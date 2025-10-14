Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhắn nhủ điều đặc biệt với thế hệ trẻ

Trong hai ngày 13 và 14/10, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có các buổi giao lưu cùng học sinh 4 trường học tại Hà Nội.

Ở mỗi điểm dừng chân, anh không chỉ mang đến những câu chuyện âm nhạc mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về tình yêu thương, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với gia đình, thầy cô và Tổ quốc.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung trong buổi giao lưu với học sinh trường Dịch Vọng A

Tại buổi giao lưu với học sinh Trường Tiểu học Dịch Vọng A (Hà Nội), khi được hỏi: “Trong sự nghiệp sáng tác của mình, bài hát nào khiến anh tự hào nhất?”. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, anh đã sáng tác rất nhiều ca khúc về đất nước, tình mẹ, tình yêu, nhạc thiếu nhi, thầy cô giáo,... Tuy nhiên, 2 bài hát mà anh cảm thấy tự hào nhất, chính là ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” và “Nhật ký của mẹ.”

Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, đó là sau một chuyến thăm nghĩa trang liệt sĩ, tận mắt nhìn thấy hàng trăm ngôi mộ của những chiến sĩ hy sinh khi chỉ mới mười tám, đôi mươi, anh đã không kìm được nước mắt.

Nam nhạc sĩ nhận được sự yêu mến đặc biệt của các em nhỏ và giáo viên trong trường

“Đứng trước những phần mộ của các liệt sĩ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, tôi càng thấm thía sự hy sinh to lớn mà họ đã dành trọn cho Tổ quốc. Những con người anh dũng ấy đã nằm lại, để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình”, nam nhạc sĩ xúc động.

Chính từ cảm xúc đó, ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đã ra đời như một lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì Tổ quốc. Đồng thời, đó cũng là thông điệp anh muốn gửi tới thế hệ trẻ hôm nay: Hòa bình không tự nhiên mà có, đó là kết quả của bao hy sinh, mất mát và nhiệm vụ của lớp trẻ hôm nay là phải giữ gìn, phát huy giá trị ấy bằng tri thức, lòng nhân ái.

Trong buổi sáng 14/10, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới giao lưu với trường THPH Nguyễn Tất Thành

Nam nhạc sĩ được các em học sinh vây quanh xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm

Nếu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến, thì “Nhật ký của mẹ” lại chan chứa sự thiêng liêng của tình yêu thương mẫu tử.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh sáng tác ca khúc “Nhật ký của mẹ” vào năm 2011, khi đón chào con trai đầu lòng. Trong những tháng ngày chứng kiến mẹ và vợ chăm sóc con, anh càng thấm thía hơn tình yêu bao la và sự hy sinh thầm lặng của người mẹ. Chính những cảm xúc thiêng liêng ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để anh viết nên bài hát này.

Ca khúc được ca sỹ Hiền Thục thể hiện và nhanh chóng chạm đến trái tim hàng triệu khán giả, trở thành một trong những bài hát về mẹ hay nhất của nhạc Việt.

Nam nhạc sĩ chia sẻ thêm, bài hát cũng là lời tri ân gửi đến mẹ anh và tất cả những người mẹ trên thế giới. Mỗi lần nghe lại những giai điệu thân quen đó, anh đều nhớ đến mẹ - người luôn dành cho anh tình yêu thương vô bờ bến.

Với anh, điều khiến anh day dứt nhất là khi mẹ lâm bệnh nặng, dù sức khỏe yếu, bà vẫn muốn tự tay nấu cho anh những bữa cơm ngon. Dù đã ở bên mẹ trong suốt quãng thời gian cuối đời, anh vẫn cảm thấy tiếc nuối vì “chưa nói đủ lời yêu thương, chưa quan tâm mẹ nhiều như bà đã từng dành cho mình”.

“Giá như tôi nói lời yêu thương mẹ nhiều hơn, chăm học hơn, có nhiều điểm 10 hơn, để mẹ tự hào, hạnh phúc hơn về con trai mình”, anh xúc động nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh rất vui khi những bài hát của mình được giới trẻ đón nhận, yêu thích

Nam sinh cho biết, em là fan của "cụ Chung" và mong muốn có được chữ ký của nam nhạc sỹ .

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho biết, kể từ khi “Nhật ký của mẹ” ra đời, anh đã nhận được vô số tin nhắn, thư cảm ơn và những lời tâm sự xúc động từ các bà mẹ cũng như những người con muốn gửi gắm tình yêu đến đấng sinh thành. Mỗi câu chuyện đều khiến anh tin rằng, âm nhạc có sức mạnh chữa lành, giúp con người bày tỏ cảm xúc, lan tỏa yêu thương và trân quý hơn giá trị của gia đình cùng những mối quan hệ thân thương quanh mình.

"Hãy nói lời yêu thương và biết ơn bố mẹ, thầy cô khi khi còn có cơ hội. Và điều quan trọng nhất là sống tử tế, nỗ lực và trưởng thành mỗi ngày, để những người yêu thương bạn sẽ cảm thấy thấy tự hào và hạnh phúc”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhắn nhủ.