Vương Sở Nhiên khiến 60 triệu người say đắm

Tối 6/12, tại sự kiện Scream Night 2025 (Đêm hội Gào Thét) do nền tảng sản xuất và phát hành phim iQiYi tổ chức, nữ diễn viên Vương Sở Nhiên liên tục trở thành trung tâm gây chú ý với truyền thông và khán giả. Vương Sở Nhiên nổi bật với nhan sắc tuyệt mỹ. Cô cũng được khen ngợi có tính cách thân thiện, dễ mến khi liên tục trò chuyện với các đồng nghiệp như Lý Lan Địch, Thừa Lỗi, Ngao Thụy Bằng, Mạnh Tử Nghĩa.

Theo thống kê từ trang QQ, các chủ đề về Vương Sở Nhiên thu hút hơn 60 triệu lượt đọc, hàng chục triệu khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sắc vóc của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, công chúng còn thích thú khi Vương Sở Nhiên thể hiện trạng thái tự nhiên khi tương tác với đồng nghiệp, không giữ vẻ mặt lạnh lùng, khó gần như trong những lần xuất hiện trước.

"Tôi cứ nghĩ cô ấy là mỹ nữ an tĩnh, khó gần", "Vương Sở Nhiên lộ bộ mặt thật rồi, nhưng tôi càng yêu thích hình ảnh này của cô ấy hơn", "Ngao Thụy Bằng và Vương Sở Nhiên cười gì mà vui vẻ vậy?", "Tôi rất thích nhìn Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi quảng bá phim cùng nhau, chờ đón tác phẩm Còn ra thể thống gì nữa", "Không ngờ tính cách của Vương Sở Nhiên lại hài hước như vậy", "Vương Sở Nhiên quá đẹp, xứng đáng mỹ nữ đẹp nhất lứa tiểu hoa 95", là những bình luận nhận được hàng nghìn lượt đồng tình trên Weibo.

Theo QQ, Vương Sở Nhiên đang là nữ diễn viên trẻ 9X hot bậc nhất tại Trung Quốc. Nhưng trước đó, cô từng có thời gian danh tiếng lao đao vì scandal tình ái và thái độ khó gần. Hồi tháng 7/2023, khi hợp tác trong phim Khói lửa nhân gian của tôi, Vương Sở Nhiên vướng tin hẹn hò và bị bắt gặp vào khách sạn 3 ngày với đàn anh Dương Dương. Là ngôi sao mới nổi, việc sớm vướng vào chuyện tình ái khiến tên tuổi của Vương Sở Nhiên trượt dốc không phanh. Nhiều người khó chịu khi nữ diễn viên không chuyên tâm đóng phim, xây dựng sự nghiệp lại nhanh chóng hẹn hò với đàn anh nổi tiếng. Không ít người cho rằng cô muốn "đi đường tắt" để thăng tiến trong công việc.

Không những vậy, Vương Sở Nhiên còn bị tổng hợp lại loạt hành động trợn mắt mọi lúc với nhân viên hoặc bạn diễn. Vì vậy, cô bị gán mác giả tạo, kênh kiệu, xấu tính. Thời gian sau đó, Vương Sở Nhiên phải ngừng tham gia các sự kiện thương mại, không xuất hiện trước công chúng mà trốn trong đoàn phim. Thậm chí, mỹ nhân sinh năm 1999 còn được bắt gặp tới một trung tâm trị liệu giấc ngủ để khám bệnh. Theo Sina, những tin tức tiêu cực khiến nữ diễn viên căng thẳng, áp lực, mất ngủ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau đó người hâm mộ giải thích vì Vương Sở Nhiên có đôi mắt to, cô bị cận nên phải thường xuyên đeo kính áp tròng khi diễn xuất, khiến nữ diễn viên trợn mắt để giảm bớt cảm giác khó chịu. Sau những tranh cãi, Vương Sở Nhiên cũng thay đổi thái độ, chăm chỉ chào hỏi với người hâm mộ, nụ cười thường trực trên môi.

Đồng thời, nhờ chăm chỉ diễn xuất, Vương Sở Nhiên dần lấy lại cảm tình của công chúng. Khi ngày càng được khán giả biết tới và quen với sự nổi tiếng, Vương Sở Nhiên cũng thoải mái thể hiện tính cách bản thân hơn. Nữ diễn viên được đánh giá là người vui vẻ, tự nhiên, có phần ngây ngô hay cười. Những hình ảnh trong Đêm hội Gào Thét 2025 cũng góp phần giúp Vương Sở Nhiên đánh bay danh tiếng xấu, tạo cảm giác thú vị cho công chúng.

Sắp tới khán giả gặp Vương Sở Nhiên trong dự án cổ trang Còn ra thể thống gì nữa. Từ khi khai máy, dự án đã nhận được sự quan tâm của công chúng, nhiều lần đứng top 1 những phim được mong chờ nhất. Bộ phim được đánh giá có nội dung thú vị, hậu trường hài hước, trailer hấp dẫn mới lạ, Vương Sở Nhiên không chỉ xinh đẹp, còn hợp với bạn diễn Thừa Lỗi.

Trong Còn ra thể thống gì nữa, Vương Sở Nhiên vào vai Dữu Vãn Âm, vốn là người hiện đại xuyên không. Để bảo vệ mạng sống, cô trở thành yêu phi quyến rũ, mê hoặc hoàng đế Hạ Hầu Đạm do Thừa Lỗi thể hiện. Nội dung một thế giới có tới 3 người hiện đại đấu đá lẫn nhau, và nhân vật chính trong phim lại vốn là vai phản diện trong tiểu thuyết với góc nhìn hoàn toàn khác biệt khiến khán giả thích thú. Một tác phẩm khác của Vương Sở Nhiên cũng được quan tâm là Giây phút ấy quá giới hạn, đóng cùng Trương Lăng Hách với bối cảnh thời Dân quốc. Có thể thấy hai năm tiếp theo là thời điểm bùng nổ của Vương Sở Nhiên khi các dự án tiềm năng dần lên sóng.