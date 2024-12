Scandal showbiz Việt 2024: Nam Thư, Negav bị "tẩy chay", nhiều ngôi sao tiêu tan sự nghiệp vì chất cấm

Ngọc Trinh, An Tây, Chi Dân nhận “trái đắng” vì vi phạm pháp luật, Nam Em liên tục bị phạt vì phát ngôn

Cuối năm 2023, Ngọc Trinh gây “chấn động” mạng xã hội sau màn biểu diễn nhiều động tác nguy hiểm khi lái môtô, bị ngã xây xát phải nhập viện. Sau đó, “nữ hoàng nội y” đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đến tháng 2/2024, tại phiên tòa xét xử, cô đã bật khóc khi khai nhận hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh, đe dọa an toàn tới tính mạng của người khác. Vì bản thân có thái độ ăn năn hối cải, Ngọc Trinh nhận án phạt 1 năm tù treo, sau đó được thả tự do sau 3 tháng tạm giam.

Hình ảnh Ngọc Trinh tại tòa án khi nhận quyết định xử phạt vào đầu năm nay.

Cú sốc này đã khiến “nữ hoàng nội y” thay đổi. Cô trở nên khép kín, tự nhận không còn bốc đồng, ngông cuồng như xưa. Thay vào đó, người đẹp chuyên tâm phát triển kỹ năng diễn xuất. Mới đây, Ngọc Trinh có vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh Chị dâu, vừa ra mắt cuối năm 2024.

Không may mắn như Ngọc Trinh, ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây (Andrea Aybar) đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp vì bị bắt và khởi tố về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất cấm vào tháng 11/2024. Với Chi Dân, anh từng gây ồn ào vào năm 2023 với nghi vấn dùng ma túy, sau đó đăng clip xin lỗi khán giả, mong được quay lại làm nghề. Tuy nhiên, vì “ngựa quen đường cũ”, nam ca sĩ lại tiếp tục vướng vào vòng lao lý.

Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây huỷ hoại sự nghiệp vì sử dụng chất cấm.

Ngoài ra, ca sĩ Chu Bin cũng bị cơ quan chức năng bắt tạm giam vì nghi liên quan đến chất cấm vào tháng 6/2024. Sau khi có kết quả điều tra chính thức, nam ca sĩ cho biết đã nộp phạt 1,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chứ không sử dụng chất kích thích.

Năm vừa qua, Nam Em cũng là trường hợp hình ảnh bị xấu đi trong mắt công chúng. Trước đó, cô từng được nhiều fan sắc đẹp ủng hộ với thành tích Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016. Tuy nhiên sau này, người đẹp Tiền Giang liên tục có biểu hiện tâm lý bất ổn, livestream chia sẻ nhiều thông tin tiêu cực khiến khán giả dần quay lưng. Tháng 2/2024, vì liên tục cung cấp nhiều thông tin sai lệch gây hoang mang, livestream “bóc mẽ” showbiz và nhiều góc khuất, Nam Em đã bị phạt 37,5 triệu đồng. 1 tháng sau, người đẹp tiếp tục hành vi cũ, bị xử phạt thêm 10 triệu đồng và nhận kiến nghị chặn các tài khoản mạng xã hội.

Nam Em, Chu Bin có hình ảnh kém đẹp trong năm 2024.

Diễn viên Nam Thư bị tẩy chay, ảnh hưởng hình ảnh vì scandal "tiểu tam"

Từng là diễn viên ăn khách, Nam Thư tuột dốc hình ảnh trong năm 2024 khi vướng ồn ào bị tố là “tiểu tam”, hẹn hò với người đã có gia đình. Cụ thể, một tài khoản Facebook đã liên tục công khai hình ảnh, tin nhắn được cho là của nữ diễn viên lên mạng xã hội, khẳng định Nam Thư hẹn hò chồng mình. Vì điều này, cô bị nhiều khán giả "quay lưng".

Nam Thư dính phốt bị tố là "tiểu tam".

Tháng 8/2024, Nam Thư lên tiếng khẳng định mình là “nạn nhân” trong câu chuyện tin đồn, giải thích mối quan hệ với người đàn ông kia chỉ là bạn bè. Cô tổ chức cả họp báo để phủ nhận những tin đồn trên. Tuy nhiên, điều này khó vực dậy được hình ảnh của Nam Thư sau khi bị các nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh, hủy công việc, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, sự việc vẫn chưa ngã ngũ khi “chính thất” liên tục có động thái ám chỉ, khẳng định sẽ tung thêm bằng chứng về ồn ào của Nam Thư. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã dần quay lại với công việc, xuất hiện ở một vài sự kiện sau thời gian ẩn mình.

Rapper Negav tự “đá đổ” hình ảnh vì vạ miệng, nhận làn sóng chỉ trích gay gắt

Trong năm qua, nhiều rapper, nghệ sĩ Gen Z được công chúng biết đến qua các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc. Negav là một trong số những nhân vật có được lượng fan “khủng” sau Anh trai say hi. Tuy nhiên, chỉ vì một phút bốc đồng, nam rapper sinh năm 2001 tự đẩy mình xuống “vực thẳm” vì phát ngôn sốc.

Theo đó, vào cuối 9/2024, tại concert đầu tiên, câu nói: “Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?” của Negav đã gây nhiều tranh cãi, được cho là không phù hợp với một người đang có sức ảnh hưởng. Nam rapper còn tiếp tục sụp đổ hình tượng vì loạt bài đăng với ngôn từ thô tục trong quá khứ.

Rapper Negav bị đánh giá là hình ảnh không “ngây thơ”, “trong sáng” như xây dựng trong chương trình.

Với sức ép dư luận, Negav phải khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội, sống kín tiếng, không xuất hiện trong concert thứ 2. Đồng thời, các nhãn hàng cũng gỡ bỏ hình ảnh của nam rapper. Tại concert thứ 3 ở Hà Nội, Negav xuất hiện trở lại, cẩn trọng hơn về hình ảnh và ăn nói. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để vực dậy hình ảnh mà anh đã vô tình “đạp đổ” trong thời gian qua.

Đàm Vĩnh Hưng bị cấm diễn 9 tháng, đại gia “kiện ngược”

Năm 2024 được xem là năm “đại hạn” của “ông hoàng nhạc Việt” khi liên tục vướng vào những ồn ào khiến danh tiếng bị ảnh hưởng.

Đầu tháng 5/2024, sau liveshow tổ chức hoành tráng tại TP HCM, chiếc huy hiệu “lạ” xuất hiện trên áo đã khiến Đàm Vĩnh Hưng nhận án phạt 27,5 triệu đồng và cấm diễn, cấm ra sản phẩm nghệ thuật trong 9 tháng. Theo đó, nam ca sĩ đã vi phạm hành chính khi sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục.

Đàm Vĩnh Hưng trải qua một năm nhiều sóng gió.

Chưa kịp “thoát án”, đến tháng 11, anh tiếp tục gặp rắc rối kiện tụng với vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền tại Mỹ. Cụ thể, Mr. Đàm đã gặp tai nạn khi diễn vào tháng 2/2024 tại biệt thự của ca sĩ Bích Tuyền, dẫn đến tình trạng phải cắt bỏ ngón chân.

Để bù đắp thiệt hại, anh yêu cầu gia đình Bích Tuyền đền bù 20 triệu USD và đâm đơn kiện tại Tòa án ở bang California. Sau đó, tỷ phú Gerard đã đâm đơn kiện ngược lại nam ca sĩ. Đến ngày 4/12, chồng ca sĩ Bích Tuyền xác nhận phía Đàm Vĩnh Hưng đã rút đơn kiện. Mới đây, tỷ phú Mỹ bổ sung hồ sơ kiện Đàm Vĩnh Hưng tại Tòa Thượng thẩm bang California ở quận Orange, tăng từ 30 trang lên 338 trang.

Về phía Đàm Vĩnh Hưng, theo trang web của Tòa Thượng thẩm bang California, quận Orange, anh vừa chỉ định đổi luật sư, đồng thời thu hồi yêu cầu hủy vụ kiện. Sau những ồn ào liên tiếp xảy ra, cộng đồng mạng đang có cái nhìn không hay về nam ca sĩ.

Hoàng Thùy “nổi đóa” vì bị chèn ép trong nghề, Thanh Hằng khiếu nại đàn em vì phát ngôn sai lệch

Việc bị chèn ép vốn dĩ không còn xa lạ trong làng giải trí. Tuy nhiên, trường hợp của Hoàng Thùy lại trở nên “nực cười” khi cô từng nổi đóa, đăng đàn nói ẩn ý việc bị “đàn chị” chèn ép trong nghề. Thậm chí khi bị mất ghế làm giám khảo một cuộc thi sắc đẹp, Hoàng Thùy đề cập tên siêu mẫu Thanh Hằng với nội dung: “Thanh Hang doesn't want..." (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn - PV).

Drama giữa Hoàng Thùy - Thanh Hằng vén màn những câu chuyện sau hậu trường của các "chân dài".

Tưởng chừng sẽ được bênh vực, nhưng Hoàng Thùy liên tục bị chê trách vì thái độ thiếu chuyên nghiệp, bị nhiều tài khoản “bóc phốt” ngược lại thái độ. Vài ngày sau, Thanh Hằng gửi đơn lên Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, đề nghị xử lý thông tin sai sự thật trên tài khoản Facebook "Hoàng Thùy". Sau khi được mời đến làm việc, Hoàng Thùy bất ngờ phủ nhận, nói siêu mẫu Thanh Hằng không phải đối tượng cô muốn nhắc đến trong các bài đăng.

Cô giải thích việc nhắc đến biểu tượng rắn hay tên phim Chị chị em em, Mỹ nhân kế là để kể chuyện. Với cách xử lý như vậy, Hoàng Thùy càng thêm “mất điểm” trong mắt công chúng.

Bê bối tình ái trước khi chia tay: Phương Lan kể mặt trái của hôn nhân, vợ Decao bị chồng “tương tác mạnh”

Chỉ vỏn vẹn 1 năm chung sống sau đám cưới, cặp diễn viên Phương Lan - Phan Đạt chính thức công khai ly hôn vào cuối năm 2024. Theo chia sẻ từ Phương Lan, cả 2 xảy ra nhiều bất đồng khi sống chung, khiến cô cảm thấy ngột ngạt và muốn dừng lại. Trong tin nhắn chia sẻ, nhiều người thấy Phan Đạt sử dụng nhiều từ ngữ mang ẩn ý hăm dọa, “bạo hành tinh thần” và khủng bố. Ngoài ra, Phương Lan còn bị chồng kiểm soát chặt chẽ, điện thoại thường xuyên bị kiểm tra, bị cài đặt GPS để theo dõi.

Phương Lan - Phan Đạt kết thúc mối quan hệ trong ồn ào.

Đáp lại lời vợ, Phan Đạt thừa nhận bản thân nóng tính, đập đồ khi cãi vã, đôi lúc mất kiểm soát nên dùng từ ngữ nặng nề với Phương Lan, song anh khẳng định chưa từng bạo hành vợ cũ. Anh khẳng định là người đã săn sóc, bên cạnh vợ suốt thời gian dài chứ không có xu hướng bạo hành gia đình.

Ngoài ồn ào ly hôn, Minh Dự, Hoàng Phi, Nam Thư là những cái tên bị liên lụy khi Phan Đạt chỉ đích danh những nghệ sĩ trong sân khấu Thế giới trẻ có nhiều lối sống tiêu cực. Sau đó, Phương Lan phải đính chính và gửi lời xin lỗi đến những nghệ sĩ này.

Vợ chồng Decao - Lâm Minh cũng ồn ào không kém, trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng trước khi tuyên bố “đường ai nấy đi”. Cụ thể, Lâm Minh từng livestream vào tháng 5/2024 với nhiều thương tích, tinh thần hoảng loạn, khẳng định bị chồng và mẹ chồng “tương tác mạnh” trong lúc ăn cơm tối. Sau đó, Decao đã nhận lỗi về hành vi thiếu kiểm soát. Tuy nhiên, điều này khó cứu vãn mối quan hệ khi không lâu sau, Lâm Minh tuyên bố cắt đứt tình cảm, đưa con trai rời khỏi nhà.

Decao - Lâm Minh chia tay sau khi xảy ra vụ "tương tác mạnh".