Nam ca sĩ là "vua cát-xê" sau 20 năm giải nghệ, giờ thành tỷ phú và cuộc sống viên mãn

Ca sĩ Ngọc Hải, sinh năm 1974 tại Bà Rịa – Vũng Tàu, là em trai ruột của "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn. Những năm 1990, khi dòng nhạc trữ tình và Mưa bụi bùng nổ, Ngọc Hải nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca trẻ sáng giá nhất thời kỳ đó.

Ngọc Hải - ngôi sao 1 thời của "Mưa Bụi".

Anh ghi dấu ấn nhờ ca khúc Mưa bụi và tiếp tục gặt hái thành công khi phát hành loạt nhạc tập Tình đời 1, 2, 3. Không chỉ hoạt động solo, Ngọc Hải còn thường xuyên kết hợp với ca sĩ Thạch Thảo tạo nên cặp song ca ăn ý và được khán giả mến mộ.

Ngọc Hải - Thạch Thảo từng là cặp đôi đình đám những năm 1990.

Thời kỳ đỉnh cao, cát-xê của Ngọc Hải khiến nhiều người phải bất ngờ: mỗi show diễn anh nhận khoảng 250 USD/bài, còn khi quay video có thể lên tới 500–700 USD. Chính nhờ mức thu nhập khủng này mà công chúng gọi anh là "vua cát-xê của dòng nhạc Mưa bụi", sánh ngang với những cái tên đình đám như Đình Văn, Tài Linh.

Nhưng khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Ngọc Hải gây bất ngờ khi quyết định từ bỏ con đường nghệ thuật.

Ngọc Hải hiện là doanh nhân thành đạt.

Năm 1993, anh đi học thêm nghề làm bạc với ý định mở tiệm kinh doanh. Sau đó, nam ca sĩ mở thêm studio dịch phim, công ty giải trí, nhà máy xuất khẩu trái cây. Trong 10 năm, Ngọc Hải vừa đi hát vừa kinh doanh nhưng đến năm 2003, anh chính thức tuyên bố giải nghệ để tập trung toàn thời gian cho sự nghiệp kinh doanh.

Sau khi từ bỏ nghệ thuật, Ngọc Hải theo học Đại học Quản trị Paris vào năm 2007. Anh lấy được bằng thạc sĩ rồi đến tiến sĩ. Không dừng lại ở đó, anh học thêm bằng Cao cấp Lý luận chính trị.

Sự nghiệp chính trị xã hội của anh cũng rất đáng chú ý: Nhiều năm liền, Ngọc Hải giữ vai trò Đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ tịch CLB Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tháng 4/2023, anh còn được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa Du lịch – Sức khỏe tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ở tuổi 51, Ngọc Hải hiện là ông chủ lớn với công ty bất động sản và nội thất, sở hữu khối tài sản ước tính hàng trăm tỷ đồng. Anh cùng gia đình đang sống tại một căn biệt thự rộng 700m2 tại TP.HCM (trước đây là Bà Rịa – Vũng Tàu).

Ngọc Hải không chỉ thành đạt mà còn có một gia đình hạnh phúc.

Cuộc sống cá nhân của Ngọc Hải cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Anh có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp và con trai ngoan. Dù kín tiếng về đời tư, nhưng trong một lần hiếm hoi chia sẻ, nam ca sĩ bày tỏ:

"Tôi thích những giây phút yên bình mà không ai biết mình là ai. Làm kinh doanh, tôi vui vì tạo công ăn việc làm cho nhiều người, tham gia công tác xã hội giúp tôi khám phá giá trị tốt đẹp của cuộc sống này".

Đặc biệt, dù không còn đứng trên sân khấu, Ngọc Hải vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với anh trai Ngọc Sơn. Trong các sự kiện quan trọng, anh luôn có mặt để ủng hộ anh trai. Về phía Ngọc Sơn, nam ca sĩ từng tự hào nói rằng em trai là người hiếu thảo, lễ phép, chăm chỉ và luôn sống hết mình.

Ở tuổi 51, Ngọc Hải không chỉ được nhớ đến như "vua cát-xê" một thời mà còn là biểu tượng của sự nỗ lực vươn lên, dám thay đổi để tạo dựng thành công lâu dài.