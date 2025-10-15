Cảnh diễn viên Việt Hoa bị kéo váy: ‘Tổng tài gì thô thiển vậy’

Một phân cảnh trong tập 29 phim Gió ngang khoảng trời xanh đang thu hút gần 3 triệu lượt xem và hơn 1.000 bình luận. Cụ thể, trích đoạn này là tình huống nhân vật Kim Ngân (Việt Hoa đóng) có chuyến dã ngoại đầu tiên cùng bạn trai (Dennis Đặng).

Ngân phấn khích vì nghĩ việc bạn trai đưa cô đi giới thiệu với bạn bè, đối tác là cách anh xác lập mối quan hệ nghiêm túc. Tuy nhiên cô bất ngờ khi mở vali do bạn trai chuẩn bị là những món đồ gợi cảm, khoe da thịt.

Thấy Ngân ngại ngùng, Trường dùng tay kéo váy, giật tấm khăn choàng ngay lúc cô vừa xuất hiện ở bữa tiệc bên bể bơi.

Hành động này của anh lập tức nhận phản ứng tiêu cực, bị chỉ trích thô thiển, thiếu tinh tế. Không kể việc Trường giới thiệu bạn gái giống một món hàng hay bối cảnh dàn dựng bữa tiệc bên bể bơi cũng bị nhận xét chưa thực sự xứng tầm với giới thượng lưu.

Bữa tiệc bên bể bơi trong tập 29 phim Gió ngang khoảng trời xanh bị chê kém sang, chưa xứng tầm giới thượng lưu.

Khán giả đặt câu hỏi về cách xây dựng nhân vật Trường với danh nghĩa tổng tài trong phim. Đồng thời bức xúc vì nhiều tình tiết thua kém bản gốc Lương Chính Hiền.

Trong siêu phẩm 30 chưa phải là hết, Lương Chính Hiền thể hiện đẳng cấp thượng lưu khi tặng bạn gái những món quà xa xỉ, đưa cô tới những bữa tiệc sang trọng, gặp gỡ đối tác lớn trong giới kinh doanh. So với bản Việt, việc khán giả phản ứng hoàn toàn dễ hiểu.

“Cảnh Trường kéo váy Ngân nhìn phản cảm, vô văn hóa”, “Tổng tài gì mà kéo váy, giật khăn thô thiển vậy?”, “Sao viết ra kịch bản hãm và kém sang vậy chứ”, “Đạo diễn, biên kịch nên đọc phản ứng của khán giả để rút kinh nghiệm. Tình huống này thực sự phản cảm”, “Tôi hết kiên nhẫn khi xem đến cảnh vén váy, giật khăn để bạn gái khoe da thịt kiểu này”… là một số bình luận của khán giả.

Đây không phải lần đầu Gió ngang khoảng trời xanh bị phản ứng. Trước đó, việc bộ phim xây dựng hình tượng hội phú bà bị chê kém sang, hợm hĩnh. Ở bản Việt, các phu nhân trưng trổ mẫu túi Dior, Chanel có giá khoảng 100-140 triệu đồng. Trong khi hội phú bà bản gốc đều dùng túi hàng giới hạn, thuộc loại hiếm như túi Hermès 700 triệu đồng, đến túi hàng hiệu khoảng 10 tỷ đồng.

Ngoài phụ kiện chưa xứng tầm, bộ phim còn thể hiện lỗ hổng trong xây dựng lời thoại, phong thái. Các nhân vật ở Gió ngang khoảng trời xanh bị chê nói trống không, thiếu tinh tế, thậm chí thô thiển. Không ít bình luận của khán giả cho rằng hội phú bà bản remake giống "trọc phú" hơn là "thượng lưu thực thụ".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực đây là dụng ý của đạo diễn. Thời điểm ra mắt phim, ê-kíp cũng chia sẻ phiên bản Việt sẽ được biến hóa, thêm bớt để phù hợp với văn hóa và thị hiếu khán giả Việt.