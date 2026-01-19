MC Đan Lê khiến bố chồng là Nghệ sĩ Nhân dân lo lắng khi nghỉ việc ở đài truyền hình

MC Đan Lê - mỹ nhân VTV từng khiến Nghệ sĩ Nhân dân Khải Hưng lo lắng khi nghỉ việc ở đài truyền hình

Nữ MC cho biết, khoảng một năm sau khi không còn công tác tại đài, vào một ngày cuối năm, chị nhận được tin nhắn ngắn từ bố chồng, hỏi rằng: “Con đã có dự định gì cho công việc khi không còn làm ở đài truyền hình?”.

MC Đan Lê từng khiến Nghệ sĩ Nhân dân Khải Hưng lo lắng khi nghỉ việc ở đài truyền hình. Ảnh: FBNV

Câu hỏi ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Đan Lê không khỏi chạnh lòng. Không phải vì buồn, mà bởi chị cảm nhận được sự lo lắng thầm lặng của những người lớn trong gia đình – những người luôn âm thầm dõi theo, nâng đỡ và sợ con cháu chông chênh khi không còn ở trong một môi trường ổn định. Nữ MC cho biết, mẹ ruột của chị cũng từng hỏi một câu tương tự khi chị không còn công tác tại đài truyền hình.

Đan Lê thừa nhận, thời điểm đó chị tự đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân: Khi không còn gắn với một tổ chức lớn, không còn danh xưng quen thuộc, liệu mình còn lại gì? Các dự án bên ngoài có bị ảnh hưởng khi không còn làm truyền hình? Khi ánh đèn sân khấu tắt, máy quay không còn hướng về mình, liệu cuộc sống và công việc có còn ổn định?

MC Đan Lê có nhiều năm làm việc tại VTV, VTC. Ảnh: FBNV

Theo nữ MC, việc VTC ngừng phát sóng diễn ra khá bất ngờ, không chỉ với công chúng mà ngay cả bản thân chị cũng chưa từng chuẩn bị tâm thế cho việc rời xa truyền hình. Tuy nhiên, chị cho biết mình đã sớm nghĩ đến những “ngày xấu trời” từ khoảng 10 năm trước – khi sự nghiệp có thể chững lại hoặc hào quang không còn như trước.

Chính vì vậy, Đan Lê không để bản thân rơi vào trạng thái sợ hãi. Chị chủ động học thêm, viết nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, kết nối và mở rộng các cơ hội nghề nghiệp. Một năm trôi qua không còn đài truyền hình, không còn chức danh, Đan Lê vẫn là chính mình – một người làm nghề nghiêm túc, yêu công việc và được khán giả ghi nhớ.

Điều khiến chị trân trọng nhất là có nhiều thời gian hơn để làm những điều mình thực sự muốn. Từ trải nghiệm cá nhân, Đan Lê nhắn nhủ rằng, nếu ai đó đang phải rời khỏi một nơi quen thuộc hay buông bỏ một danh xưng từng tự hào, thì cũng không sao cả. Bởi giá trị thật sự không nằm ở chiếc ghế hay chức danh, mà ở cách mỗi người sống và làm nghề.

“Chỉ cần đứng vững, không cần đính kèm bất kỳ chức danh nào”, Đan Lê chia sẻ trước khi gửi lời chào và hẹn gặp lại khán giả trong những chương trình tiếp theo.

Mỹ nhân VTV, con dâu Nghệ sĩ Nhân dân từng là Giám đốc, tiếp tục đi học diễn xuất

BTV Đan Lê là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình Việt Nam, được yêu mến bởi vẻ ngoài thanh lịch cùng hành trình làm nghề bền bỉ qua nhiều vai trò như MC, diễn viên, biên tập viên. Cô là con dâu của Nghệ sĩ Nhân dân Khải Hưng – đạo diễn gạo cội của phim truyền hình Việt Nam, đồng thời là vợ của đạo diễn Khải Anh, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Tuy nhiên, vượt lên trên dấu ấn gia đình, Đan Lê đã xây dựng được vị trí riêng nhờ sự nghiêm túc, chỉn chu và quan điểm làm nghề rõ ràng.

Gia đình Nghệ sĩ Nhân dân Khải Hưng. Ảnh: FBNV

Từng được đông đảo khán giả biết đến với biệt danh “cô gái thời tiết”, BTV Đan Lê (tên đầy đủ Nguyễn Đan Lê) không bó hẹp mình trong hình ảnh quen thuộc trên sóng truyền hình. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật với các vai trò ca sĩ, diễn viên, MC và BTV, cô vẫn không ngừng học hỏi, tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất và làm phim, cho thấy tinh thần cầu tiến và khát vọng phát triển nghề nghiệp bền bỉ, ngay cả khi đã bước sang tuổi 42.

Trước khi gắn bó với vai trò BTV Thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam, Đan Lê từng là thành viên của các nhóm nhạc Nhịp điệu và Ước mơ đến. Song song với ca hát, cô tham gia diễn xuất trong nhiều dự án truyền hình, từng bước khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Đan Lê ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách của VTV như Cầu vồng tình yêu, Ba đám cưới, một đời chồng, Những ngọn nến trong đêm (phần 2), Người phán xử, Anh có phải đàn ông không và Ngày ấy mình đã yêu. Dù đã có chỗ đứng nhất định, nữ BTV vẫn lựa chọn tiếp tục học tập chuyên sâu về diễn xuất và làm phim, thay vì bằng lòng với những thành quả sẵn có.

Những nỗ lực nghiêm túc với phim ảnh của Đan Lê được ghi nhận khi năm 2023, cô giành giải Cánh diều vàng ở hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim Anh có phải đàn ông không?. Thời điểm nhận giải thưởng danh giá, nữ MC không giấu được sự xúc động và nghẹn ngào.

Chia sẻ với PV Dân Việt về quyết định tiếp tục đi học diễn xuất, Đan Lê cho biết cô luôn tin rằng việc học không có giới hạn. Theo nữ BTV, học tập giúp mỗi người mở mang kiến thức, phát triển bản thân, còn luyện tập là cách để hoàn thiện những kỹ năng nghề nghiệp. Đặc biệt với diễn viên điện ảnh, truyền hình, khi không có dự án, việc duy trì môi trường rèn luyện là điều không dễ. Vì vậy, các lớp học không chỉ giúp cô trau dồi chuyên môn mà còn tạo cơ hội để những người trẻ yêu diễn xuất nâng cao kỹ năng và theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc.