Án phạt cho nam nghệ sĩ bị bắt

Vụ bê bối trốn nghĩa vụ quân sự trong giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục gây xôn xao khi nhiều nghệ sĩ, gồm Tu Kiệt Khải, Trần Bách Lâm, Tiểu Kiệt, Trương Thư Vĩ và Khôn Đạt, đã thừa nhận hành vi gian lận và được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Tu Kiệt Khải có thể nhận án tù

Theo Ettoday, luật sư nổi tiếng Tô Gia Hoành cho biết trường hợp của Tu Kiệt Khải đặc biệt gây chú ý vì anh đã hoàn thành nghĩa vụ thay thế (phục vụ thay thế cho quân ngũ) nhưng vẫn bị điều tra lại. Nguyên nhân theo luật sư, là do thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự kéo dài đến 20 năm.

“Thông thường, những vụ việc như thế này sẽ không đến mức bị giam giữ. Đa phần thẩm phán sẽ tuyên án từ 2 đến 4 tháng tù giam. Trong nhiều trường hợp có thể được chuyển thành hình phạt tiền”, ông Tô nói.

Luật sư nói Tu Kiệt Khải có thể phải chịu án 2-4 tháng tù.

Nguồn tin cho biết Tu Kiệt Khải thừa nhận đã chi 150.000 Đài tệ (4.873 USD) để làm giả hồ sơ bệnh án, cụ thể là kết quả huyết áp cao, nhằm được phân loại vào diện phục vụ thay thế. Sau nhiều năm, vụ việc bị cơ quan công tố lật lại điều tra.

Luật sư Tô Gia Hoành phân tích thêm, nếu bị xác định là hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự, hình phạt cao nhất có thể lên tới 5 năm tù giam, đây là trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, nếu bị truy tố vì làm giả giấy tờ công, mức án có thể còn nặng hơn.

Tuy vậy, ông khẳng định khả năng Tu Kiệt Khải bị giam là rất thấp. “Phần lớn tòa án chỉ tuyên án vài tháng tù, sau đó cho phép nộp tiền để miễn thi hành án”.

Vị luật sư cũng gửi lời nhắn nhủ: “Nếu có liên quan đến hành vi trốn nghĩa vụ quân sự, tốt nhất là nên sớm ra đầu thú để được giảm nhẹ hình phạt”. Ông kể thêm mình từng phục vụ hai năm trong lực lượng hiến binh và cho rằng quãng thời gian quân ngũ là trải nghiệm quý báu trước khi bước vào đời, đủ để kể lại cả đời không quên.

Nhìn lại quá khứ, Tu Kiệt Khải từng phục vụ hơn 5 tháng trong quân ngũ, sau đó được cho xuất ngũ sớm vì vợ anh - nữ diễn viên Giả Tịnh Văn - khi đó đang mang thai.

Trong thông cáo gửi truyền thông, Tu Kiệt Khải bày tỏ: “Tôi xin lỗi vì hành động sai lầm trong quá khứ. Tôi sẽ thành khẩn hợp tác và chấp nhận mọi điều tra của cơ quan tư pháp. Là chồng và cha, tôi hối hận vì đã khiến vợ con phải lo lắng và tổn thương”.

Anh cũng nhấn mạnh ý thức trách nhiệm của người nổi tiếng: “Tôi hiểu rằng với tư cách là người của công chúng, lời nói và hành động của mình luôn được xã hội theo dõi. Sự việc này là tấm gương xấu, tôi chân thành xin lỗi. Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm công dân, chúng ta phải đối diện với nó bằng sự trung thực để bảo vệ tính công bằng và chính trực của hệ thống”.

Tu Kiệt Khải mong nhận được sự thấu hiểu của công chúng và khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ để quá trình tố tụng được diễn ra suôn sẻ, đồng thời gửi lời xin lỗi sâu sắc tới những tổ chức, đơn vị và người hâm mộ đã bị ảnh hưởng.

Giả Tịnh Văn gây tranh cãi

Thời điểm vụ việc xảy ra, Giả Tịnh Văn đang quay phim tại Hạ Môn (Trung Quốc). Thông qua người quản lý, cô chia sẻ: “Sự việc diễn ra quá đột ngột. Sáng sớm, cơ quan điều tra ập vào nhà và còng tay anh ấy, khiến các con bị hoảng sợ. Tôi thật sự sốc và lo lắng".

Tuy nhiên, lời kể này ngay sau đó bị cảnh sát phản bác. Theo phía cơ quan điều tra, họ đã đảm bảo để các con của cặp sao không chứng kiến toàn bộ quá trình bắt giữ. Khi bảo mẫu đưa các bé vào phòng, Tu Kiệt Khải mới bị còng tay bên ngoài cầu thang, hoàn toàn không xảy ra trước mặt trẻ nhỏ.

Giả Tịnh Văn (trái) và chồng Tu Kiệt Khải.

Sau khi lên tiếng bênh vực chồng, Giả Tịnh Văn gần như im lặng trên mạng xã hội. Đến ngày 23/10, cô bất ngờ đăng video mới trên nền tảng Tiểu Hồng Thư, chia sẻ “nhật ký công việc tại Hạ Môn” với nội dung vui vẻ, giới thiệu các món ăn và địa điểm thú vị tại nơi quay phim.

“Lịch trình bận rộn nhưng tôi vẫn duy trì tinh thần và thể lực tốt. Bí quyết là phải chăm sóc cả trong lẫn ngoài", Giả Tịnh Văn viết, kèm lời khen Hạ Môn là “thành phố thật thú vị, tôi muốn quay lại lần nữa.”

Bài đăng này lập tức gây tranh cãi. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận: “Cảm giác như cô ấy không hề bị ảnh hưởng bởi vụ việc của chồng", “Anh ấy đã được tại ngoại rồi, đâu phải đang bị tạm giam"...