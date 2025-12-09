Cơn địa chấn nhạc Việt 2025

Âm nhạc dân gian, văn hóa lan tỏa

Năm 2025 tiếp tục chứng kiến những sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng dân gian, đậm màu sắc văn hóa dân tộc được lan tỏa.

Bắc Bling của Hòa Minzy kết hợp cùng NSND Xuân Hinh, Tuấn Cry có lẽ là sản phẩm gây tiếng vang nhất năm. Sau 9 tháng phát hành, MV đã đạt 279 triệu lượt xem trên YouTube, 8,7 triệu lượt nghe trên Spotify và là bài hát được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Trong chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đến Bắc Bling đã truyền cảm hứng, làm mới lại nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

"Cú nổ" từ Bắc Bling chinh phục khán giả nhiều lứa tuổi với giai điệu trẻ trung, bắt tai, nhanh chóng phủ sóng mọi nền tảng mạng xã hội. MV giúp người xem có góc nhìn đẹp mắt, truyền tải tinh tế về tỉnh Bắc Ninh. Nhiều chuyên gia đánh giá bài hát hơn cả sản phẩm âm nhạc, giúp ca sĩ thành sứ giả du lịch, đưa bản sắc văn hóa Việt tiếp cận khán giả trong và ngoài nước. Bắc Bling cũng là cái tên được dự đoán giành nhiều giải thưởng cho các lễ trao giải âm nhạc cuối năm nay.

Về MV kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại không thể kể thiếu Mục hạ vô nhân của Soobin phát hành dịp cuối năm. Bài hát được đánh giá là bước đi đột phá khi đưa chất liệu xẩm Việt Nam quyện cùng âm nhạc hiện đại. MV được đầu tư chỉn chu, các cảnh phổ biến là khu đồng bằng và trung du Bắc Bộ, cài cắm nhiều ẩn ý.

NSND Huỳnh Tú và NSND Tự Long đều góp mặt trong MV, bên cạnh đó là sự hiện diện của các nghệ nhân, nhạc công chơi nhạc cụ dân tộc, giúp ca khúc trở nên sống động, gần gũi.

Loạt MV cảm hứng yêu nước hút triệu lượt xem

Được cộng hưởng lớn từ các sự kiện trọng đại của đất nước như A50, A80, song không thể phủ nhận các ca, nhạc sĩ đã đóng góp nhiều tác phẩm chất lượng khơi gợi tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung “mát tay” có hai nhạc phẩm tạo hiệu ứng mạnh năm nay là Viết tiếp câu chuyện hòa bình đạt 7 tỷ view (cộng gộp các nền tảng) tính đến tháng 10/2025 và Nỗi đau giữa hòa bình - nhạc phim Mưa đỏ do Hòa Minzy thể hiện. Viết tiếp câu chuyện hòa bình có thời điểm lùm xùm vì cư dân mạng so bì xem Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng hay Tùng Dương mới là người hát hay nhất.

Còn gì đẹp hơn là ca khúc được người Việt tìm kiếm nhiều thứ ba, theo dữ liệu của Google năm 2025. Bài hát lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ giúp Nguyễn Hùng từ chàng trai vô danh trở thành nghệ sĩ được yêu thích. Bài hát do anh sáng tác và thể hiện được nhận xét đầy chất mộc mạc, chân thành và khát khao của tuổi 20.

Trên TikTok, đoạn điệp khúc được hàng trăm nghìn người chọn làm nhạc nền lồng ghép vào các video về lòng yêu nước. Nguyễn Hùng cũng sở hữu một bản hit khác năm nay là Phép màu , gợi nhớ ký ức thanh xuân.

Bên những cái tên nổi bật, nhiều dự án âm nhạc về tinh thần yêu nước được các nghệ sĩ được nung nấu và ra đời với tất cả niềm tự hào, phải kể đến Nhà tôi có treo một lá cờ, Made in Vietnam, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Mãi là người Việt Nam, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, Nguyện là người Việt Nam … Không ít nhạc phẩm đánh dấu sự trở lại với dòng nhạc truyền thống - cách mạng, đạt hàng triệu lượt xem.

Nghệ sĩ trẻ bùng nổ

Các nghệ sĩ trẻ hoạt động năm nổ trong năm, phát hành nhạc mới và album liên tục, hội tụ đủ loại phong cách, từ rap, ballad, pop đến indie…

Spotify Wrapped Việt Nam 2025 cho biết ở bảng nghệ sĩ trẻ của năm, Hieuthuhai đứng hạng nhất, tiếp đến là dangrangto, Sơn Tùng M-TP, Soobin và tlinh. Ca khúc Mất kết nối của Dương Domic là bản nhạc nổi bật thứ hai trên Spotify khu vực Việt Nam chỉ sau Exit sign của Hieuthuhai.

