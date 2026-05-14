Từ 17 năm trước, một đạo diễn đã nhận xét Miu Lê: 'Sáng như trăng rằm và đấy cũng là điều cực kỳ nguy hiểm'

Những ngày qua, dư luận xôn xao thông tin Miu Lê làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến ma túy. Qua test nhanh, Miu Lê cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA).

Mới đây, đạo diễn Lê Hoàng đã đăng tải tâm thư viết về Miu Lê từ 17 năm trước và nhấn mạnh không cắt xén câu chữ nào. Lê Hoàng nhắc về quãng thời gian đầu gặp Miu Lê khi cô mới 17 tuổi và đến thử vai cho phim "Thủ Tướng". Ông cho biết ngay từ lần đầu gặp mặt đã ấn tượng mạnh với khả năng diễn xuất tự nhiên của nữ nghệ sĩ, dù thời điểm đó cô vẫn còn khá ngây ngô và chưa hoàn thiện về ngoại hình lẫn phong thái.

"Hồi ấy cô bé rất cao lớn nhưng hơi thô và "tồ". Nhưng hai năm sau, gặp lại Miu Lê, bé đã trở thành một thiếu nữ đúng nghĩa về mọi chuyện, trừ tính tình", ông nhận xét.

Trong dòng chia sẻ, vị đạo diễn này nhiều lần nhấn mạnh Miu Lê thời trẻ là cô gái sống đơn giản, không thích ăn chơi hay chạy theo sự hào nhoáng của showbiz. Theo Lê Hoàng, điều khiến ông lo lắng nhất chính là sự hồn nhiên và tính cách quá vô tư của cô giữa môi trường giải trí phức tạp. Ông cũng cho rằng Miu Lê sở hữu nhiều lợi thế để nổi tiếng như ngoại hình, khả năng diễn xuất lẫn ca hát, nên sớm trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người trong nghề.

"Ánh Nhật (tên thật của Miu Lê - PV) không ăn chơi, không đàn đúm, không lòe loẹt, không sến và tuyệt đối không một chút thô tục hay thực dụng. Bé sáng như trăng rằm và đấy cũng là điều cực kỳ nguy hiểm.

Và ngay lập tức, tôi cảm thấy có nhiều người nhận ra điều đó. Với chiều cao gần một mét bảy mươi và tầm vóc vô cùng đầy đặn, thêm vào nữa lại có năng khiếu biểu diễn kèm theo ca hát, bé sẽ nhanh chóng trở thành đối tượng của người tốt, người chưa tốt lắm và người chả tốt bao giờ", vị đạo diễn "Gái nhảy" bày tỏ.

Ông cũng tiết lộ cả hai từng hợp tác trong 3 bộ phim và khẳng định dù các tác phẩm nhận nhiều ý kiến trái chiều, khả năng diễn xuất của Miu Lê gần như không bị phủ nhận. Ông mô tả nữ nghệ sĩ là người thiếu kỹ năng xã giao, không biết cách tạo quan hệ hay chủ động tìm kiếm cơ hội như nhiều nghệ sĩ trẻ khác.

"Giữa tôi và Miu có một tình bạn kỳ lạ. Nhưng suy cho cùng với ai Miu cũng sẽ có một tình bạn kỳ lạ như thế vì cô hoàn toàn không hiểu những cái xấu trên đời này... Điều khó khăn nhất với một thiếu nữ như thế là nhịn ăn... Điều tuyệt vời nữa của Miu là bé chả biết xã giao. Nếu nhiều thiếu nữ teen rất nhanh chóng phát hiện ra phải đi gặp ông nọ, phải tìm đến bà kia hay phải mang gì tới cho những nhà quản lý để thuận lợi trong việc biểu diễn thì Miu cứ ngồi cười. Cô bé chả hiểu phải làm sao để cho thiên hạ nhớ đến mình và phải làm sao để mình được các ông bầu để ý", Lê Hoàng nói.

Ở cuối bài viết, Lê Hoàng cho rằng khó khăn lớn nhất của Miu Lê nằm ở việc có quá nhiều lựa chọn nhưng lại thiếu những điều thực sự tốt để theo đuổi. Nam đạo diễn tin cô sẽ luôn giữ được tâm hồn trẻ con và sự vô tư rất lâu, thậm chí là mãi mãi.

Đây là một trong số ít những chia sẻ nhìn sự việc bằng góc độ cảm thông thay vì chỉ trích gay gắt, bởi bài viết khắc họa hình ảnh một Miu Lê ngây thơ, vô tư và thiếu va chạm với mặt tối của showbiz. Một số ý kiến thậm chí nhận xét Lê Hoàng đã "tiên đoán" phần nào tương lai của nữ ca sĩ từ 17 năm trước khi nhắc đến việc cô có quá nhiều lựa chọn nhưng lại thiếu những điều thực sự tốt để theo đuổi. Nhưng cũng không ít cư dân mạng lại cho rằng bài viết chỉ phản ánh con người của Miu Lê ở thời điểm nhiều năm trước và không thể dùng để bao biện cho những sai lầm hiện tại.