Đời thực gợi cảm của 'nữ tiến sĩ văn hoá' gây bàn tán trên phim giờ vàng VTV

"Phía bên kia thành phố" đang là bộ phim được nhiều khán giả quan tâm trên sóng giờ vàng VTV. Trong đó, vai diễn Nhung - nữ tiến sĩ văn hoá trong phim do Thuỳ Dương thủ vai đặc biệt được chú ý.

Là người giỏi giang, quyền lực, song nhân vật Nhung luôn áp đặt con gái phải học thật giỏi, thường so sánh con của mình với "con người ta". Điều này khiến cho con gái chịu nhiều áp lực, dẫn đến nhiều cuộc đấu khẩu căng thẳng giữa hai mẹ con.

Điều này khiến cho nhân vật của Thuỳ Dương nhận phải không ít tranh cãi của khán giả. Nhiều ý kiến không đồng thuận với vai người mẹ độc đoán, ghê gớm trong phim.

Diễn viên Thùy Dương sinh năm 1988, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô là gương mặt quen thuộc với những khán giả thường xuyên theo dõi phim truyền hình Việt Nam.

Trước "Phía bên kia thành phố", cô từng gây ấn tượng với các vai diễn cá tính và mạnh mẽ trong phim "Người phán xử", "Tình yêu không hẹn trước", "Mê cung", "Hướng dương ngược nắng" và gần đây nhất là "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ".

Khác với ngoại hình nghiêm túc trên màn ảnh, Thuỳ Dương ở ngoại đời rất trẻ trung, quyến rũ. Cô thường chia sẻ những hình ảnh đi du lịch, tự tin diện những trang phục gợi cảm.

Ít ai biết, ngoài đời Thuỳ Dương cũng có con gái lớn cũng trạc tuổi như nhân vật trong phim. Tuy nhiên nữ diễn viên thừa nhận bản thân là người mẹ nghiêm khắc nhưng cũng khá gần gũi và chiều con.

Mỹ nhân VTV từng chia sẻ con gái là cô bé cá tính, có chính kiến riêng, tình cảm và rất hiểu chuyện, ngay từ nhỏ đã tự lập. Cả hai mẹ con thường xuyên đồng hành trong nhiều chuyến đi. Có cô con gái lớn đi bên cạnh, Thùy Dương trông như người chị gái vì vẫn giữ được vẻ trẻ trung.

Ngoài công việc làm phim, cô cũng đang theo học lớp Đạo diễn Sân Khấu K43, tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.