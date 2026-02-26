Mỹ nhân TVB tắm nắng, đánh golf ở Hội An

Trên trang cá nhân, Hà Nhạn Thi khoe khoảnh khắc thư giãn bên bể bơi của New World Hoiana Beach Resort. Cô mặc áo tắm hai mảnh, trang điểm nhẹ.

Hà Nhạn Thi khoe vóc dáng bốc lửa trên bãi biển kèm dòng trạng thái: 'Vì cuộc sống rất ngắn'.

Mỹ nhân TVB cũng dành thời gian cho bộ môn thể thao yêu thích là golf. Cô chơi tại Hoiana Shores Golf Club, sân golf nằm ngay trong khu resort.

Hà Nhạn Thi kết hôn với ca sĩ Trịnh Tuấn Hoằng vào năm 2020, sinh con năm 2022. Con trai cô được chẩn đoán mắc hội chứng Angelman hiếm gặp, tuy nhiên gia đình và diễn viên vẫn giữ thái độ lạc quan, tích cực. Gần đây, cô phát hành bài hát mới 'Dancing on a Deserted Island' và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Diễn viên chia sẻ hình ảnh khi dạo chơi Hội An.

Hà Nhạn Thi là ca sĩ và diễn viên người Hong Kong, sinh ngày 2/11/1992, từng là gương mặt quen thuộc của đài TVB. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia cuộc thi ca hát T'he Voice' phiên bản Hong Kong, gây ấn tượng với chất giọng trong trẻo và cảm xúc. Sau đó, cô ký hợp đồng với TVB và góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, đồng thời phát triển sự nghiệp âm nhạc với các ca khúc nhạc phim. Cô được đánh giá cao nhờ hình ảnh trẻ trung, năng động và khả năng biểu diễn đa lĩnh vực. Trong sự nghiệp, cô từng phát hành các đĩa đơn và biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn ở Hong Kong và khu vực. Ngoài nghệ thuật, đời tư của cô cũng nhận được sự quan tâm. Cặp nghệ sĩ được công chúng ủng hộ và thường chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Năm 2023, cô lần đầu chia sẻ bệnh tình của con trai, bé được chẩn đoán mắc hội chứng hiếm gặp, và tích cực tham gia hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng.