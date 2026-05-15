Nam nghệ sĩ từng đỗ Thủ khoa Đại học, sống độc thân ở tuổi ngoài 40

Nam nghệ sĩ trở lại mạnh mẽ sau 10 năm "im hơi lặng tiếng"

Ca sĩ Hoàng Hải sinh năm 1982 tại Hà Nội. Năm 1999, anh đỗ Thủ khoa khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, nam ca sĩ cùng những người bạn thành lập nhóm nhạc Tình Bạn - nhóm nhạc từng ghi dấu mạnh mẽ trong lòng khán giả Hà Nội những năm đầu 2000 nhờ phong cách trẻ trung và giàu cảm xúc.

Đến năm 2006, Hoàng Hải tiếp tục khẳng định tên tuổi khi giành giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Sở hữu giọng hát cao, sáng cùng hình tượng lãng tử, anh từng được xem là một trong những “hoàng tử Vpop” của thế hệ 8x, 9x.

Ca sĩ Hoàng Hải. (Ảnh: FBNV)

Năm 2009, Hoàng Hải lọt vào danh sách 10 ca sĩ hàng đầu Việt Nam tại chương trình Làn sóng xanh. Tên tuổi anh gắn liền với những ca khúc: Em sẽ là giấc mơ, Cứ im lặng đi, Mắt cười, Nỗi nhớ ngày đông...

Sau hơn một thập kỷ im ắng trong hoạt động nghệ thuật, Hoàng Hải trở lại mạnh mẽ tại chương trình Ca sĩ mặt nạ, được khán giả yêu thích bởi những bản ballad trữ tình, giàu cảm xúc.

Trò chuyện với Dân Việt, nam nghệ sĩ chia sẻ: "Điều khiến tôi ngỡ ngàng và hạnh phúc nhất chính là tôi không nghĩ mình còn được nhớ đến, còn được yêu thương nhiều tới vậy. Đối với người nghệ sĩ, việc ở trong lòng khán giả đã là tuyệt vời nhất. Tới giờ này, tôi vẫn không thể tin nổi những gì đã xảy ra trong năm qua.

Trong suốt 10 năm vừa rồi, tôi cũng từng có những cuộc đấu tranh nội tâm khi nghĩ về chặng đường mình theo đuổi. Tôi từng trách mình phụ tình cảm yêu thương của khán giả, không làm được nhiều hơn cho những người yêu mến mình. Giờ đây, có vẻ mọi thứ đang đi đúng hướng".

Ở tuổi 44, Hoàng Hải vẫn sống độc thân. Anh cũng hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng với truyền thông. Nam ca sĩ cho rằng lý do của điều này là bởi thói quen khó bỏ. "Đã bao nhiêu năm tôi quen với vòng an toàn này, tôi thấy khó khăn và ngần ngại khi thay đổi sang trạng thái hôn nhân. Lý do thứ hai là tôi cũng đã ngoài 40 tuổi, một cái ngưỡng hơi khó để lựa chọn người phù hợp. Những người phù hợp ở tầm tuổi tôi họ đã kết hôn hết mất rồi" - Hoàng Hải tâm sự.