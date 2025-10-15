NSƯT Kim Oanh rời Ban Văn nghệ VTV

Chia sẻ với Tiền Phong chiều 13/10, NSƯT Kim Oanh xác nhận thông tin cô rời ban Văn nghệ (VTV), Đài truyền hình Việt Nam sau 18 năm gắn bó. Nữ nghệ sĩ cho biết cô chuyển công tác sang ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5).

“Tạm biệt ban Văn nghệ. Biết ơn Ban Văn nghệ đã cho tôi được thỏa sức sáng tạo và toả sáng hết mình trong thời kỳ chín muồi của mình tại nơi đây. Rất trân trọng và biết ơn”, cô chia sẻ.

NSƯT Kim Oanh rời ban Văn nghệ, chuyển công tác sang ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5).

Trước khi chuyển công tác, NSƯT Kim Oanh là BTV phòng sân khấu của Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam. Cô từng khẳng định bản thân là người cầu toàn, luôn làm việc với 200% sức của mình, nhiều khi như lên đồng. Cô luôn muốn những gì mình làm phải khác biệt, không cần đặc biệt.

Theo NSƯT Kim Oanh, có thời điểm thu nhập BTV của cô chỉ 5 triệu đồng. “Tôi nói điều này chắc có nhiều người 'ném đá' nhưng bản thân quan niệm tiền không phải là thứ để mình lao theo đam mê. Với một nghệ sĩ như tôi ‘cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày’, không đi đâu phải vội. Cuộc sống vẫn cứ trôi, mình cảm thấy vui với niềm đam mê của mình, vậy là đủ rồi”, cô nói.

NSƯT Kim Oanh tên đầy đủ là Đào Kim Oanh, sinh năm 1975, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Khi ra trường, Kim Oanh làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Từ năm 2007 đến nay, cô công tác tại ban Văn nghệ VTV.

Kim Oanh gây ấn tượng với vai diễn đanh đá, chua ngoa trong các bộ phim như Những ngọn nến trong đêm, Sóng ở đáy sông, Ma làng, Đừng bắt em phải quên…

Nữ nghệ sĩ thừa nhận chị thường được các đạo diễn giao cho những vai phản diện bởi gương mặt đanh đá, sắc sảo. “Tôi quen rồi và công nhận những nhân vật của mình đáng ghét thật. Nếu đáng yêu, họ đã mời tôi vào vai công chúa rồi. Nhưng thà tôi chọn nhân vật đáng ghét, còn hơn là nhạt nhòa, không ai quan tâm. Với gương mặt ‘đáng ghét’ này, không ai mạo hiểm mời tôi đóng nhân vật chính diện”, cô chia sẻ.

Năm 2023, Kim Oanh lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với bộ phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ.