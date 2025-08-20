Doãn Quốc Đam cứ xuất hiện là bị chê

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh mua bản quyền chuyển thể từ tác phẩm 30 chưa phải là hết của Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đó, dàn diễn viên quen mặt của VTV là Phương Oanh, Doãn Quốc Đam, Việt Hoa, Quỳnh Kool, Tô Dũng... tạo nên những câu chuyện hấp dẫn về cuộc sống hôn nhân của những người phụ nữ lứa tuổi 30.

Khác với các vai diễn giang hồ, nông dân, xã hội đen trước đó, lần này nam diễn viên Doãn Quốc Đam vào vai Đăng, giám đốc một công ty truyền thông - tổ chức sự kiện. Bên cạnh anh là người vợ khéo léo giỏi vun vén việc nhà Mỹ Anh (do Phương Oanh đảm nhiệm).

Doãn Quốc Đam vào vai giám đốc trẻ thành đạt trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Sau 5 tập phim, khán giả nhận xét vai diễn giám đốc Đăng không thực sự phù hợp với Doãn Quốc Đam. Nam diễn viên vẫn giữ lối diễn xuất chân chất mộc mạc, cách ăn mặc có phần xuề xòa và bị đánh giá là không có ngoại hình đủ sức hấp dẫn các cô gái, phong cách thiếu sự sang trọng, thời thượng tạo nên sự uy nghiêm của một giám đốc.

Trong đó có khán giả nhận xét "Doãn Quốc Đam nhìn giống nhân viên hơn là giám đốc đứng đầu công ty", "Nếu là tôi sẽ không bị Doãn Quốc Đam thu hút để chấp nhận làm tiểu tam", "Ngoại hình và khí chất của Doãn Quốc Đam không phù hợp với nhân vật, vì vậy kịch bản trở nên thiếu tính thuyết phục"...

Bên cạnh đó, nhiều khán giả bình luận Doãn Quốc Đam và Phương Oanh thiếu sự tương tác ăn ý, giữa vợ chồng nhưng không có sự thân mật, dù đóng cảnh tình cảm với lời thoại tình tứ cũng gượng gạo. Thậm chí, có người cho rằng Doãn Quốc Đam xuất hiện đều tạo cho họ cảm giác khó chịu muốn chuyển sang cảnh khác.

Nam diễn viên bị đánh giá không phù hợp với nhân vật.

Ngoại hình và khí chất của Doãn Quốc Đam thiếu sức hấp dẫn với người xem.

Tuy nhiên, Doãn Quốc Đam chia sẻ: "Mình sẽ không làm những nhân vật bản sao của ai cả bởi như thế là copy không lao động". Nam diễn viên cho biết việc chuyển thể từ một tác phẩm nổi tiếng có nhiều áp lực. Tuy nhiên, đoàn phim đều xác định chỉ mượn ý tứ câu chuyện chứ không sao chép hoàn toàn bởi văn hóa hai đất nước khác nhau.

"Mình làm sao hài hòa chứ không phải áp đặt y nguyên để chỉ là cái bóng. Tự mình biết chứ! So với bản gốc mình không đẹp bằng về ngoại hình, vẻ điển trai và khí chất của họ, không giống với tính cách họ xây dựng. Nhưng phiên bản của mình là của mình, dù về mặt cá nhân mình thì là đuối. Để mà kiếm người toàn diện như thế, Việt Nam mình cũng không hề thiếu. Tuy nhiên đạo diễn chọn và mình nhận dự án, mình không xây dựng nhân vật mà nhiều người nghĩ là tổng tài, mà mình làm nhân vật để khi xem người Việt Nam sẽ cảm thấy ồ hình như có thấp thoáng con người nào đó với tính cách như vậy, chúng ta đã gặp trong xã hội hiện tại ở Việt Nam mình chứ không phải một nhân vật mơ mơ, màng màng nào đó", Doãn Quốc Đam chia sẻ mong muốn tạo nên nhân vật mới có bản sắc riêng khác với bản gốc.

Doãn Quốc Đam khẳng định tìm cách để làm mới nhân vật so với bản gốc.

"Chính vì vậy nếu nó có tệ thì ít nhất mình thấy việc phép thử của mình là sai và sẽ lấy đó để rút kinh nghiệm cho những dự án khác. Nếu không đúng như bản gốc thì mình xin lỗi vì mình không xem nên không biết. Và dù mình có xem được thì mình vẫn sẽ làm khác!", nam diễn viên khẳng định không diễn giống bản gốc.

Trên các trang mạng của VTV, nhiều khán giả bày tỏ ủng hộ đoàn phim và cho rằng mỗi phiên bản nên có sự cải biến mới lạ, người xem không nên so sánh với phim 30 không phải là hết nếu nhân vật có tính cách và câu chuyện khác.

Doãn Quốc Đam được yêu thích qua các phim như Người phán xử, Thương ngày nắng về, Mê Cung, Độc đạo, Quỳnh búp bê, Gia đình mình vui bất thình lình, Hướng dương ngược nắng, Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng...