Hoa hậu Hong Kong nói về vụ lộ ảnh

Theo HK01, hôm 9/9, đương kim Hoa hậu Hong Kong Trần Vịnh Thi xuất hiện tại một sự kiện trao giải. Cô gây chú ý khi mặc bộ váy đen cut-out, khoe nhan sắc ngọt ngào.

Trần Vịnh Thi nhận nhiều sự quan tâm sau việc lộ ảnh thân mật với bạn trai ngay sau đăng quang. Trả lời phỏng vấn HK01, cô cho rằng những bức hình đó là bình thường, không phản cảm.

Tân Hoa hậu Hong Kong Trần Vịnh Thi không bận tâm việc mọi người bàn tán về những bức ảnh bikini, hay ảnh thân mật của cô với bạn trai.

"Trước đó, khi mới lọt vào vòng trong của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2025, tôi rất để tâm người ta bàn tán gì về mình. Nhưng sau giai đoạn đó, tôi không còn quá bận lòng", cô chia sẻ. Trần Vịnh Thi khẳng định cô không để ý các bình luận trên mạng xã hội.

Vịnh Thi cho rằng những bức ảnh đó nếu là 30 năm trước đây thì sẽ khác, nhưng phụ nữ Hong Kong giờ đây hiện đại và cởi mở hơn nhiều.

"Chúng tôi muốn trở thành Hoa hậu Hong Kong, chính là muốn trở thành người phụ nữ hiện đại. Phụ nữ hiện đại ai cũng thích ánh nắng và bãi biển, vì vậy tôi không nghĩ đó là chuyện đáng bị công kích", cô nói.

Trần Vịnh Thi cũng cho biết công ty chủ quản không gây khó dễ hay cấm cản cô không được tiếp tục đăng ảnh gợi cảm. "Những tấm hình đó tôi đã đăng từ rất lâu rồi. Chỉ là bây giờ người ta mới lục lại và đem lan truyền mà thôi", người đẹp khẳng định.

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong 2025, nhiều hình ảnh riêng tư của người đẹp 26 tuổi bị "đào" lại, trong đó gây chú ý nhất là clip ghi lại cảnh cô cùng một người đàn ông ôm hôn dưới hồ bơi.

Đoạn video được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và gây ý kiến trái chiều. Trong khi nhiều người tò mò về danh tính người đàn ông, số khác lại có ý chê bai tân hoa hậu có đời sống tình cảm buông thả, hành xử không đúng mực.

Ngoài clip hôn, Trần Vịnh Thi cũng bị khui nhiều hình ảnh diện trang phục hở hang như bikini tí hon, váy hở lưng khoét sâu... Tuy nhiên, hầu hết đều bị xóa khi cô bắt đầu cuộc thi sắc đẹp.

Theo NMPlus, Trần Vịnh Thi trước đây bị bắt gặp có bạn trai ra sân bay đón. Không lâu sau, cô thẳng thắn thừa nhận tình cảm, nhưng bày tỏ hy vọng giữ mối tình này một cách kín đáo.

Tuy nhiên, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đã tìm ra danh tính bạn trai tân hoa hậu. Anh tên là Martin, tốt nghiệp Đại học Nam California (Mỹ), có ngoại hình điển trai, được đánh giá xứng đôi vừa lứa với Trần Vịnh Thi.