Hieuthuhai và S)TRONG Trọng Hiếu (phải).

Kho báu của (S)TRONG Trọng Hiếu là ca khúc giúp nam ca sĩ vực dậy sau hơn một thập kỷ mờ nhạt. Bản hit giúp Trọng Hiếu có thời điểm soán ngôi Phép màu , giành top 1 Vietnamese Songs của Billboard Việt Nam

Năm nay cũng ghi nhận sự hiện diện của nhiều album như Giữa một vạn người (Phùng Khánh Linh), Bloomever (Quang Hùng MasterD), Moon (Lamoon), Trap (RHYDER), Kiêu xa (Pháp Kiều), Giai nhân (Văn Mai Hương), Burning Blue (Mỹ Mỹ), Tâm linh (Lyhan), Dear Min (Min), Kim (Chillies), L2K của Low G…

Gây ấn tượng nhất với nhiều người là Giữa một vạn người của Phùng Khánh Linh. Khán giả nhận xét album đã có sự tính toán để theo dòng dream pop không trở nên quá một màu. Chất nhạc và cách nhà sản xuất âm nhạc làm tiệm cận thế giới nhưng vẫn đảm bảo được tính đại chúng dễ nghe. Lyric viết tự nhiên, có gieo vần nhưng không hề gượng và cách dựng mạch sắp xếp album, concept chỉn chu, hòa quyện với nhau.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh.

Một số ca khúc từ Anh trai say hi mùa 2 giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng, đạt top 1 trending YouTube Việt Nam, leo hạng nhạc số như Người như anh xứng đáng cô đơn, Hermosa... đặc biệt tạo tiếng vang nhất phải kể đến Sớm muộn thì của Team Robber cùng Mason Nguyễn, Khoi Vu, Jaysonlei, Nhâm Phương Nam và khách mời Lamoon.

Bên cạnh đó là loạt ca khúc hot trend từ vũ trụ Em xinh say hi cũng “đốt cháy” top trending YouTube, như Không đau nữa rồi, Gã săn cá, Cầm kỳ thi họa, Run, Em chỉ là, Cách (yêu đúng) điệu… Đặc biệt, sân khấu Ếch ngồi đáy giếng của Em xinh Phương Mỹ Chi hút đến 57 triệu người xem.

Năm nay, một số ca sĩ trẻ có cơ hội bước ra thế giới, cọ sát cùng đồng nghiệp như Phương Mỹ Chi. Cô đoạt hạng ba chung kết thi âm nhạc châu Á Sing! Asia. Ca sĩ gen Z gây ấn tượng suốt hành trình thi khi kết hợp văn hóa, âm nhạc đương đại như bài Buôn trăng, Lý Bắc bộ, Rock hạt gạo… Trong khi đó, Đức Phúc xuất sắc vượt qua 22 thí sinh đại diện cho 22 quốc gia khác, trở thành quán quân của cuộc thi Intervision của Nga.

Đức Phúc (trái) và Phương Mỹ Chi.

AI chiếm sóng

Trong năm 2025, âm nhạc do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trở thành một trong những hiện tượng nổi bật của nhạc Việt. Những ca khúc và video do AI hát đang dần len lỏi vào playlist, TikTok, YouTube tạo nên làn sóng mới. Tuy vậy, đây dấy lên nhiều tranh luận về nghệ thuật, cảm xúc và bản quyền.

Một trong những ca khúc được quan tâm nhất là Say một đời vì em . Phiên bản giọng AI trên kênh YouTube Ken Quách “bùng nổ” trong năm 2025, đạt hơn 15 triệu lượt xem, lan rộng trên TikTok và được cover lại bởi nhiều nghệ sĩ.

Say một đời vì em do ca sĩ AI hát.

Bên cạnh ballad/pop, trí tuệ nhân tạo cũng thử sức với nhạc rock và “cover lại” những ca khúc kinh điển. Điển hình là việc các kênh như Nhạc Tình AI dùng AI hát lại các ca khúc của Trịnh Công Sơn như Diễm Xưa hay Hạ trắng theo phong cách rock.

Những bản phối rock/metal vốn có giai điệu trữ tình này gây tranh cãi. Một số người khen lạ tai, mang lại hơi thở mới cho nhạc Trịnh, song nhiều người phản ánh giọng AI thiếu cảm xúc, phá hoại chiều sâu vốn có.

Xu hướng AI sáng tạo âm nhạc không chỉ dừng lại ở cover (hát lại) mà cả việc dùng AI để hỗ trợ sản xuất hoặc tạo hoàn toàn bài hát mới. Một số người kết hợp AI vào khâu hòa âm, phối khí, thậm chí dựng video để rút gọn thời gian, giảm chi phí và thử nghiệm màu nhạc mới.