“Hoàng tử V-Pop” Hoàng Hải được fan vây kín

Trở lại vào năm 2023 sau 1 thập kỷ “ngủ đông”, nam ca sĩ Hoàng Hải được mệnh danh “Hoàng tử V-Pop” đã chứng minh độ nổi tiếng của anh vẫn sống mãi cùng thời gian. Sau khi cởi chiếc mặt nạ “Bố Gấu” trong chương trình The Masked Singer, Hoàng Hải đã thực sự hâm nóng lại tên tuổi.

Vào dịp cuối tuần qua, Hoàng Hải đã khiến các fan vỡ òa sung sướng khi có mặt trong chương trình Motorbike Care Festival diễn ra tại Mê Linh, Hà Nội. Chương trình với 2 hoạt động chính là chăm sóc, bảo dưỡng xe máy miễn phí và show ca nhạc giải trí đã đem đến những trải nghiệm thú vị cho người dân nơi đây. Xứng danh là hoạt động được mong chờ nhất lễ hội - sân khấu ca nhạc đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.

Hoàng Hải trở lại trong sự chào đón của hàng nghìn người hâm mộ.

Với sự tham gia của dàn ca sĩ nổi tiếng về giọng hát nội lực - Hoàng Hải, Vũ Thảo My, Minh Châu hay ca sĩ/ diễn viên Quang Anh (phim Về Nhà Đi Con), Minh Châu, DJ Amy… sân khấu đã xua tan cái lạnh ở Hà Nội. Hàng nghìn khán giả “cháy” hết mình trong những giai điệu quen thuộc của loạt ca khúc hit như “Fly me to the moon”, “See Tình”, Mashup “Tìm lại bầu trời” - “Chiếc khăn gió ấm”.

Hoàng Hải trong vòng vây của fan.

Xuất hiện cuối cùng và cũng là người được đón đợi nhiều nhất - “Bố Gấu” Hoàng Hải mở màn phần biểu diễn với tiết mục song ca “Thiên đường gọi tên” cùng Vũ Thảo My.

"Bố Gấu" song ca cùng Vũ Thảo My

Đặc biệt, phần biểu diễn của Vũ Thảo My - một giọng ca trẻ sáng giá đang thu hút sự chú ý qua các chương trình hot như Bài hát của chúng ta (Our Song), Anh Trai Say Hi đã đem đến trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời cho khán giả trẻ. Loạt ca khúc “Buông”, “Chỉ cần anh muốn” hay “Gần bên anh” khoe trọn những nốt cao nội lực của nàng ca sĩ Quán quân Our Song.

Hoàng Hải giao lưu cùng fan.

Tiếp sau đó là một loạt bài hát mà khán giả không thể không hát theo - “Nhắn gió mây rằng anh yêu em”, “Lời tỏ tình dễ thương”, “Nơi pháo hoa rực rỡ”...

Nhưng điều khiến khán đài thật sự bùng nổ là màn song ca “Hoang Mang” của Hoàng Hải và Vũ Thảo My.

Vũ Thảo My quyến rũ dưới tiết trời lạnh.

Được biết đây là tiết mục đã từng được cả hai đem đi diễn tại Trung Quốc theo lời mời của chương trình Our Song bản Trung, và nhận về hàng nghìn lời khen từ khán giả nước bạn cũng như sự tự hào của khán giả Việt. Một lần nữa, ca khúc “Hoang Mang” cất lên trên sân khấu đã thật sự biến lễ hội này trở thành một khoảnh khắc khó quên, một sự kiện được đầu tư và chuẩn bị không thua kém bất cứ concert ca nhạc chuyên nghiệp nào.

Ca sĩ, diễn viên Quang Anh của "Về nhà đi con" được fan chào đón.

