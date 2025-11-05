Nam diễn viên ra đầu thú

Trang Mirror đưa tin chiều 4/11, nam diễn viên Tiết Sĩ Lăng đã tới Viện kiểm sát quận Tân Bắc, tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc để tự thú, thừa nhận hành vi trốn nghĩa vụ quân sự của mình. Tiết Sĩ Lăng là nghệ sĩ thứ 17 của giới giải trí Đài Loan vướng vào scandal làm giả giấy tờ nhằm trốn tránh trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo chia sẻ của Tiết Sĩ Lăng, nam diễn viên đã nhờ người làm giả giấy khám sức khỏe với chứng nhận bệnh cao huyết áp để không phải đi lính. Hồi tháng 5, khi bị công tố viên và cảnh sát hỏi về quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, Tiết Sĩ Lăng cho biết anh luôn sẵn lòng tham gia, nhưng sau 3 lần kiểm tra sức khỏe nam nghệ sĩ đã được miễn vì có tiền sử bệnh.

Hồi tháng 5, khi bị cảnh sát hỏi vì sao không phục vụ quân đội, Tiết Sĩ Lăng vẫn khẳng định anh được miễn theo đúng quy định vì có tiền sử bệnh.

Tiết Sĩ Lăng (nghệ danh MC40) sinh năm 1983 là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại Đài Loan. Anh hai lần giành giải Kim Chung dành cho Nam chính xuất sắc nhất với các tác phẩm Đời đời kiếp kiếp và Taiwan Crime Stories.

Hiện tại, sau khi hàng loạt nghệ sĩ bị khui ra việc trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, Tiết Sĩ Lăng sợ hãi và tự ra đầu thú. Sau khi khai báo tại Viện Kiểm sát Tân Bắc, Tiết Sĩ Lăng đóng 300.000 Đài tệ (hơn 9.700 USD) phí bảo lãnh và được tại ngoại sau hai giờ. Theo tờ Mirror, vụ việc của Tiết Sĩ Lăng sẽ được điều tra và thông báo án phạt trong thời gian tới.

Theo Yahoo News, vụ trốn nghĩa vụ quân sự của các nghệ sĩ Đài Loan vẫn đang leo thang và ngày càng có nhiều ngôi sao bị liên lụy. Sự việc bắt đầu khi nam diễn viên Vương Đại Lục bị bắt tại nhà riêng ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) hồi tháng 2 để điều tra. Nam diễn viên khai nhận đã ủy thác cho một "nhà điều hành nền tảng trốn nghĩa vụ" hỗ trợ làm thủ tục miễn nghĩa vụ. Vương Đại Lục phải trả khoản phí cao tới 3,6 triệu Đài tệ (gần 117.000 USD).

Tháng 10, 5 nam nghệ sĩ là Tu Kiệt Khải, Trần Bá Lâm, Trương Thư Vỹ, Liêu Vĩnh Kiệt và Khôn Đạt - cũng bị lật tẩy nhờ tin nhắn trong điện thoại của Vương Đại Lục. Ngoài ra còn một số cái tên như Đường Uy Liêm, Trần Đại Thiên, Đại Căn, Lý Thuyên, Hoàng Bác Thạch, Trần Tín Duy, Trần Hướng Hi, A Hổ...

Tiết Sĩ Lăng và hàng chục ngôi sao khác đánh mất danh tiếng vì trốn nghĩa vụ quân sự.

Ngày 28/10, nam diễn viên Đường Chấn Cương - từng là thành viên nhóm Energy - đã chủ động đến Viện Kiểm sát Tân Bắc đầu thú, thừa nhận bản thân từng đào ngũ, bày tỏ sự hối hận sâu sắc.

Khán giả bình luận vụ việc các nghệ sĩ bị khui không thực hiện nghĩa vụ quân sự "ly kỳ giống như một bộ phim truyền hình", "Vương Đại Lục đã giúp Cục điều tra hình sự hoàn thành chỉ tiêu cả năm", "Vũ trụ Vương Đại Lục vẫn hé lộ những cái tên mới".