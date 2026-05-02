Trần Hào 'ngày càng giàu'

Theo HK01, mới đây, ngôi sao truyền hình Trần Hào vừa cho thuê căn hộ cao cấp ở Beverly Hills, Tai Po, với giá 55.000 HKD mỗi tháng, duy trì tỷ suất lợi nhuận cho thuê ổn định ở mức 2%. Tọa lạc trên đường Lakeview, bất động sản có diện tích sử dụng khoảng 222 m2 và bố trí rộng rãi với 5 phòng ngủ. Trần Hào mua bất động sản này với giá 33,6 triệu HKD vào năm 2013.

Trên thực tế, Beverly Hills Villas ở Tai Po luôn là khu vực thu hút nhiều ngôi sao, với rất nhiều người nổi tiếng hiện thuê hoặc sở hữu bất động sản ở đó, bao gồm cặp nghệ sĩ Trương Kế Thông - Tạ An Kỳ, nữ diễn viên Đằng Lệ Hân... biến nơi đây thành một khu dân cư của giới sao.

Với thu nhập hiện có, Trần Hào mạnh tay chi 160.000 HKD mỗi tháng để thuê nhà trong khu dân cư sang trọng trên đường Old Peak ở Mid-Levels. Ngôi sao được cho là chuyển nơi ở nhằm cung cấp những điều kiện giáo dục tốt nhất cho các con. Nhà hiện tại nằm gần các trường danh tiếng như tiểu học St. Joseph, trường Quốc tế Hong Kong...

Trước đó, anh từng ở Repulse Bay Apartments với mức thuê khoảng 70.000 HKD/tháng. Tiếp đến, anh chuyển tới South Bay ở căn duplex rộng hơn, với giá khoảng 100.000 HKD/tháng. Gần đây nhất, anh ở Branksome Grande, với mức thuê được cho là khoảng 160.000 HKD/tháng.

Là "Thị đế" nhiều lần của TVB, Trần Hào hiện nhận mức cát-xê rất cao. Gần đây còn có tin đồn hợp đồng với TVB của anh trị giá tới 30 triệu HKD, bất chấp bối cảnh đài gặp khó khăn, trả lương cho nhân viên eo hẹp.

So với các tài tử TVB khác cùng thời, mức đãi ngộ của Trần Hào cao hơn đáng kể. Điều này phản ánh vị thế "anh cả" và sức hút thương mại bền vững của anh tại TVB. Diễn viên còn đóng quảng cáo, sự kiện và hợp đồng đại diện thương hiệu.

Ở tuổi ngoài 50, Trần Hào làm hình ảnh tốt, kiếm tiền "ngày càng hăng". Anh là gương mặt đại diện trong các lĩnh vực sức khỏe, xe hơi, hàng tiêu dùng cao cấp như: đại sứ thương hiệu của Carro tại thị trường Malaysia và Hong Kong, đại diện toàn tuyến sản phẩm của thương hiệu chăm sóc sức khỏe Kin Lok Tong - một trong những hợp đồng quảng cáo lớn mới nhất của anh..

Trong năm 2025, diễn viên cùng vợ tham gia chiến dịch quảng bá cho Nongfu Spring. Tài tử còn thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch hợp tác ngắn hạn với các chuỗi bán lẻ và thương hiệu thực phẩm, đặc biệt là các sự kiện tại siêu thị và trung tâm thương mại.

Một số tin đồn nói Trần Hào có khối tài sản ước tính từ 80-150 triệu HKD (khoảng 10-19 triệu USD).

Trần Hào là một trong những tài tử hàng đầu của màn ảnh, ghi dấu ấn đậm nét trong làng giải trí Hoa ngữ suốt hơn ba thập kỷ. Gia nhập TVB từ thập niên 1990, anh nhanh chóng chinh phục khán giả nhờ ngoại hình lịch lãm, phong thái điềm đạm và lối diễn xuất tinh tế.

Tên tuổi của Trần Hào gắn liền với hàng loạt tác phẩm ăn khách như Thâm cung nội chiến, Sóng gió gia tộc, Cung tâm kế, Bước ngoặt cuộc đời và Nữ quyền. Khả năng hóa thân đa dạng giúp anh chinh phục cả những vai chính diện lẫn phản diện.

Trong sự nghiệp, Trần Hào nhiều lần được vinh danh tại lễ trao giải thường niên của TVB, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nhà đài.

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Trần Hào còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn. Anh kết hôn với diễn viên Trần Nhân Mỹ vào năm 2013. Cặp sao hiện có ba con và thường được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu của showbiz.

Ở tuổi ngoài 50, Trần Hào vẫn giữ vững phong độ, tiếp tục là gương mặt bảo chứng cho chất lượng của nhiều dự án truyền hình lớn.