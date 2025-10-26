Nạn miệt thị ngoại hình nghệ sĩ

Dựng thành “tổng tài” để ném đá?

Doãn Quốc Đam là diễn viên có thực lực được chứng minh qua hàng loạt vai diễn trên phim truyền hình và phim điện ảnh. Anh thủ vai chính trong bộ phim gây sốt Đào, phở và piano. Ngày ấy, chẳng ai bóc nhan sắc anh dân quân Văn Dân. Chỉ khi hoá thân thành giám đốc công ty tổ chức sự kiện mới nên chuyện.

Người ta nói, anh không hợp vai tổng tài. Bị tổng tài ngôn tình ám nên khán giả dễ khoác chiếc áo tổng tài cho doanh nhân. Nhân vật do Doãn Quốc Đam thủ vai là doanh nhân đi lên từ đôi bàn tay trắng, có cô vợ tháo vát “chống lưng”. Tài sản của họ đáng kể nhất là ngôi nhà trị giá nửa triệu đô (Trong khi giá đất đai, giá căn hộ ở các thành phố lớn đang tăng phi mã, sở hữu ngôi nhà trị giá nửa triệu đô như vợ chồng Đăng và Mỹ Anh (Phương Oanh thủ vai), chưa đáng bàn về độ sang giàu, quyền lực).

Nếu biết một bộ phận không nhỏ khán giả sẽ “soi” mình trong hình mẫu tổng tài ngôn tình (quyền lực, giàu có, đẹp trai, lạnh lùng) thì Doãn Quốc Đam chắc gì đã nhận vai Đăng? Đời thường, cũng không nhiều doanh nhân thành đạt sở hữu vẻ ngoài “nam thần”, tại sao ép Doãn Quốc Đam phải thành tổng tài theo chuẩn mực ngôn tình Trung Quốc, Hàn Quốc? Để từ đó “ném đá”, cười cợt, chê bai ngoại hình của anh?

Nhiều năm nay nổi lên trào lưu làm răng sứ, nụ cười sáng loá được coi như chuẩn mực của cái đẹp, câu thơ của Hoàng Cầm bây giờ có khi lại gây cười cho khán giả: “Những cô hàng xén răng đen/Cười như mùa thu tỏa nắng” (Bên kia sông Đuống). Doãn Quốc Đam nằm trong số ít những nghệ sĩ nói không với răng sứ. Anh từng chia sẻ: “Khán giả hỏi vì sao tôi không đi làm răng cho trắng nhưng tôi bảo: Tại sao tôi phải làm răng, trong khi răng tôi vẫn khoẻ, tôi đồng ý là nó xấu, tôi cũng sẽ không vào được vai soái ca.

Nhưng mục đích của tôi cũng không cần vào những vai đó. Tôi chỉ làm những gì tôi thích”. Ngay Trung Quốc nơi sinh ra tổng tài ngôn tình nhiều nghệ sĩ vẫn giữ hàm răng tự nhiên. Đừng chê răng Doãn Quốc Đam “vàng như củ nghệ”, đua chen nhau làm “lớp trưởng”, nếu xem phim truyền hình Trung Quốc Tây Thi bí sử sẽ thấy sắc răng của Vua nước Ngô (Phù Sai) do nam diễn viên Mã Cảnh Đào đóng, cũng ngả vàng tương tự Doãn Quốc Đam.

Nếu xem phim truyền hình Bạch phát Vương phi, dựa trên tác phẩm cùng tên của Mạc Ngô Thương, sẽ thấy nữ chính trong sách được miêu tả khuynh thành nhưng diễn viên thủ vai vẫn giữ hàm răng tự nhiên không ngay hàng thẳng lối.

Người được mệnh danh “thần tiên tỷ tỷ” của làng giải trí Hoa ngữ, nữ diễn viên Lưu Diệc Phi, sở hữu hàm răng không phát sáng và nụ cười hở lợi nhưng cô vẫn quyết giữ nguyên bản. Bởi hàm răng ấy, nụ cười ấy tăng độ nhận diện Lưu Diệc Phi, giữa bao la nụ cười công nghiệp, đẹp hoàn hảo nhưng quá giống nhau.

Nếu cứ đà “soi” răng để cười cợt thì nhiều nghệ sĩ ở Việt Nam sẽ thành nạn nhân, khi họ không chịu theo trào lưu răng sứ. Lâm Bảo Châu, bạn trai của ca sĩ Lệ Quyên được đánh giá cao về ngoại hình cũng không sở hữu hàm răng trắng tinh. Hiện tại anh đang lấn sân phim ảnh, với vai phụ trong phim điện ảnh Chị ngã em nâng.

Doãn Quốc Đam trong phim điện ảnh Đào, phở và piano

Trở lại với cơn miệt thị ngoại hình đang dâng như sóng trào trên mạng xã hội hướng về nam diễn viên Doãn Quốc Đam. Cảnh Doãn Quốc Đam tắm bỗng phủ sóng mạng xã hội, lôi kéo cả những người không quan tâm tới phim giờ vàng.

Cảnh này nằm trong tập 30 của phim Gió ngang khoảng trời xanh, Doãn Quốc Đam thể hiện tâm trạng phức tạp của nhân vật Đăng khi lỡ qua đêm với phụ nữ không phải vợ mình: Hối hận, day dứt, tự trách, xấu hổ…

Người ném đá Doãn Quốc Đam hình như không xem anh diễn gì mà chỉ mải tập trung chê răng anh xấu, chê anh tắm lộ cả “rừng Amazon” ở vùng dưới cánh tay… Đến lúc này chưa thấy Doãn Quốc Đam lên tiếng. Chắc anh cũng buồn. Chỉ có những cơ sở làm đẹp (làm răng sứ, triệt lông vĩnh viễn) lại cười tươi.

Nhiều nghệ sĩ Việt bị miệt thị ngoại hình

Không chỉ diễn viên, ca sĩ thậm chí những người giành thứ hạng cao trong các cuộc thi nhan sắc cũng bị miệt thị ngoại hình. Giọng ca Người tình mùa đông từng bị “soi” ngoại hình khi lần đầu chị về nước ủng hộ liveshow của em trai. Những bình luận tiêu cực về ngoại hình khiến nữ ca sĩ được mệnh danh “hoa hậu bolero” bị sốc, nhiều đồng nghiệp đã lên tiếng bảo vệ chị.

Khi chưa giảm cân Quang Lê từng bị chê “béo như con heo”. Giọng ca Đập vỡ cây đàn từng đáp lại: “Tại sao con cá mập cũng mập lại không ví? Chú Quang Lê mập như con cá mập vậy! Như thế có phải dễ thương hơn không?”. Anh còn chỉnh kẻ bình luận kém duyên: “Những người hay nói là béo như lợn, có ai không ăn thịt heo hay không? Chê người ta béo mà ngày nào cũng ăn thịt heo hết”.

Chị đẹp Minh Tuyết cũng từng bị chê đôi chân không dài, không thon. Nữ ca sĩ được mệnh danh sexy quên tuổi từng chia sẻ có những antifan còn gửi tin nhắn hoặc gửi email để chê chị, khiến chị buồn đến mức không ăn, không ngủ, thậm chí bật khóc: “Không lẽ tôi phải chặt bỏ đôi chân đi thì mọi người mới vừa lòng”, chị hỏi những kẻ thích cười cợt, mỉa mai ngoại hình nghệ sĩ.

Nghệ sĩ bị miệt thị ngoại hình lớn nhất gọi tên Đức Phúc. Anh từng tâm sự: “Đêm đăng quang (Giọng hát Việt 2015), tôi vẫn nhớ bị khán giả gọi là Quán quân xấu nhất lịch sử. Lúc đó dù đăng quang nhưng tôi vẫn buồn và đau lòng khủng khiếp”. Cho nên, anh đã quyết định “trùng tu nhan sắc”.

Doãn Quốc Đam gây tranh luận về ngoại hình trong phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh

Về cảnh tắm của nhân vật Đăng do Doãn Quốc Đam thủ vai, đạo diễn Hoàng Nam nhận xét: “Thường cảnh tắm là để khoe thân hình của diễn viên. Cảnh tắm trong phim Gió ngang khoảng trời xanh đúng là chưa được duy mỹ. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn góc quay khác.

Ánh sáng và góc máy có thể khắc phục các nhược điểm của diễn viên. Tôi luôn để ý các góc chưa đẹp của diễn viên vì con người có ai hoàn mỹ đâu? Cảnh tắm của Doãn Quốc Đam thực tế quá, nên tránh. Răng của Doãn Quốc Đam trước nay đã có phản hồi dữ dội nào đâu, do góc quay mà lộ hết cái chưa đẹp.

Diễn viên cũng như bông hoa, phải có người biết thưởng thức: Hoa đẹp khi nào, góc nào thì đẹp”. Đạo diễn phim doanh thu trăm tỷ đồng bình luận: “Đam bị miệt thị ngoại hình cũng tội. Vì trước giờ có ai chê Đam đâu, vẫn là hình ảnh nam tính mạnh mẽ, bỗng chỉ vì vài giây trên phim truyền hình mà thành bão tố”.

Nhưng sự “trùng tu nhan sắc” với diễn viên lại là một quyết định không dễ dàng, có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của họ. Đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu nói: Tiêu chuẩn cơ bản của ông khi tìm diễn viên là không phẫu thuật thẩm mỹ, vì điều này gây ảnh hưởng cơ mặt, khó biểu đạt cảm xúc.

Ông còn nhìn xa trông rộng về sự thay đổi trong quan niệm cái đẹp: “Một số quan niệm về cái đẹp chỉ thịnh hành trong một giai đoạn. Vài năm sau có thể lỗi thời”. Cứ nhìn vào quan niệm về vẻ đẹp của răng đủ thấy. Nếu ngày xưa “răng đen nhưng nhức hạt na” được coi là chuẩn mực thì ngày nay răng trắng sáng mới là đẹp, chưa thể biết trong tương lai màu sắc nào của răng sẽ lên ngôi.

Đạo diễn Hoàng Nam, phim Đèn âm hồn, bày tỏ: “Tôi thích vẻ đẹp tự nhiên và hàm răng tự nhiên”. Nếu diễn viên nào cũng làm răng sứ thì kiếm đâu nghệ sĩ vào vai khắc khổ như cố nghệ sĩ Trần Hạnh với nụ cười nhuốm màu thời gian?