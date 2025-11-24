Vụ thi thể thiếu nữ trong cốp xe nam ca sĩ D4vd rơi vào bế tắc

Theo TMZ đưa tin hôm 23/11, các phần thi thể bị chặt rời, bọc trong túi nhựa và đang tan băng, khiến văn phòng giám định y khoa Los Angeles không thể xác định rõ nguyên nhân tử vong. Nhiều khả năng kết luận sẽ là "không xác định".

Trước đó, thi thể Celeste Rivas Hernandez được phát hiện trong cốp chiếc Tesla bị bỏ hoang của ca sĩ Ronamtic Homicide hôm 8/9, một ngày sau sinh nhật 15 tuổi của cô.

Nạn nhân Celeste lúc sinh thời. Ảnh: FB

Ca sĩ 20 tuổi D4vd, tên thật David Anthony Burke, hiện là nghi phạm chính nhưng chưa bị bắt. Luật sư Mark Geragos cho biết một người thứ hai, chưa rõ danh tính, cũng có mặt trên xe nam ca sĩ vào thời điểm được cho là trùng khớp với lúc Celeste tử vong, dựa trên dữ liệu điện thoại và mạng xã hội được giới chức truy vết.

Chiếc xe từng bị dán vé phạt khoảng hai tuần trước khi được kéo về bãi. Nhiều ngày sau, nhân viên bãi xe phát hiện mùi hôi lạ và báo cảnh sát. Celeste đã nhiều lần bỏ nhà đi và được báo mất tích từ đầu năm 2024. Cảnh sát nghi cô chết từ mùa xuân nhưng chưa rõ do bị sát hại hay sốc thuốc.

Nam ca sĩ D4vd, tên thật David Anthony Burke. Ảnh: X

Điều tra cũng hé lộ mối liên hệ giữa Celeste và D4vd, gồm tin đồn họ hẹn hò dựa trên tin nhắn trong máy chủ Discord của fan nam ca sĩ. Một bài hát chưa phát hành của D4vd còn nhắc tên "Celeste" hai lần, trong khi mẹ nạn nhân cho biết con gái từng quen một người tên David.

Giới chức tiếp tục làm rõ vai trò của D4vd và các nghi phạm khác, trong khi nam ca sĩ được cho là không hợp tác. Biệt thự anh thuê ở Hollywood Hills đang chuẩn bị được đưa trở lại thị trường.