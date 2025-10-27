Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu

Chồng ca sĩ Siu Black - ông Đức Hùng - nói khoảng một tuần trước phát hiện vợ ngất xỉu tại nhà nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện ở Kon Tum (Quảng Ngãi mới) cấp cứu. Lúc đó, ca sĩ trong tình trạng hôn mê.

Sáng 27/10, người nhà xin chuyển Siu Black về bệnh viện ở Gia Lai. Theo gia đình, ca sĩ được chẩn đoán suy thận, suy tim, tiểu đường. "Hiện vợ tôi không còn hôn mê, tình hình ổn định và tiếp tục điều trị", ông Hùng cho biết. Chồng con túc trực chăm sóc ca sĩ.

Ca sĩ Siu Black trong hậu trường biểu diễn cho một chương trình dành cho cộng đồng giáo xứ ở Quảng Ngãi, hôm 19/10. Ảnh: Facebook Siu Black

Hôm 19/10, ca sĩ vẫn biểu diễn trong một chương trình cộng đồng giáo xứ ở quê nhà. Siu Black vốn bị huyết áp cao, tiểu đường, thấp khớp. Vì vậy, năm 2019, chị từng cho biết quyết tâm giảm cân để giữ sức khỏe, theo chế độ bác sĩ tư vấn riêng, uống thuốc mỗi ngày.

Siu Black quê ở Kon Tum (Quảng Ngãi mới), người dân tộc Ba Na. Chị trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng, theo đuổi dòng nhạc rock, nổi tiếng với phong cách trình diễn "máu lửa". Ca sĩ ra mắt các album Ru ta ngậm ngùi (2000), Mặt trời trong Siu (2007), K'Bing ơi (2011), làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The Winner Is.

Năm 2012, Siu Black thực hiện liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên Siu Black - Khát khao môi hồng. Năm 2013, chị vướng lùm xùm vỡ nợ hàng tỷ đồng, từng biểu diễn trong tình trạng bị chủ nợ bao vây dưới khán đài. Vì nợ nần, sau thời gian làm việc tại TP HCM, Siu Black trở về quê nhà. Ngoài đi hát, hiện "Họa mi núi rừng" làm rẫy cà phê, nuôi heo, cá để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Siu Black hát "Ly cà phê Ban Mê". Video: Nhân vật cung cấp