Nghệ sĩ opera 71 tuổi bị đâm chết tại nhà

Theo Sở cảnh sát Santa Monica, lực lượng chức năng nhận cuộc gọi 911 vào tối thứ Hai báo cáo một vụ tấn công đang diễn ra tại nhà Jubilant Sykes. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện nam ca sĩ với nhiều vết đâm nghiêm trọng. Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt nhưng xác nhận ông đã tử vong tại chỗ.

Nghệ sĩ Jubilant Sykes. Ảnh: Latimes

Con trai ca sĩ, Micah Sykes, 31 tuổi, có mặt trong nhà vào thời điểm đó và bị bắt giữ mà không chống đối. Cảnh sát đã thu giữ hung khí và cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

"Nghi phạm sẽ bị tạm giữ với cáo buộc giết người và hồ sơ được chuyển đến Văn phòng Công tố quận Los Angeles để xem xét", cảnh sát cho biết.

Hàng xóm và cũng là bạn của nghệ sĩ, Sammy Murphy, mô tả một trong số các con Syke là "người nguy hiểm".

Vợ cố nghệ sĩ, bà Cecelia, ban đầu báo sự việc như một vụ hành hung. Theo Los Angeles Times, bà cho biết con trai có tiền sử bệnh lý tâm thần, tuy nhiên cảnh sát chưa xác định yếu tố này có liên quan đến vụ án hay không.

Jubilant Sykes từng được đề cử Grammy ở hạng mục "Album cổ điển xuất sắc" tại lễ trao giải năm 2010 nhờ vai Chủ lễ (Celebrant) trong tác phẩm hợp xướng giao hưởng Mass của Leonard Bernstein. Năm 2005, ông từng được The Guardian khen ngợi có "màn trình diễn ngoạn mục cho một vai diễn đầy thách thức" trong tác phẩm này.

Sykes vai Celebrant trong tác phẩm 'Mass' tại Carnegie Hall năm 2008. Ảnh: The Guardian

Trong sự nghiệp, Sykes đã biểu diễn đa dạng thể loại như opera, phúc âm, nhạc thánh ca, nhạc kịch, nhạc dân gian và nhạc pop. Ông trình diễn tại nhiều sân khấu danh giá, bao gồm Metropolitan Opera, Deutsche Oper Berlin, Carnegie Hall, Barbican Centre London, Kennedy Center, Nhà hát Apollo và Hollywood Bowl.

Sinh năm 1954 tại Los Angeles, Sykes bắt đầu hát giọng soprano từ nhỏ trước khi chuyển sang baritone, đồng thời biểu diễn cả jazz lẫn gospel. Ông từng chia sẻ với CSUF News năm 2019: "Ban đầu tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ opera. Nhưng mọi thứ thay đổi khi tôi học ở Đại học Cal State Fullerton. Tôi được những người thầy tận tâm dìu dắt và có mọi điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho sự nghiệp ngay tại trường".

Trong cuộc phỏng vấn năm 2002 với NPR, ông nói: "Với tôi, ca hát giống như hơi thở, là phần mở rộng của chính con người mình. Tôi không coi đó là điều phi thường. Đó là đam mê của tôi".