạnh phúc vì "mãi là em bé của anh nhà".

Vợ chồng Diễm My 9X "lấy vía cô giáo Ánh Viên để bơi như cá".